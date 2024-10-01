Cloudflare Spectrum 加速并保护您的 Minecraft 服务器

“我们希望确保采用优质的 Cloudflare 防护服务来保护我们的关键通信协议，Cloudflare 帮助我们真正提高了我们自定义 TCP 协议的性能和韧性。使用其他提供商时，需要 30 多秒到一分钟的时间才能启动清理或缓解。使用 Cloudflare 的速度就快得多了。”