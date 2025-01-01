如果网站的 SSL 证书无效或不可用，则用户在尝试加载它时可能会看到错误消息。
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用户可能偶尔会发现自己受到“您的连接不是私密连接”消息阻止，而无法访问某个网站。此错误表示客户端 （用户的设备，如笔记本电脑或平板电脑）与服务器（网站主机）之间的连接未经加密，尽管客户端设备希望其加密。
结果，攻击者将能够查看用户在网站上的操作；客户端和服务器之间的消息以纯文本形式发送，而不是通过加密进行加扰。此外，客户端无法验证其是否连接到正确的服务器。
这就是为什么浏览器会说“您的连接不是私密连接”或“连接不安全”：它无法验证 Web 服务器，也不能加密消息以阻止攻击者读取它们。
此错误是由网站的 SSL 证书（丢失、过期或并非由合法证书颁发机构颁发）导致，或者是客户端由于其他原因无法访问它。对于通过安全的 HTTPS 连接提供网站服务而言，SSL 证书是必需的。
SSL 证书无效或丢失几乎等同于下面这样的情况：街边小店的收银员要求一名男子出示身份证件，以证明其年龄足以购买酒类，但男子并未出示政府签发的身份证，而是掏出一张纸，上面写有“这个人叫杰夫，现年 22 岁”。当然，这不是合法的身份证明。这位男子实际上可能未满 22 岁，甚至可能不叫杰夫。收银员有权质疑并完全终止交易。
与杰夫一样，没有 SSL 证书的网站也无法证明其身份。最重要的是，没有 SSL 证书的网站无法加密通信。想象一下，如果杰夫缺少身份证，那么世界上任何人都可能突然听到杰夫和收银员之间的对话。
用户通常可以无视这一消息，继续进入页面，但建议不要这么做。若无 HTTPS，可能会发生各种各样的网络攻击。
SSL 证书验证网站的所有权，并尽可能打开安全的加密连接。这是安装在 Web 服务器上的文本文件，包含以下信息：
需要 SSL 证书才能使用 SSL 或 TLS 加密来加密往返网站的通信。这也称为 HTTPS。
如果数据已使用 TLS/SSL 加密，则当有人拦截客户端和服务器之间来回传输的数据时，看到的可能是杂乱无章的废话。如果数据未加密，他人就能拦截数据并轻松读取。加密就像信封一样，可以在邮寄过程中保护个人信件的内容。
许多与 SSL 证书相关的问题，可能会导致“您所用连接不是专用连接”错误：
网站 SSL 证书无效或丢失。这可能出于多种原因。可能表示提供的 SSL 证书列出了错误的网站，该 SSL 证书已经过期，或者本应有 SSL 证书却根本没有。例如，用户在浏览器中键入 https://www.example.com，但 example.com 没有 HTTPS。
SSL 证书未列出域名的变体。例如， SSL 证书可能列出了 www.example.com，但没有列出 example.com（不带 www）。如果未正确填写 SSL 证书的“使用者备用名称 (SAN)”部分，则会发生这种情况。因此，网站具有有效的 SSL 证书，但用户键入的 URL 与证书上列出的 URL 不匹配。因此，浏览器认为证书无效。
Web 服务器出示了错误的网站的 SSL 证书。当多个网站托管在一个 IP 地址，可能会发生这种情况。如果这些网站各自都有专属的 SSL 证书，当客户端设备尝试以安全方式连接其中一个网站时，服务器可能不知道显示哪个 SSL 证书，就像将包裹邮寄到公寓大楼但地址中未包含房间号码一样。TLS 协议中名为 SNI 的扩展有助于防止此错误。
其他可能的原因还包括：
在 Chrome 中，如果在访问 HTTP 站点时点击浏览器栏中的"不安全"，则会看到此消息。这表示，网站没有 SSL 证书，也没有使用 SSL/TLS 加密进出该网站的流量。浏览器通常不会阻止没有 HTTPS 的网站，但用户应避免在非 HTTPS 网站上输入个人数据，例如登录凭证、信用卡数据或政府颁发的身份证号。
Cloudflare 为任何网站提供免费的 SSL/TLS 加密。使用 Cloudflare TLS 加密的网站应该不会遇到大多数这些错误，尽管配置不当的客户端设备仍可能导致它们不时出现。了解更多关于 Cloudflare 免费 SSL 证书的信息。