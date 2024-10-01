Cloudflare 网络分布在全球各地 330 城市，为身处任何地方的员工提供快速、可靠、响应灵敏的 RDP 体验。为您的远程团队确保一个高效、安全的工作环境。
Cloudflare Spectrum 大幅降低了 RDP 的网络延迟，让员工感觉犹如在本地机器上直接工作。
如果您的 SSH 服务器暴露在互联网上，就很容易遭受 DDoS 攻��击。但凭借超过 296 Tbps 的网络缓解能力，Spectrum 甚至可以阻挡最大规模的攻击。
在 Cloudflare 仪表板上点击几下或通过 API，即可设置 Cloudflare Spectrum for RDP。
Cloudflare Spectrum 通过 TCP 优化和智能路由来缩短连接时间并加快数据包传输速度，从而让瘦客户机的屏幕更快刷新，鼠标点击更加流畅。
Cloudflare Spectrum 还能够检测分布式拒绝服务(DDoS)攻击，并在几秒钟内进行缓解，确保 RDP 服务器的可靠性。
“Cloudflare 让 Ziff Media Group 能够无缝、安全地将我们的内部工具套件交付给全球员工，支持任何设备，无需复杂的网络配置。”
产品与技术高级副总裁 — Ziff Media Group
降低网络延迟，让用户快速访问他们完成工作所需的应用和文件。
利用 Cloudflare Spectrum 阻止 DDoS 攻击和应对流量激增，确保服务器在线。
每月 5GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB
每月 10GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB
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