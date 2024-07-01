適用於遊戲的 Cloudflare

使用 Cloudflare 來保護、加速、分析和構建

大規模地向世界各地的玩家提供卓越的即時體驗是一項巨大的挑戰。使用 Cloudflare 解決此問題，其產品有助於提供快速、身臨其境和可靠的線上遊戲體驗。

利用 Cloudflare 的 100% 正常運作時間 SLADDoS機器人緩解流量加速客製無伺服器配對架構等功能，保護並加速游戲。

保護遊戲和博彩公司免受 DDoS 攻擊威脅

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保護您的遊戲

遊戲公司經常容易遭受 DDoS 攻擊。依賴於自訂 TCP 和 UDP 通訊協定的遊戲平台需要更多資源來抵禦這些攻擊。

使用 Cloudflare 保護遊戲伺服器的正常運作時間、效能和完整性。

線上遊戲和線上博彩公司的網路安全最佳做法

取得白皮書

加速您的遊戲

遊戲玩家很可能分散於全球各地，而遊戲伺服器在地理上遠離玩家，導致下載速度慢和 ping 時間過長。如果有明顯的滯後或遊戲不能即時回應，玩家會很快放棄遊戲。

Cloudflare 透過位於 330 個城市的資料中心提供全球分散式網路，可以最接近玩家並提供快速的體驗。

分析網路與游戲網站

若不進行衡量，則無法改進。分析網路、應用程式和安全服務的記錄，瞭解如何提高玩家的安全性與效能。

利用無伺服器開發構建遊戲

若要建構、擴充和維護基礎結構以保護並加速您的遊戲平台，需要時間和成本。

使用 Cloudflare 無伺服器開發平台，可讓您擴充現有應用程式（例如，使用者驗證和授權機制）、新增遊戲功能（例如，客製配對），或建構全新遊戲。

Cloudflare Workers 為您提供無伺服器的 JavaScript 和 WASM 執行環境，使您能夠：

  • 無需設定或維護伺服器或容器即可快速建構應用程式
  • 輕鬆擴充以支援需求高峰
  • 讓使用者在幾毫秒內執行應用程式邏輯
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藉由 Bandwidth Alliance 節省頻寬

您的遊戲平台是在公用雲端代管提供者處託管嗎？ 您可能有資格獲得大幅度的輸出費率折扣Bandwidth Alliance 由一群具有前瞻思維的雲端和網路公司組成，致力於為共用客戶降低或減免資料傳輸（即頻寬）費用。

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