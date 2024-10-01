Cloudflare Spectrum 在遠端桌面通訊協定 (RDP) 上的應用

保護和加速遠端桌面連線
Cloudflare spectrum RDP hero image

Cloudflare 網路遍佈全球超過 330 座城市，可為世界各地的工作者提供快速、可靠、回應迅速的 RDP 體驗。確保為遠端團隊提供高效、安全的工作環境。

Cloudflare spectrum RDP hero image
CLOUDFLARE SPECTRUM FOR RDP 的優勢
network virtual backbone
更佳的使用者體驗

Cloudflare Spectrum 大大減少了 RDP 的網路延遲，因此，員工可能感覺像是直接在內部部署機器上工作。

Shield icon
DDoS 防護

如果 RDP 伺服器暴露在網際網路中，就很容易遭到 DDoS 攻擊。但憑藉超過 296 Tbps 的網路緩解能力，Spectrum 甚至可以封鎖最大規模的 DDoS 攻擊。

Api Security
無需變更任何硬體或軟體

只需在 Cloudflare 儀表板中按幾下或透過 API，即可為 RDP 設定 Cloudflare Spectrum。

工作原理

為您的客戶提供快速、功能強大的桌面效能

Cloudflare spectrum RDP how it works

Cloudflare Spectrum 使用 TCP 最佳化和智慧型路由，縮短連線時間並加速封包傳遞，因此，精簡型用戶端的螢幕重新整理速度更快，滑鼠點擊更順暢。

Cloudflare Spectrum 也會偵測分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊並在數秒內進行緩解，確保 RDP 伺服器的可靠性。

Cloudflare spectrum RDP how it works

查看 Cloudflare 觀察到的最新 DDoS 趨勢

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客戶評價

「在 Cloudflare 的支援下，Ziff Media Group 能夠安全順暢地將我們的內部工具套件交付給世界各地使用任何裝置的員工，而無需進行複雜的網路設定。」

——Ziff Media Group 產品與技術副總裁

Cloudflare Spectrum

Cloudflare Spectrum for RDP 主要使用案例

Lightning bolt icon
改善遠端工作體驗

減少網路延遲，讓使用者能夠快速存取完成工作所需的應用程式和檔案。

Shield icon
確保連線可靠

透過依賴 Cloudflare Spectrum 確保伺服器保持連線，阻止 DDoS 攻擊和處理流量激增。

幫助世界各地的組織保護其應用程式和伺服器

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Cloudflare Spectrum – 按方案提供

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每月 5GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

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Minecraft

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