Cloudflare Spectrum for SSH

为 SSH 服务器提供 DDoS 防护和更佳性能
Cloudflare Spectrum - SSH - Hero image

鉴于网络容量比历来最大的 DDoS 攻击还要高出 23x，Cloudflare Spectrum 能够确保 SSH 服务器在遭到攻击时仍能保持在线和可靠，同时加速了 SSH 流量。

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Cloudflare Spectrum for SSH 的优势
Performance arrow up icon
更长的正常运行时间，更高的可靠性

分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击会导致面向 SSH 用户的服务减慢或停止，但 Cloudflare Spectrum 能够缓解 SSH DDoS 攻击，以确保服务器保持在线。

Performance acceleration rocket orange
更快的 SSH 连接

Cloudflare 缩短会话的连接时间，帮助降低延迟。用户不再需要为缓慢的性能而苦恼，也不必多次重连来以提升速度。

Api Security
无需更改硬件或软件

只需在 Cloudflare 仪表板点击几下，或通过 API，即可为您的 SSH 服务器启用 Cloudflare Spectrum

工作方式

Cloudflare 网络使 SSH 连接更快、更安全

Cloudflare Spectrum - SSH connections

Cloudflare Spectrum 在 SSH 服务器和互联网之间运行，能够在几秒钟内检测并缓解 DDoS 攻击流量。

通过 TCP 优化，Spectrum 还缩短会话的连接时间并降低延迟。连接在离最终用户最近的 Cloudflare 数据中心结束，使 SSH 会话更快、更可靠。

Cloudflare Spectrum - SSH connections

看 Cloudflare 观察到的最新 DDoS 趋势

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客户感言

“经过两年多来为我们的连接和安全问题寻找解决方案，我可以自信地说，Spectrum 提供了前所未有的可靠性、安全性和灵活性。”

首席技术官 — Shift Markets

Cloudflare Spectrum for SSH 的主要用例

Cloudflare Spectrum 让 SSH 连接更快，更可靠、更易用。

Lightning bolt icon
轻松通过 SSH 管理服务器

Cloudflare Spectrum 加速 SSH 连接，让用户感觉像在远程机器上直接工作一样。

Shield icon
建立可靠的 SSH连接

Cloudflare Spectrum 防止 DDoS 攻击，并确保 SSH 端点快速响应。

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改善远程办公体验

Cloudflare 引导 SSH 连接通过最快的可用路径，而不是依赖于互联网的“尽力而为”。

帮助全球各地组织保护他们的应用和服务器

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每月 5GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

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