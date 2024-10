La mission de Cloudflare consiste à bâtir un Internet meilleur. Nous considérons ainsi que le web devrait rester un espace libre et ouvert. À cet égard, nous pensons donc que TOUS les sites et les utilisateurs du réseau devraient bénéficier des mêmes avantages en termes de sécurité et de vitesse, peu importe leur taille. Cloudflare propose depuis toujours (et continuera à le faire) une généreuse offre gratuite, et ce pour de nombreuses raisons.

Nous nous efforçons de minimiser autant que possible le coût d'exploitation de notre réseau afin de pouvoir garantir une énorme valeur ajoutée à notre offre gratuite. Pour couronner le tout, la protection d'un plus grand nombre de sites nous permet de profiter de meilleures données concernant les types d'attaques sur notre réseau, afin de proposer un degré supérieur de sécurité et de protection à l'ensemble des utilisateurs.

En tant qu'entreprise privilégiant la confidentialité, la vente de vos données constitue l'une des activités à laquelle nous ne participons EN AUCUNE FAÇON. De fait, Cloudflare reconnaît le caractère privé des données personnelles comme un droit humain fondamental et a pris un certain nombre de mesures pour témoigner de son engagement envers la confidentialité.