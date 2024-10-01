Cloudflare Spectrum 加速并保护您的 Minecraft 服务器

Cloudflare 网络分布在超过 120 国家/地区的 330 多座城市，从离玩家最近的位置处理您的 Minecraft 游戏流量，从而有效消除延迟和卡顿。
在玩家和最近的 Cloudflare 数据中心之间建立会话，为身处全球任何地方的玩家提供服务。
将 Minecraft 部署在 Cloudflare 296 Tbps 的网络上，为您代理流量并保护服务器免受任何类型、大小的 DDoS 攻击。
配置 Cloudflare Spectrum 仅需在 Cloudflare 仪表板上点击几下。
Cloudflare Spectrum 是一个反向第 4 层代理，在整个 Cloudflare 全球网络上运行。
它将 Cloudflare 的 DDoS 缓解和流量加速扩展到任何连接到互联网的服务器——无需任何额外的硬件或软件配置。
“我们希望确保采用优质的 Cloudflare 防护服务来保护我们的关键通信协议，Cloudflare 帮助我们真正提高了我们自定义 TCP 协议的性能和韧性。使用其他提供商时，需要 30 多秒到一分钟的时间才能启动清理或缓解。使用 Cloudflare 的速度就快得多了。”
首席信息官 — Turtle Entertainment
游戏行业经常遭受 DDoS 攻击，但 Cloudflare 能够缓解甚至最大规模的 DDoS 攻击。
通过 Cloudflare 全球网络交付内容，向世界任何地方的玩家提供服务。
每月 5GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB
每月 10GB 数据额度，超额后费用为 1 美元/GB
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