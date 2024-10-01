Cloudflare Spectrum for Secure Shell (SSH)

為 SSH 伺服器提供 DDoS 防護和更高效能
Cloudflare Spectrum - SSH - Hero image

由於網路處理能力比有史以來最大的 DDoS 攻擊大了 23x，Cloudflare Spectrum 可確保 SSH 伺服器在面對攻擊時保持連線且安全可靠，同時還可加速 SSH 流量。

Cloudflare Spectrum - SSH - Hero image
CLOUDFLARE SPECTRUM FOR SSH 的優勢
Performance arrow up icon
增加正常運作時間，提高可靠性

分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊會減慢或阻止 SSH 使用者的服務，但 Cloudflare Spectrum 可以緩解 SSH DDoS 攻擊以確保伺服器保持連線。

Performance acceleration rocket orange
更快速的 SSH 連線

Cloudflare 能夠減少工作階段的連線時間，且有助於降低延遲。使用者再也不必因為效能緩慢而苦苦掙扎，也不必透過多次重新連線來加快速度。

Api Security
無需變更任何硬體或軟體

只需在 Cloudflare 儀表板中按幾下或透過 API，即可為 SSH 伺服器開啟 Cloudflare Spectrum

工作原理

使用 Cloudflare 網路，實現更快速、更安全的 SSH 連線

Cloudflare Spectrum - SSH connections

Cloudflare Spectrum 在 SSH 伺服器和網際網路之間執行，僅需短短數秒，即可偵測並緩解 DDoS 攻擊流量。

運用 TCP 最佳化，Spectrum 還能夠減少工作階段的連線時間並降低延遲。連線會在最接近終端使用者的 Cloudflare 資料中心處終止，因此 SSH 連線能夠更快速且更可靠。

Cloudflare Spectrum - SSH connections

查看 Cloudflare 觀察到的最新 DDoS 趨勢

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客戶評價

「我花了兩年多的時間，苦苦地尋找連線和安全性問題的解決方案，現在，我可以自信地說，Spectrum 提供的可靠性、安全性和靈活性前所未有。」

——Shift Markets 技術長

Cloudflare Spectrum for SSH 主要使用案例

Cloudflare Spectrum 讓 SSH 連線變得更快速、更可靠、更易用。

Lightning bolt icon
利用 SSH 輕鬆管理伺服器

Cloudflare Spectrum 加速了 SSH 連線，因此，使用者感覺像是直接在遠端機器上工作。

Shield icon
建立可靠的 SSH 連線

Cloudflare Spectrum 可阻止 DDoS 攻擊，並確保 SSH 端點的快速回應。

Performance acceleration rocket orange
改進遠端工作體驗

Cloudflare 透過最快路線而非「盡最大努力」的網際網路來導向 SSH 連線。

幫助世界各地的組織保護其應用程式和伺服器

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