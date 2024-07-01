Cloudflare 为游戏保驾护航

使用 Cloudflare 保护、加速、分析和构建

大规模向世界各地的玩家提供卓越的实时体验是一项巨大的挑战。使用 Cloudflare 即可解决此问题，Cloudflare 能帮助提供快速、身临其境和可靠的在线游戏体验。

Cloudflare 提供 100% 正常运行时间 SLADDoS 防护机器人缓解流量加速定制无服务器匹配架构等等，帮助保护和加速您的游戏。

Cloudflare DDoS 防御解决方案 为游戏及泛娱乐出海保驾护航

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保护游戏平台

游戏公司往往容易受到 DDoS 攻击威胁。依赖自定义 TCP 和 UDP 通信协议的游戏平台需要甚至更多资源来抵御 DDoS 攻击。

利用 Cloudflare 保护游戏服务器的正常运行、性能和完整性。

在线游戏公司的网络安全最佳实践

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加快游戏速度

玩家可能会分布在世界各地，游戏服务器在地理位置上距离玩家较远，就会导致下载速度较慢和延误偏高。如果出现明显滞后或游戏没有实时响应，玩家会很快放弃游戏。

Cloudflare 的全球分布式网络覆盖 330 个城市，确保靠近游戏玩家并提供极速游戏体验。

分析网络和游戏网站

不进行分析测量，就无法改善。分析来自网络、应用和安全服务的日志记录，深入了解如何为您的玩家改善安全和性能。

使用无服务器开发来构建游戏

为保护和加速游戏平台而构建、扩展和维护基础设施，通常非常耗时并且成本高昂。

Cloudflare 的无服务器开发平台让您能增强原有应用（例如用户验证和授权机制），增加新的游戏功能（例如定制匹配），或构建全新的游戏。

Cloudflare Workers 提供无服务器 JavaScript 和 WASM 执行环境，让您能够：

  • 无需配置或维护服务器或容器，即可快速构建应用程序
  • 轻松扩展以支持需求激增
  • 以毫秒级延迟运行游戏应用逻辑
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通过 Bandwidth Alliance

您的游戏平台是否托管在公共云托管服务提供商？ 您可能有资格享受出口费用大幅折扣

Bandwidth Alliance 由一些具有前瞻性思维的云服务和网络公司组成，致力于为共同客户提供数据传输（也称为带宽）费用折扣或免除。

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