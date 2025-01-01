Cloudflare Spectrum работает между серверами SSH и Интернетом, а также обнаруживает и нейтрализует трафик DDoS-атак за считанные секунды.

Используя оптимизацию TCP, Spectrum также уменьшает время, необходимое для запуска сеанса, и уменьшает задержку. При подключении пользователь всегда связывается с ближайшим центром обработки данных Cloudflare, и это помогает повысить скорость и надежность SSH.