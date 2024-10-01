在 Cloudflare，我们的使命是帮助建立更好的互联网。我们认为 web 应该是开放和免费的，所有网站和 web 用户，无论多小，都应该是安全、稳固、快速的。由于种种原因，Cloudflare 始终都提供慷慨的免费计划。

我们努力将网络运营成本降至最低，从而能在我们的 Free 计划中提供巨大价值。最重要的是，通过保护更多网站，我们能就针对我们网络的各类攻击获得更完善的数据，从而能为所有网站提供更佳的安全和保护。

作为隐私第一的公司，我们绝不出售您的数据。事实上，Cloudflare 承认个人数据隐私是一项基本人权，并已采取一系列措施来证明我们对隐私的承诺。