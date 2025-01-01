«Мы хотели обеспечить высококачественный уровень защиты Cloudflare, чтобы обезопасить важнейший протокол связи. Платформа Cloudflare помогла значительно повысить производительность и устойчивость наших пользовательских TCP-протоколов. При работе с другими поставщиками проходит от 30 секунд до минуты до начала скраббинга трафика или нейтрализации атаки. С платформой Cloudflare все это происходит гораздо быстрее.»