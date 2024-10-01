保护和加速网站的基本要素

我们的使命是构建更好的互联网。 我们相信每个网站都应该可以免费获得基础安全和性能。

最常见的保护、加速用例：

我们的 Free 计划有何优势？

在 Cloudflare，我们的使命是帮助建立更好的互联网。我们认为 web 应该是开放和免费的，所有网站和 web 用户，无论多小，都应该是安全、稳固、快速的。由于种种原因，Cloudflare 始终都提供慷慨的免费计划。

我们努力将网络运营成本降至最低，从而能在我们的 Free 计划中提供巨大价值。最重要的是，通过保护更多网站，我们能就针对我们网络的各类攻击获得更完善的数据，从而能为所有网站提供更佳的安全和保护。

作为隐私第一的公司，我们绝不出售您的数据。事实上，Cloudflare 承认个人数据隐私是一项基本人权，并已采取一系列措施来证明我们对隐私的承诺。

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负载均衡

负载平衡通过局部和全局的流量负载均衡、地理路由、服务器运行状况检查以及故障转移等功能，防止服务中断，从而确保关键资源持续可用。

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速率限制

Rate Limiting 可以防御拒绝服务攻击、暴力破解密码尝试以及面向应用程序层的其他类型的滥用行为。

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Argo 服务使用 Cloudflare 网络中的优化路由，从而更快、更可靠、更安全地响应用户请求。Argo 包括：智能路由与分层缓存

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Cloudflare Workers 使开发人员能够将使用 JavaScript、Rust、C 和 C ++ 编写的无服务器代码部署到 Cloudflare 边缘，更靠近最终用户。

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Cloudflare One 帮助客户连接、保护和加速网络流量

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Cloudflare Stream 让高质量视频串流变得规模化、简单且经济实惠。

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Advanced Certificate Manager（高级证书管理器）是一种灵活且可定制的方式，用于在 Cloudflare 中颁发和管理证书。

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