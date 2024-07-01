適用於遊戲的 Cloudflare

遊戲公司經常容易遭受 DDoS 攻擊。依賴於自訂 TCP 和 UDP 通訊協定的遊戲平台需要更多資源來抵禦這些攻擊。
使用 Cloudflare 保護遊戲伺服器的正常運作時間、效能和完整性。
遊戲玩家很可能分散於全球各地，而遊戲伺服器在地理上遠離玩家，導致下載速度慢和 ping 時間過長。如果有明顯的滯後或遊戲不能即時回應，玩家會很快放棄遊戲。
Cloudflare 透過位於 330 個城市的資料中心提供全球分散式網路，可以最接近玩家並提供快速的體驗。
若不進行衡量，則無法改進。分析網路、應用程式和安全服務的記錄，瞭解如何提高玩家的安全性與效能。
若要建構、擴充和維護基礎結構以保護並加速您的遊戲平台，需要時間和成本。
使用 Cloudflare 無伺服器開發平台，可讓您擴充現有應用程式（例如，使用者驗證和授權機制）、新增遊戲功能（例如，客製配對），或建構全新遊戲。
Cloudflare Workers 為您提供無伺服器的 JavaScript 和 WASM 執行環境，使您能夠：
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