Cloudflare Spectrum for Minecraft

提高 Minecraft 伺服器的安全性和效能
Spectrum for Minecraft

Cloudflare 網路遍佈於超過 120 個國家/地區的超過 330 座城市，可從距離玩家最近的位置提供 Minecraft 遊戲流量，從而消除延隔。

Spectrum for Minecraft
CLOUDFLARE SPECTRUM FOR MINECRAFT 的優勢
Time blue
減少 ping 時間，縮短「延隔」

透過在玩家與其最近的 Cloudflare 資料中心之間建立工作階段，為世界各地的玩家提供服務。

DDoS attack icon
封鎖 DDoS 攻擊

將流量代理到 Cloudflare 296 Tbps 網路後面的 Minecraft 伺服器，保護伺服器免遭任何種類和大小的 DDoS 攻擊。

Shield icon
不需要任何外掛程式

只需在 Cloudflare 儀表板上按幾下，即可設定 Cloudflare Spectrum。

工作原理

Cloudflare Spectrum 可保護並加速 Minecraft 伺服器

Cloudflare Spectrum – Minecraft – 工作原理 - 示意圖

Cloudflare Spectrum 是在整個 Cloudflare 全球網路上執行的反向第 4 層代理。

它將 Cloudflare DDoS 緩解和流量加速延伸至任何連線至網際網路的伺服器，且無需在您這一端進行任何其他硬體或軟體設定。

Cloudflare Spectrum – Minecraft – 工作原理 - 示意圖

查看 Cloudflare 觀察到的最新 DDoS 趨勢

閱讀報告

客戶評價

「我們想要確保擁有高品質的 Cloudflare 級別的保護，來保護重要的通訊協定。而 Cloudflare 協助我們真正增強了自訂 TCP 通訊協定的效能和彈性。其他提供者需要 30 多秒到一分鐘的時間才能開始清理或緩解。Cloudflare 會快很多。」

——Turtle Entertainment CIO

Cloudflare Spectrum for Minecraft 主要使用案例

Cloudflare Spectrum 可保護並加速 Minecraft 伺服器，以確保它們保持在綫以及玩家擁有最佳體驗

Shield icon
阻止持續不斷的 DDoS 攻擊

遊戲業是 DDoS 攻擊的主要目標產業，但 Cloudflare 可以緩解甚至最大規模的 DDoS 攻擊。

減少延隔

透過 Cloudflare 全球網路傳遞內容，從而為世界各地的玩家提供服務。

幫助世界各地的組織保護 TCP/UDP 應用程式

檢視案例研究

Cloudflare Spectrum – 按方案提供

通訊協定

專業方案

商業方案

企業方案

SSH

每月 5GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

每月 10GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

RDP

每月 10GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

Minecraft

每月 5GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

每月 10GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB

所有其他 TCP/UDP 通訊協定
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