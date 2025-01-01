Cloudflare Spectrum использует оптимизацию TCP и интеллектуальную маршрутизацию, чтобы сократить время соединения и ускорить доставку пакетов, благодаря чему экраны тонких клиентов обновляются быстрее, а щелчки мыши становятся более плавными.

Cloudflare Spectrum также обнаруживает распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и нейтрализует их за считанные секунды, обеспечивая надежность ваших RDP-серверов.