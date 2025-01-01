Сеть Cloudflare, которая расположена в более 335 городах в более чем 125 странах, обслуживает ваш игровой трафик Minecraft из ближайшего к игрокам местоположения, что способствует устранению задержек.
Обслуживайте геймеров в любой точке мира, устанавливая сеансы между игроками и ближайшим к ним центром обработки данных Cloudflare.
Проксируйте трафик на ваш сервер Minecraft в сети Cloudflare 348 Tbps и защитите свой сервер от DDoS-атак любого типа и размера.
Настройте Cloudflare Spectrum в несколько щелчков мыши непосредственно через панель управления Cloudflare.
Cloudflare Spectrum — это обратный прокси-сервер уровня 4, работающий во всей глобальной сети Cloudflare.
Он расширяет нейтрализацию DDoS-атак, выполняемую Cloudflare, и ускоряет трафик на любой сервер, подключенный к Интернету, — и все это без каких-либо дополнительных настроек оборудования или программного обеспечения с вашей стороны.
«Мы хотели обеспечить высококачественный уровень защиты Cloudflare, чтобы обезопасить важнейший протокол связи. Платформа Cloudflare помогла значительно повысить производительность и устойчивость наших пользовательских TCP-протоколов. При работе с другими поставщиками проходит от 30 секунд до минуты до начала скраббинга трафика или нейтрализации атаки. С платформой Cloudflare все это происходит гораздо быстрее.»
Директор по ИТ, Turtle Entertainment
Игры активно подвергаются DDoS-атакам, но Cloudflare может нейтрализовать даже самые крупномасштабные DDoS-атаки.
Доставляйте контент через глобальную сеть Cloudflare для обслуживания игроков в любой точке мира.
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ