« Nous voulions nous assurer de disposer de la protection de qualité supérieure que nous offre Cloudflare pour protéger notre protocole de communication critique, et Cloudflare nous a vraiment aidé à améliorer les performances et la résistance de nos protocoles TCP personnalisés. Chez d'autres fournisseurs, il faut plus de 30 secondes, voire une minute avant que le nettoyage ou l'atténuation n'interviennent. Avec Cloudflare, c'est beaucoup plus rapide. »