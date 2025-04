Copiar enlace del artículo

¿Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es una cadena de texto que se asigna a una dirección IP numérica, que se utiliza para acceder a un sitio web desde el software cliente. Dicho de forma más sencilla, un nombre de dominio es el texto que un usuario escribe en una ventana del navegador para llegar a un sitio web concreto. Por ejemplo, el nombre de dominio de Google es "google.com".

La dirección real de un sitio web es una compleja dirección IP numérica (por ejemplo, 192.0.2.2), pero gracias a DNS, los usuarios pueden introducir nombres de dominio fácil de escribir y ser dirigidos a los sitios web que buscan. Este proceso se conoce como búsqueda de DNS.

¿Quién gestiona los nombres de dominio?

Todos los nombres de dominio son gestionados por registros de dominios, que delegan la reserva de nombres de dominio a los registradores. Cualquiera que quiera crear un sitio web puede elegir un registrador para registrar un nombre de dominio: actualmente hay más de 300 millones de nombres de dominio registrados.

Más información sobre Cloudflare Registrar.

Informe Informe: Radar GigaOm for DNS Security 2023 Descargar informe

¿Cuál es la diferencia entre un nombre de dominio y una URL?

A uniform resource locator (URL), sometimes called a web address, contains the domain name of a site as well as other information, including the protocol and the path. For example, in the URL ‘https://cloudflare.com/learning/’, ‘cloudflare.com’ is the domain name, while ‘https’ is the protocol and ‘/learning/’ is the path to a specific page on the website.

Registrarse El DNS gratuito se incluye en todos los planes de Cloudflare Empieza gratis

¿Cuáles son las partes de un nombre de dominio?

Los nombres de dominio suelen estar divididos en dos o tres partes, cada una de ellas separada por un punto. Cuando se leen de derecha a izquierda, los identificadores de los nombres de dominio van de lo más general a lo más específico. La sección a la derecha del último punto de un nombre de dominio es el dominio de nivel superior (TLD). Entre ellos, se encuentran los TLD "genéricos", como ".com", ".net" y ".org", así como los TLD específicos de cada país, como ".uk" y ".jp".

A la izquierda del TLD está el dominio de segundo nivel (2LD) y si hay algo a la izquierda del 2LD, se llama dominio de tercer nivel (3LD). Veamos un par de ejemplos:

Para el nombre de dominio de Google en Estados Unidos, "google.com":

'.com' es el TLD (más general)

"google" es el 2LD (más específico)

Pero para el nombre de dominio de Google UK, "google.co.uk":

'.com' es el TLD (más general)

'.co'* es el 2LD

"google" es el 3LD (más específico)

*En este caso, el 2LD indica el tipo de organización que registró el dominio (.co en el Reino Unido es para sitios registrados por empresas)

Cómo mantener la seguridad de un nombre de dominio

Una vez que se ha registrado un nombre de dominio en un registrador, este se encarga de notificar al registrado cuando su dominio está a punto de caducar y le da la oportunidad de renovarlo, asegurándose de que no pierda su nombre de dominio. En algunos casos, los registradores se aprovechan de los nombres de dominio caducados de sus usuarios, al comprar esos dominios cuando caducan y volviéndolos a vender al registrado original a un precio desorbitado.

Es importante elegir un registrador honesto y de confianza como Cloudflare Registrar para evitar este tipo de prácticas depredadoras. Más información sobre cómo comprar un nombre de dominio.