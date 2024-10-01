Cloudflare Spectrum 在 SSH 服务器和互联网之间运行，能够在几秒钟内检测并缓解 DDoS 攻击流量。

通过 TCP 优化，Spectrum 还缩短会话的连接时间并降低延迟。连接在离最终用户最近的 Cloudflare 数据中心结束，使 SSH 会话更快、更可靠。