Cloudflare 網路遍佈於超過 120 個國家/地區的超過 330 座城市，可從距離玩家最近的位置提供 Minecraft 遊戲流量，從而消除延隔。
透過在玩家與其最近的 Cloudflare 資料中心之間建立工作階段，為世界各地的玩家提供服務。
將流量代理到 Cloudflare 296 Tbps 網路後面的 Minecraft 伺服器，保護伺服器免遭任何種類和大小的 DDoS 攻擊。
只需在 Cloudflare 儀表板上按幾下，即可設定 Cloudflare Spectrum。
Cloudflare Spectrum 是在整個 Cloudflare 全球網路上執行的反向第 4 層代理。
它將 Cloudflare DDoS 緩解和流量加速延伸至任何連線至網際網路的伺服器，且無需在您這一端進行任何其他硬體或軟體設定。
「我們想要確保擁有高品質的 Cloudflare 級別的保護，來保護重要的通訊協定。而 Cloudflare 協助我們真正增強了自訂 TCP 通訊協定的效能和彈性。其他提供者需要 30 多秒到一分鐘的時間才能開始清理或緩解。Cloudflare 會快很多。」
——Turtle Entertainment CIO
遊戲業是 DDoS 攻擊的主要目標產業，但 Cloudflare 可以緩解甚至最大規模的 DDoS 攻擊。
透過 Cloudflare 全球網路傳遞內容，從而為世界各地的玩家提供服務。
每月 5GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB
每月 10GB 資料額度，超額後費用為 1 美元/GB
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