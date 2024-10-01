我們的任務是要建立更安全的網際網路環境。 我們相信每個網站都應該可以免費獲得基礎安全性和效能。
Cloudflare 的核心使命是協助建構更好的網際網路。我們認為 Web 應該是開放和免費的，所有網站和 Web 使用者，無論多小，都應該安全、穩固且快速。由於種種原因，Cloudflare 一直都提供慷慨的免費方案。
我們努力將網路營運成本降至最低，從而能在我們的免費方案中提供巨大價值。最重要的是，透過保護更多網站，我們能就針對我們網路的各類攻擊獲得更完善的資料，從而為所有網站提供更佳的安全和保護。
作為隱私第一的公司，我們絕不出售您的資料。事實上，Cloudflare 承認個人資料隱私是一項基本人權，並已採取一系列措施來證明我們對隱私的承諾。
Load Balancing 可透過本地和全球流量負載平衡、地理路由、伺服器健康狀況檢查及容錯移轉，避免服務中斷，確保您重大資源的連續可用性。
Rate Limiting 可提供保護，協助抵擋阻斷服務攻擊、暴力密碼破解嘗試，以及其他以應用程式層為目標的惡意行為。
Argo 這項服務使用 Cloudflare 網��路中的最佳化路由傳送，向您的使用者提供更快、更可靠、更安全的回應。Argo 包括：Smart Routing 和 Tiered Caching。
Cloudflare Workers 能讓開發人員在距離使用者更近的 Cloudflare 邊緣部署以 JavaScript、Rust、C 和 C++ 撰寫的無伺服器代碼。
Cloudflare One 可幫助客戶連接、保護和加速網路流量
Cloudflare Stream 可使高品質串流視訊變得規模龐大、簡單且經濟實惠。
Advanced Certificate Manager (高級證書管理器) 提供一種靈活、可定制的方式來頒發和管理您在 Cloudflare 上的憑證。
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