Bandwidth Alliance — это группа смотрящих в будущее облачных и сетевых компаний, которые согласились снизить или отменить плату за передачу данных (также известную как плата за пропускную способность) для общих клиентов.
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