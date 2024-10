Cloudflare per il gaming

I giocatori sono in genere distribuiti a livello globale e i server di gioco sono geograficamente distanti dai giocatori, determinando lunghi tempi di download e ping. Se o il gioco non risponde in tempo reale o se il lag è eccessivo, i giocatori non ci mettono molto ad abbandonare la partita.

La rete di Cloudflare si estende globalmente in oltre 330 città, permettendo di rimanere fisicamente vicini ai giocatori e di offrire esperienze di gioco con una velocità ineguagliabile.