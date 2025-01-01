Cloudflare Spectrum для Remote Desktop Protocol (RDP)

Обеспечьте защиту и ускорение подключений к удаленному рабочему столу
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Имея локации в более чем 335 городах по всему миру, сеть Cloudflare обеспечивает быстрый, надежный и адаптивный отклик RDP для сотрудников в любой точке мира. Обеспечьте продуктивную и безопасную рабочую среду для своих удаленных команд.

Cloudflare spectrum RDP hero image
ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE SPECTRUM ДЛЯ RDP
network virtual backbone
Более высокое удобство использования

Cloudflare Spectrum значительно снижает сетевую задержку для RDP, поэтому у сотрудников может возникать ощущение, что они работают непосредственно на локальном компьютере.

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Защита от DDoS атак

Если ваш сервер RDP подключен к Интернету, значит, он может пострадать от DDoS-атак. Но благодаря емкости сети в более 348 Tbps для нейтрализации атак Spectrum блокирует даже самые крупномасштабные из них.

Api Security
Нет необходимости в изменении аппаратного или программного обеспечения

Настройте Cloudflare Spectrum для RDP несколькими щелчками мыши на панели управления Cloudflare или через API.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Предоставьте своим клиентам производительность быстрых и мощных настольных компьютеров

Cloudflare spectrum RDP how it works

Cloudflare Spectrum использует оптимизацию TCP и интеллектуальную маршрутизацию, чтобы сократить время соединения и ускорить доставку пакетов, благодаря чему экраны тонких клиентов обновляются быстрее, а щелчки мыши становятся более плавными.

Cloudflare Spectrum также обнаруживает распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и нейтрализует их за считанные секунды, обеспечивая надежность ваших RDP-серверов.

Cloudflare spectrum RDP how it works

Новейшие тенденции DDoS по результатам наблюдений Cloudflare

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Что говорят наши клиенты

«Cloudflare позволила Ziff Media Group беспрепятственно и безопасно предоставлять наш набор внутренних инструментов сотрудникам по всему миру на любом устройстве без необходимости сложных сетевых конфигураций.»

Старший вице-президент по продукции и технологиям, Ziff Media Group

Cloudflare Spectrum

Основные примеры использования Cloudflare Spectrum для RDP

Lightning bolt icon
Повысьте удобство удаленной работы

Уменьшите сетевую задержку, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к приложениям и файлам, необходимым для выполнения их работы.

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Обеспечьте надежность соединений

Блокируйте DDoS-атаки и защититесь от резких скачков трафика, используя Cloudflare Spectrum для поддержания серверов в состоянии онлайн.

Помогаем организациям во всем мире защищать свои приложения и серверы

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Cloudflare Spectrum — доступность по плану

Протокол

Pro

Business

Enterprise

SSH

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

RDP

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Minecraft

Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ

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