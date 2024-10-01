「我們想要確保擁有高品質的 Cloudflare 級別的保護，來保護重要的通訊協定。而 Cloudflare 協助我們真正增強了自訂 TCP 通訊協定的效能和彈性。其他提供者需要 30 多秒到一分鐘的時間才能開始清理或緩解。Cloudflare 會快很多。」