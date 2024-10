“Queríamos garantir que contamos com um nível de proteção da Cloudflare de alta qualidade para proteger nosso protocolo crítico de comunicação e a Cloudflare nos ajudou a impulsionar de verdade o desempenho e a resiliência de nossos protocolos TCP personalizados. Com outros provedores, a depuração ou mitigação só ocorre após uma espera de 30 segundos a 1 minuto. Com a Cloudflare, é muito mais rápido".