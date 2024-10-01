鉴于网络容量比历来最大的 DDoS 攻击还要高出 23x，Cloudflare Spectrum 能够确保 SSH 服务器在遭到攻击时仍能保持在线和可靠，同时加速了 SSH 流量。
分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击会导致面向 SSH 用户的服务减慢或停止，但 Cloudflare Spectrum 能够缓解 SSH DDoS 攻击，以确保服务器保持在线。
Cloudflare 缩短会话的��连接时间，帮助降低延迟。用户不再需要为缓慢的性能而苦恼，也不必多次重连来以提升速度。
只需在 Cloudflare 仪表板点击几下，或通过 API，即可为您的 SSH 服务器启用 Cloudflare Spectrum
Cloudflare Spectrum 在 SSH 服务器和互联网之间运行，能够在几秒钟内检测并缓解 DDoS 攻击流量。
通过 TCP 优化，Spectrum 还缩短会话的连接时间并降低延迟。连接在离最终用户最近的 Cloudflare 数据中心结束，使 SSH 会话更快、更可靠。
“经过两年多来为我们的连接和安全问题寻找解决方案，我可以自信地说，Spectrum 提供了前所未有的可靠性、安全性和灵活性。”
首席技术官 — Shift Markets
Cloudflare Spectrum 加速 SSH 连接，让用户感觉像在远程机器上直接工作一样。
Cloudflare Spectrum 防止 DDoS 攻击，并确保 SSH 端点快速响应。
Cloudflare 引导 SSH 连接通过最快的可用路径，而不是依赖于互联网的“尽力而为”。
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