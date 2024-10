La core mission di Cloudflare è contribuire a costruire un’Internet migliore. Crediamo che il Web dovrebbe essere aperto e gratuito e che TUTTI i siti Web e gli utenti Web, non importa quanto piccoli, dovrebbero essere sicuri, protetti e veloci. Cloudflare ha sempre e offrirà sempre un generoso piano gratuito per numerosi motivi.

Lavoriamo duramente per ridurre al minimo i costi di gestione della nostra rete in modo da poter offrire un enorme valore nel nostro piano gratuito. Inoltre, proteggere più siti significa ottenere dati migliori sui tipi di attacchi alla nostra rete in modo da poter offrire una migliore sicurezza e protezione per tutti.

In qualità di azienda incentrata sulla privacy, una cosa che NON facciamo è vendere i tuoi dati. In effetti, Cloudflare riconosce la privacy nei dati personali come un diritto umano fondamentale e ha intrapreso un numero di passaggi per dimostrare il nostro impegno per la privacy.