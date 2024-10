Le service Cloudflare Spectrum s'exécute entre les serveurs SSH et Internet. Il détecte et atténue le trafic hostile des attaques DDoS en quelques secondes.

Grâce aux optimisations TCP, la solution Spectrum permet de diminuer le temps de connexion des sessions et de réduire la latence. Comme les connexions se terminent dans le datacenter Cloudflare le plus proche de l'utilisateur final, le trafic SSH est donc plus rapide et plus fiable.