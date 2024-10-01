Cloudflare 的核心使命是協助建構更好的網際網路。我們認為 Web 應該是開放和免費的，所有網站和 Web 使用者，無論多小，都應該安全、穩固且快速。由於種種原因，Cloudflare 一直都提供慷慨的免費方案。

我們努力將網路營運成本降至最低，從而能在我們的免費方案中提供巨大價值。最重要的是，透過保護更多網站，我們能就針對我們網路的各類攻擊獲得更完善的資料，從而為所有網站提供更佳的安全和保護。

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