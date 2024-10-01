Cloudflare 網路遍佈全球超過 330 座城市，可為世界各地的工作者提供快速、可靠、回應迅速的 RDP 體驗。確保為遠端團隊提供高效、安全的工作環境。
Cloudflare Spectrum 大大減少了 RDP 的網路延遲，因此，員工可能感覺像是直接在內部部署機器上工作。
如果 RDP 伺服器�暴露在網際網路中，就很容易遭到 DDoS 攻擊。但憑藉超過 296 Tbps 的網路緩解能力，Spectrum 甚至可以封鎖最大規模的 DDoS 攻擊。
只需在 Cloudflare 儀表板中按幾下或透過 API，即可為 RDP 設定 Cloudflare Spectrum。
Cloudflare Spectrum 使用 TCP 最佳化和智慧型路由，縮短連線時間並加速封包傳遞，因此，精簡型用戶端的螢幕重新整理速度更快，滑鼠點擊更順暢。
Cloudflare Spectrum 也會偵測分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊並在數秒內進行緩解，��確保 RDP 伺服器的可靠性。
「在 Cloudflare 的支援下，Ziff Media Group 能夠安全順暢地將我們的內部工具套件交付給世界各地使用任何裝置的員工，而無需進行複雜的網路設定。」
——Ziff Media Group 產品與技術副總裁
減少網路延遲，讓使用者能夠快速存取完成工作所需的應用程式和檔案。
透過依賴 Cloudflare Spectrum 確保伺服器保持連線，阻止 DDoS 攻擊和處理流量激增。
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