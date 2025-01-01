Cloudflare Spectrum для Minecraft

Повысьте безопасность и улучшите производительность серверов Minecraft
Spectrum for Minecraft

Сеть Cloudflare, которая расположена в более 335 городах в более чем 125 странах, обслуживает ваш игровой трафик Minecraft из ближайшего к игрокам местоположения, что способствует устранению задержек.

Spectrum for Minecraft
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE SPECTRUM ДЛЯ MINECRAFT
Time blue
Меньшее время (пинга), меньше задержек («лагов»)

Обслуживайте геймеров в любой точке мира, устанавливая сеансы между игроками и ближайшим к ним центром обработки данных Cloudflare.

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Блокируйте DDoS-атаки

Проксируйте трафик на ваш сервер Minecraft в сети Cloudflare 348 Tbps и защитите свой сервер от DDoS-атак любого типа и размера.

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Никаких плагинов не требуется

Настройте Cloudflare Spectrum в несколько щелчков мыши непосредственно через панель управления Cloudflare.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Cloudflare Spectrum защищает и ускоряет ваш сервер Minecraft

Cloudflare Spectrum – Minecraft – How it works - illustration

Cloudflare Spectrum — это обратный прокси-сервер уровня 4, работающий во всей глобальной сети Cloudflare.

Он расширяет нейтрализацию DDoS-атак, выполняемую Cloudflare, и ускоряет трафик на любой сервер, подключенный к Интернету, — и все это без каких-либо дополнительных настроек оборудования или программного обеспечения с вашей стороны.

Cloudflare Spectrum – Minecraft – How it works - illustration

Новейшие тенденции DDoS по результатам наблюдений Cloudflare

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Что говорят наши клиенты

«Мы хотели обеспечить высококачественный уровень защиты Cloudflare, чтобы обезопасить важнейший протокол связи. Платформа Cloudflare помогла значительно повысить производительность и устойчивость наших пользовательских TCP-протоколов. При работе с другими поставщиками проходит от 30 секунд до минуты до начала скраббинга трафика или нейтрализации атаки. С платформой Cloudflare все это происходит гораздо быстрее.»

Директор по ИТ, Turtle Entertainment

Основные примеры использования Cloudflare Spectrum для Minecraft

Cloudflare Spectrum защищает и ускоряет серверы Minecraft, чтобы они всегда оставались в сети, а игроки получали наилучшие впечатления от игры

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Блокируйте систематические DDoS-атаки

Игры активно подвергаются DDoS-атакам, но Cloudflare может нейтрализовать даже самые крупномасштабные DDoS-атаки.

Уменьшите задержки («лаги»)

Доставляйте контент через глобальную сеть Cloudflare для обслуживания игроков в любой точке мира.

Помогаем организациям по всему миру защитить свои приложения TCP/UDP

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Cloudflare Spectrum — доступность по плану

Протокол

Pro

Business

Enterprise

SSH

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

RDP

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Minecraft

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

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