Имея локации в более чем 335 городах по всему миру, сеть Cloudflare обеспечивает быстрый, надежный и адаптивный отклик RDP для сотрудников в любой точке мира. Обеспечьте продуктивную и безопасную рабочую среду для своих удаленных команд.
Cloudflare Spectrum значительно снижает сетевую задержку для RDP, поэтому у сотрудников может возникать ощущение, что они работают непосредствен�но на локальном компьютере.
Если ваш сервер RDP подключен к Интернету, значит, он может пострадать от DDoS-атак. Но благодаря емкости сети в более 348 Tbps для нейтрализации атак Spectrum блокирует даже самые крупномасштабные из них.
Настройте Cloudflare Spectrum для RDP несколькими щелчками мыши на панели управления Cloudflare или через API.
Cloudflare Spectrum использует оптимизацию TCP и интеллектуальную маршрутизацию, чтобы сократить время соединения и ускорить доставку пакетов, благодаря чему экраны тонких клиентов обновляются быстрее, а щелчки мыши становятся более плавными.
Cloudflare Spectrum также обнаруживает распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) и нейтрализует их за считанные секунды, обеспечивая надежность ваших RDP-серверов.
«Cloudflare позволила Ziff Media Group беспрепятственно и безопасно предоставлять наш набор внутренних инструментов сотрудникам по всему миру на любом устройстве без необходимости сложных сетевых конфигураций.»
Старший вице-президент по продукции и технологиям, Ziff Media Group
Уменьшите сетевую задержку, чтобы предоставить пользователям быстрый доступ к приложениям и файлам, необходимым для выполнения их работы.
Блокируйте DDoS-атаки и защититесь от резких скачков трафика, используя Cloudflare Spectrum для поддержания серверов в состоянии онлайн.
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 5 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ
Ежемесячный лимит данных в размере 10 ГБ, плата за перерасход — $1 за 1 ГБ