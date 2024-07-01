游戏公司往往容易受到 DDoS 攻击威胁。依赖自定义 TCP 和 UDP 通信协议的游戏平台需要甚至更多资源来抵御 DDoS 攻击。
利用 Cloudflare 保护游戏服务器的正常运行、性能和完整性。
玩家可能会分布在世界各地，游戏服务器在地理位置上距离玩家较远，就会导致下载速度较慢和延误偏高。如果出现明显滞后或游戏没有实时响应，玩家会很快放弃游戏。
Cloudflare 的全球分布式网络覆盖 330 个城市，确保靠近游戏玩家并提供极速游戏体验。
不进行分析测量，就无法改善。分析来自网络、应用和安全服务的日志记录，深入了解如何为您的玩家改善安全和性能。
为保护和加速游戏平台而构建、扩展和维护基础设施，通常非常耗时并且成本高昂。
Cloudflare 的无服务器开发平台让您能增强原有应用（例如用户验证和授权机制），增加新的游戏功能（例如定制匹配），或构建全新的游戏。
Cloudflare Workers 提供无服务器 JavaScript 和 WASM 执行环境，让您能够：
您的游戏平台是否托管在公共云托管服务提供商？ 您可能有资格享受出口费用大幅折扣。
Bandwidth Alliance 由一些具有前瞻性思维的云服务和网络公司组成，致力于为共同客户提供数据传输（也称为带宽）费用折扣或免除。