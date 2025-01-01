Cloudflare Spectrum для Secure Shell (SSH)

Защита от DDoS-атак и повышение производительности SSH-серверов
Cloudflare Spectrum - SSH - Hero image

Благодаря пропускной способности сети 23x, превосходящей крупнейшие когда-либо зарегистрированные DDoS-атаки, Cloudflare Spectrum гарантирует, что SSH-серверы останутся онлайн и сохранят надежность перед угрозами атак, а также ускорят трафик SSH.

Cloudflare Spectrum - SSH - Hero image
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE SPECTRUM ДЛЯ SSH
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Повышенное время безотказной работы, более высокая надежность

Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) могут замедлить или остановить обслуживание пользователей SSH, но Cloudflare Spectrum нейтрализует DDoS-атаки на SSH, гарантируя, что серверы останутся в сети.

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Более быстрые подключения SSH

Cloudflare уменьшает время, необходимое для запуска сеанса, и помогает сократить задержку. Пользователям больше не придется бороться с низкой производительностью или многократно переподключаться, чтобы ускорить работу.

Api Security
Нет необходимости в изменении аппаратного или программного обеспечения

Включите Cloudflare Spectrum для вашего сервера SSH всего несколькими щелчками мыши на панели управления Cloudflare или через API

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Благодаря сети Cloudflare подключения SSH являются более быстрыми и безопасными

Cloudflare Spectrum - SSH connections

Cloudflare Spectrum работает между серверами SSH и Интернетом, а также обнаруживает и нейтрализует трафик DDoS-атак за считанные секунды.

Используя оптимизацию TCP, Spectrum также уменьшает время, необходимое для запуска сеанса, и уменьшает задержку. При подключении пользователь всегда связывается с ближайшим центром обработки данных Cloudflare, и это помогает повысить скорость и надежность SSH.

Cloudflare Spectrum - SSH connections

Новейшие тенденции DDoS по результатам наблюдений Cloudflare

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Что говорят наши клиенты

«После более чем двух лет поиска решения наших проблем с подключением и безопасностью я могу с уверенностью сказать, что Spectrum предлагает беспрецедентный уровень надежности, безопасности и гибкости.»

Технический директор, Shift Markets

Основные примеры использования Cloudflare Spectrum для SSH

Благодаря Cloudflare Spectrum соединения SSH являются более быстрыми, надежными и простыми в использовании.

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Удобное управление серверами с помощью SSH

Cloudflare Spectrum ускоряет SSH-соединения, поэтому у пользователей возникает ощущение работы непосредственно на удаленных машинах.

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Установка надежных подключений SSH

Cloudflare Spectrum блокирует DDoS-атаки и обеспечивает быстрый ответ от конечных точек SSH.

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Более высокое удобство удаленной работы

Cloudflare направляет подключения SSH по самым быстрым доступным маршрутам вместо интернет-переходов по принципу «Best Effort» (максимально возможный трафик).

Помогаем организациям во всем мире защищать свои приложения и серверы

Смотреть примеры использования

Cloudflare Spectrum — доступность по плану

Протокол

Pro

Business

Enterprise

SSH

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

RDP

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Minecraft

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

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