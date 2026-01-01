Cloudflare、サイバーセキュリティコンプライアンスに対する日本の取り組みをサポートするためにISMAP登録を成功裏に完了

コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）に正式に登録されたことを発表しました。今回の取得により、Cloudflareが、日本国内の政府機関をはじめ規制の厳しい業界に、セキュアでレジリエント、かつ高性能なソリューションを提供できるようになりました。

ISMAPは、日本における政府セキュリティ調達の基準であり、国家サイバー統括室（NCO）、デジタル庁、総務省（MIC）、経済産業省（METI）によって管理されています。今回の登録取得は、Cloudflareが公共調達に求められる厳格なセキュリティ基準を満たす能力を有することを実証するものです。

Cloudflareのバイスプレジデントである松本紗代子（Sayoko Matsumoto）は、「ISMAP登録取得は、デジタルインフラの保護と日本の公部門関全体での機密データの保護に重点を置く重要なステップです。日本の政府機関は、世界中のデジタルネイティブなお客様が迅速かつ安全に、そして効率的かつ大規模にイノベーションを実現できるよう、同じ最先端の耐障害性を持つ自動化主導のインフラで、サイバーおよびデジタルプラットフォームをアップグレードできるようになりました。CloudflareのCloudflare for Governmentは、Data Localization Suiteやゼロトラストプラットフォームなど、当社のサービスを統合する統合型プラットフォームです。それにより、日本の公共部門や公益事業、重要インフラス機関などに、お客様のニーズの複雑性にかかわらず、コンプライアンスに準拠したシームレスかつセキュアなソリューションを提供することができます」と述べています。

Cloudflareの差別化されたアプローチは、コンプライアンス機能を大規模なグローバルネットワークに直接構築することで、サイロ化された「政府専用」クラウドサービスにありがちなパフォーマンスや機能の遅延を回避します。

ISMAP Cloudflare for Governmentサービスの主要な特徴は以下のとおりです。

データ局所性： CloudflareのData Localization Suiteを活用することで、機関はデータに対する正確な制御を可能にします。これには、トラフィックが日本のコロケーションでのみ復号化および処理されるようにするRegional Services、およびプライベートSSL/TLSキーを日本国内のみに保存するジオキーマネージャーが含まれます。

グローバル規模、ローカル管理： Cloudflareのネットワークは、東京と大阪に堅牢な拠点を置くなど、世界330都市以上に広がり、日本国内でセキュリティ検査の境界を維持しながら、超高速のパフォーマンスを確保します。

広範なサービス範囲： ISMAP登録は、CDN、WAF、DDoS攻撃対策などのコアアプリケーションセキュリティ製品や、Zero Trustサービス（セキュアWeb Gateway、リモートブラウザ分離など）、コンプライアンスに準拠したサーバーレスアプリケーションのためのWorkersなど、幅広いサービスを対象としています。

ISMAP登録は、FedRAMP Moderate認証、IRAP PROTECTED評価、ENS認証など、Cloudflare for Governmentプログラムを通じて達成された、その他の重要なコンプライアンスマイルストーンに追加されるものです。

