Cloudflare Spectrum for Secure Shell (SSH) 為 SSH 伺服器提供 DDoS 防護和更高效能

由於網路處理能力比有史以來最大的 DDoS 攻擊大了 23x，Cloudflare Spectrum 可確保 SSH 伺服器在面對攻擊時保持連線且安全可靠，同時還可加速 SSH 流量。