Bandwidth Alliance

Поставщики облачных сервисов сотрудничают для снижения платы за передачу данных

Bandwidth Alliance — это группа смотрящих в будущее облачных и сетевых компаний, которые согласились снизить или отменить плату за передачу данных (также известную как плата за пропускную способность) для общих клиентов.

Хотите воспользоваться преимуществами Bandwidth Alliance?

Читайте в нашем блоге: Поставщики Cloudflare договорились снижать цены на передачу данных

Наши партнеры

Все наши партнеры согласились предлагать клиентам специальные цены на передачу данных. Нажмите название партнера, чтобы больше узнать о его предложении, в том числе посмотреть, когда примерно будет заметна экономия средств. Системы большинства партнеров работают уже сейчас. Системы остальных начнут работать в ближайшем будущем.

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Представляем Bandwidth Alliance: взаимная выгода объединенных сетей

Узнайте, как Cloudflare и ее партнеры договорились снизить плату за исходящий трафик для общих клиентов.

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Блог

Новые партнеры в Bandwidth Alliance: Alibaba, Zenlayer и Cherry Servers

Узнайте, как Bandwidth Alliance расширяет свой состав, чтобы помогать общим клиентам сокращать расходы на исходящий трафик.

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Cloudflare и Oracle отменяют плату за передачу данных и делают мультиоблако более доступным

Узнайте, как Cloudflare и Oracle договорились о сотрудничестве и отменили плату за пропускную способность для общих клиентов.

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Cloudflare начинает сотрудничество с Tencent Cloud для расширения программы Bandwidth Alliance

Узнайте, как Cloudflare и Tencent Cloud договорились о сотрудничестве и отменили плату за пропускную способность для общих клиентов.

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