¿Qué significa el mensaje "Tu conexión no es privada"?

¿Qué significa el error "Tu conexión no es privada"?

En ocasiones, a los usuarios se les puede bloquear el acceso a un sitio web con un mensaje "Tu conexión no es privada". Este error significa que la conexión entre el cliente (el dispositivo del usuario, como un ordenador portátil o una tableta) y el servidor (el anfitrión del sitio web) no está encriptada, aunque el dispositivo cliente esperaba que lo estuviera.

Como resultado, los atacantes podrán ver lo que el usuario hace en el sitio web: los mensajes entre el cliente y el servidor se envían en texto plano, en lugar de estar codificados mediante encriptación. Además, el cliente no puede verificar que está conectado al servidor correcto.

Por eso, el navegador dirá "Tu conexión no es privada" o "Tu conexión no es segura": no puede verificar el servidor web, y no puede encriptar los mensajes para evitar que los atacantes los lean.

Este error lo causa un problema con el certificado SSL del sitio web: falta, o ha caducado, o no ha sido emitido por una agencia certificadora legítima, o el cliente no puede acceder a él por alguna otra razón. Los certificados SSL son necesarios para servir sitios web a través de conexiones seguras HTTPS.

Un certificado SSL no válido o que falta es casi el equivalente criptográfico de una cajera en una tienda de la esquina que le pide a un hombre una identificación para probar que tiene la edad suficiente para comprar alcohol, y en lugar de presentar una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, saca un pedazo de papel en el que alguien ha escrito, "Este hombre se llama Jeff, y tiene 22 años." Por supuesto, esto no es una identificación legítima. Es posible que el hombre no tenga 22 años y que ni siquiera se llame Jeff. La cajera hace bien en responder con recelo y acabar con la transacción.

Al igual que Jeff, un sitio web sin certificado SSL no puede demostrar su identidad. Además, un sitio web sin certificado SSL no puede encriptar las comunicaciones: imaginémonos que el que Jeff no tenga DNI significara que cualquier persona de todo el mundo pudiera escuchar de repente la conversación entre Jeff y la cajera.

En Google Chrome, el mensaje de error es: "Tu conexión no es privada," seguido de "Los atacantes podrían estar intentando robar tu información desde [sitio web]."

En Mozilla Firefox, es: "Tu conexión no es segura"

En Microsoft Edge, también es "Tu conexión no es segura"

Con frecuencia, los usuarios pueden continuar en la página a pesar de este mensaje, aunque no es recomendable. Sin HTTPS, son posibles diversos ciberataques.

¿Qué es un certificado SSL? ¿Qué es HTTPS?

Un certificado SSL verifica la propiedad de un sitio web y hace posible la apertura de una conexión segura y encriptada. Es un archivo de texto instalado en un servidor web con información como:

Fecha de caducidad del certificado

El nombre de dominio para el que se emitió el certificado

Qué persona, organización o dispositivo es el propietario del dominio

La agencia certificadora que emitió el certificado

La clave pública

Un certificado SSL es necesario para encriptar las comunicaciones hacia y desde un sitio web mediante el uso de la encriptación SSL o TLS. También se conoce como HTTPS.

Si los datos están encriptados con TLS/SSL, cuando alguien intercepte los datos que van y vienen entre el cliente y el servidor, solo le parecerán tonterías aleatorias. Si los datos no están encriptados, alguien puede interceptarlos y leerlos con facilidad. La encriptación es como un sobre que protege el contenido de una carta personal cuando pasa por el sistema postal.

¿Qué causa este error SSL?

Existen varios problemas con el certificado SSL que pueden causar el error "Tu conexión no es privada":

El certificado SSL del sitio web no es válido o no existe. Esto puede ocurrir por varias razones. Puede significar que el certificado SSL presentado muestra el sitio web incorrecto, que el certificado SSL ha caducado, o que no hay ningún certificado SSL cuando se esperaba uno: por ejemplo, si un usuario escribe https://www.example.com en un navegador, pero example.com no tiene HTTPS.

El certificado SSL no muestra las variaciones del nombre de dominio. Por ejemplo, el certificado SSL puede mostrar www.example.com, pero no example.com (sin las "www"). Esto ocurre cuando la sección del Nombre alternativo de Sujeto (SAN) de un certificado SSL no se rellena correctamente. Como resultado, el sitio web tiene un certificado SSL que funciona, pero hay un desajuste entre la URL que el usuario escribió y lo que aparece en el certificado. Por tanto, el navegador considera que el certificado no es válido.

El servidor web presentó un certificado SSL para el sitio web equivocado. Esto puede ocurrir cuando se alojan varios sitios web en una dirección IP. Si cada uno de esos sitios web tiene su propio certificado SSL, es posible que el servidor no sepa qué certificado SSL debe mostrar cuando un dispositivo cliente intenta conectarse de forma segura a uno de los sitios web, algo parecido a lo que ocurre cuando se envía un paquete por correo postal a un edificio de apartamentos, pero no se incluye el número de apartamento en la dirección. Una extensión al protocolo TLS llamada SNI ayuda a prevenir este error.

Otras posibles causas son:

El certificado está autofirmado, lo que significa que fue generado por el operador del sitio web en lugar de por una agencia certificadora externa

El navegador no reconoce a la agencia certificadora que emitió el certificado

Symantec emitió el certificado SSL (los principales navegadores no confían en los certificados SSL emitidos por Symantec)

El certificado SSL puede tener funciones no compatibles (como el uso de hashing SHA-1 en lugar de SHA-256)

El reloj del dispositivo del cliente es inexacto y, por tanto, no puede verificar si el certificado SSL ha caducado o no

Cómo solucionar los errores de "Tu conexión no es privada"

Para los usuarios

Actualiza la página: las conexiones de red implican mucha comunicación de ida y vuelta entre el cliente y el servidor que, en su mayoría, pasa desapercibida para el usuario. Cualquiera de estas comunicaciones puede funcionar incorrectamente. Por esta razón, se puede solucionar una serie de errores intentando de nuevo y recargando la página. Borrar la caché del navegador: un navegador almacena información y contenido de los sitios web que los usuarios han visitado con anterioridad en una ubicación de almacenamiento temporal conocida como "caché." Borrar la caché del navegador e intentar cargar la página de nuevo puede tener un efecto similar al de actualizar la página: el sitio web hace borrón y cuenta nueva desde la perspectiva del navegador, y este puede intentar establecer las conexiones adecuadas de nuevo. Como alternativa, los usuarios también pueden abrir la página en modo Incógnito (Chrome), en modo Privado (Firefox y Safari) o en modo InPrivate (Edge); en estos modos el navegador no accede a la caché. Reajustar el reloj: los usuarios también pueden intentar reajustar el reloj de su ordenador, que puede tener la hora mal ajustada, loque hace que el dispositivo rechace incorrectamente un certificado SSL como caducado o no válido. Añadir "www": para evitar los errores del SAN, los usuarios pueden intentar volver a escribir el nombre del dominio de forma que incluya "www" (o el prefijo del dominio que corresponda). Utiliza un navegador diferente o actualiza el navegador: es posible que las versiones antiguas de los navegadores no sean compatibles con las funciones necesarias para la encriptación TLS (como SNI). Asegúrate de utilizar las versiones más actualizadas de los navegadores.

Para los propietarios de sitios web

Obtener un nuevo certificado SSL: si el certificado está caducado, obsoleto o autofirmado, un sitio web tendrá que obtener uno nuevo de una agencia certificadora. (Cloudflare ofrece certificados SSL gratuitos, junto con certificados personalizados para clientes empresariales). Asegúrate de que el SAN está rellenado, y de que se incluyen los subdominios: si el certificado SSL es válido, asegúrate de que se enumeran todas las variaciones legítimas del dominio. También deben figurar los subdominios: blog.example.com además de www.example.com. Si un sitio web no tiene HTTPS, asegúrate de que todos los retroenlaces sean solo HTTP: si un usuario intenta cargar de forma voluntaria una URL a sobre HTTPS cuando el sitio web solo utiliza HTTP, puede obtener este error, ya el navegador ha intentado obtener el certificado SSL del sitio web cuando no lo hay. Además de arreglar los retroenlaces, un sitio web debe establecer redirecciones a HTTP en caso de que alguien intente cargarlo por HTTPS. Además, es muy recomendable que estos sitios web obtengan certificados SSL.

¿Qué significa "Tu conexión a este sitio no es segura"?

En Chrome, este mensaje aparece al hacer clic en el enlace "No es seguro" de la barra del navegador cuando estás en un sitio HTTP. Significa que el sitio web no tiene un certificado SSL, y no utiliza SSL/TLS para encriptar el tráfico hacia y desde el sitio. Los navegadores no suelen bloquear los sitios web que no tienen HTTPS, pero los usuarios deben evitar introducir datos personales, como credenciales de acceso, datos de la tarjeta de crédito o números de identificación emitidos por el gobierno, en sitios web que no tengan HTTPS.

