Cloudflare Spectrum for RDP

保护并加速远程桌面连接
Cloudflare spectrum RDP hero image

Cloudflare 网络分布在全球各地 330 城市，为身处任何地方的员工提供快速、可靠、响应灵敏的 RDP 体验。为您的远程团队确保一个高效、安全的工作环境。

Cloudflare spectrum RDP hero image
Cloudflare Spectrum for RDP 的优势
network virtual backbone
更好的用户体验

Cloudflare Spectrum 大幅降低了 RDP 的网络延迟，让员工感觉犹如在本地机器上直接工作。

Shield icon
DDoS 保护

如果您的 SSH 服务器暴露在互联网上，就很容易遭受 DDoS 攻击。但凭借超过 296 Tbps 的网络缓解能力，Spectrum 甚至可以阻挡最大规模的攻击。

Api Security
无需更改硬件或软件

在 Cloudflare 仪表板上点击几下或通过 API，即可设置 Cloudflare Spectrum for RDP。

工作方式

为您的客户提供快速、强大的桌面性能

Cloudflare spectrum RDP how it works

Cloudflare Spectrum 通过 TCP 优化和智能路由来缩短连接时间并加快数据包传输速度，从而让瘦客户机的屏幕更快刷新，鼠标点击更加流畅。

Cloudflare Spectrum 还能够检测分布式拒绝服务(DDoS)攻击，并在几秒钟内进行缓解，确保 RDP 服务器的可靠性。

Cloudflare spectrum RDP how it works

看 Cloudflare 观察到的最新 DDoS 趋势

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客户感言

“Cloudflare 让 Ziff Media Group 能够无缝、安全地将我们的内部工具套件交付给全球员工，支持任何设备，无需复杂的网络配置。”

产品与技术高级副总裁 — Ziff Media Group

Cloudflare Spectrum

Cloudflare Spectrum for RDP 的主要用例

Lightning bolt icon
改善远程办公体验

降低网络延迟，让用户快速访问他们完成工作所需的应用和文件。

Shield icon
保持连接稳定

利用 Cloudflare Spectrum 阻止 DDoS 攻击和应对流量激增，确保服务器在线。

帮助全球各地组织保护他们的应用和服务器

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Cloudflare Spectrum – 按计划提供

协议

Pro

Business

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SSH

每月 5GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

每月 10GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

RDP

每月 10GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

Minecraft

每月 5GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

每月 10GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB

所有其他 TCP/UDP 协议
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