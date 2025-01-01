Благодаря пропускной способности сети 23x, превосходящей крупнейшие когда-либо зарегистрированные DDoS-атаки, Cloudflare Spectrum гарантирует, что SSH-серверы останутся онлайн и сохранят надежность перед угрозами атак, а также ускорят трафик SSH.
Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) могут замедлить или остановить обслуживание пользователей SSH, но Cloudflare Spectrum нейтрализует DDoS-атаки на SSH, гарантируя, что серверы останутся в сети.
Cloudflare уменьшает время, необходимое для запуска сеанса, и помогает сократить задержку. Пользователям больше не придется бороться с низкой производительностью или многократно переподключаться, чтобы ускорить работу.
Включите Cloudflare Spectrum для вашего сервера SSH всего несколькими щелчками мыши на панели управления Cloudflare или через API
Cloudflare Spectrum работает между серверами SSH и Интернетом, а также обнаруживает и нейтрализует трафик DDoS-атак за считанные секунды.
Используя оптимизацию TCP, Spectrum также уменьшает время, необходимое для запуска сеанса, и уменьшает задержку. При подключении пользователь всегда связывается с ближайшим центром обработки данных Cloudflare, и это помогает повысить скорость и надежность SSH.
«После более чем двух лет поиска решения наших проблем с подключением и безопасностью я могу с уверенностью сказать, что Spectrum предлагает беспрецедентный уровень надежности, безопасности и гибкости.»
Технический директор, Shift Markets
Cloudflare Spectrum ускоряет SSH-соединения, поэтому у пользователей возникает ощущение работы непосредственно на удаленных машинах.
Cloudflare Spectrum блокирует DDoS-атаки и обеспечивает быстрый ответ от конечных точек SSH.
Cloudflare направляет подключения SSH по самым быстрым доступным маршрутам вместо интернет-переходов по принципу «Best Effort» (максимально возможный трафик).
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ