Project Jengo
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Blackbird Tech's Patents
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|Patent Number
|Name
|Priority Date
|9620989
|RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES
|13-Mar-13
|US20170194800
|BATTERY PACK
|13-Mar-13
|US20130081778
|METHOD AND APPARATUS FOR A CLOSE-COUPLED COOLING SYSTEM
|3-Oct-11
|8715087
|VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION
|12-Apr-11
|PUB20140200078
|Video Game Including User Determined Location Information
|12-Apr-11
|8106569
|LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS
|12-May-09
|7867058
|SPORTS BRA
|17-Apr-07
|7788261
|INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS
|14-Dec-06
|7752557
|METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS
|29-Aug-06
|7809717
|METHOD AND APPARATUS FOR CONCEPT-BASED VISUAL PRESENTATION OF SEARCH RESULTS
|6-Jun-06
|7752243
|METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE
|6-Jun-06
|PUB20130213082
|METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES
|22-Dec-05
|7740234
|METHOD AND APPARATUS FOR A LOW-PROFILE SUSPENSION SYSTEM
|22-Dec-05
|7556271
|METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK
|22-Dec-05
|7611157
|METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK
|22-Dec-05
|8424885
|METHOD AND APPARATUS FOR AN ENVIRONMENTALLY-PROTECTED ELETRONIC EQUIPMENT ENCLOSURE
|22-Dec-05
|7628409
|METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK
|22-Dec-05
|7461849
|METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK
|22-Dec-05
|9679286
|METHODS AND APPARATUS FOR ENABLING SECURE NETWORK-BASED TRANSACTIONS
|20-Sep-05
|7830245
|SYSTEM AND METHOD FOR POSITIONING A VEHICLE OPERATOR
|14-Mar-05
|7106183
|REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES
|26-Aug-04
|8996546
|INTERNET BASED RESOURCE RETRIEVAL SYSTEM
|28-May-04
|7162378
|POINT OF PLAY TERMINAL
|12-Mar-04
|8478512
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA
|5-Feb-04
|8489314
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT AND PRESENTATION OF USER-BASED ROUTE DATA
|5-Feb-04
|8744761
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|8548719
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT
|5-Feb-04
|8306746
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|8380429
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING GPS DATA
|5-Feb-04
|9243927
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|9400190
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA
|5-Feb-04
|8855905
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA
|5-Feb-04
|7522995
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|7904240
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|9086295
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA
|5-Feb-04
|8457871
|REAL-TIME TRAFFIC CONDITIONS MEASUREMENT AND PRESENTATION OF SPONSORED CONTENT
|5-Feb-04
|9014972
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|US20160102993
|METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION
|5-Feb-04
|7230392
|ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
|8-Dec-03
|6823036
|WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE
|24-Sep-03
|PUB20130141903
|LED LIGHTING APPARATUS
|23-Sep-03
|6956338
|ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES
|12-Aug-03
|7086751
|ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING
|27-Jun-03
|7081036
|BUTTOCK LIFT SUPPORT
|9-May-03
|7086747
|LOW-VOLTAGE LIGHTING APPARATUS FOR SATISFYING AFTER-HOURS LIGHTING REQUIREMENTS, EMERGENCY LIGHTING REQUIREMENTS, AND LOW LIGHT REQUIREMENTS
|11-Dec-02
|7114834
|LED LIGHTING APPARATUS
|23-Sep-02
|7636430
|TOLL-FREE CALL ORIGINATION USING AN ALPHANUMERIC CALL INITIATOR
|1-Nov-01
|7129931
|MULTIPURPOSE COMPUTER DISPLAY SYSTEM
|14-Sep-01
|6425349
|BICYCLE PET CARRIER
|14-Jun-01
|6694007
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING ELETRONIC TEXT MESSAGES
|22-Mar-01
|6552888
|SAFETY ELECTRICAL OUTLET WITH LOGIC CONTROL CIRCUIT
|22-Jan-01
|7174362
|METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK
|21-Nov-00
|6879678
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING A PERSONAL COMMUNICATION ASSISTANT
|13-Nov-00
|7116657
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING A DESKTOP APPLICATION
|22-Aug-00
|6705976
|EXERCISE APPARATUS
|6-Aug-00
|9424848
|METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILIZING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS
|9-Jun-00
|7958214
|METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILIZING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS
|9-Jun-00
|8285832
|METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILISING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS
|9-Jun-00
|8542111
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|8633802
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|8866589
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|8648717
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|8094010
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|7583197
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|US20150326992
|PROGRAMMABLE COMMUNICATOR
|23-May-00
|6602045
|WINGTIP WINDMILL AND METHOD OF USE
|5-Feb-00
|6883927
|FRAME ASSEMBLY AND LIGHT FOR AN ELECTRICAL WALL CONDUIT
|31-Jan-00
|6816085
|METHOD FOR MANAGING A PARKING LOT
|14-Jan-00
|7797448
|GPS-INTERNET LINKAGE
|28-Oct-99
|6453303
|AUTOMATED ANALYSIS FOR FINANCIAL ASSETS
|8-Aug-99
|6450222
|NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP
|14-Jul-99
|6175608
|PEDOMETER
|28-Oct-98
|6434212
|PEDOMETER
|28-Oct-98
|6557948
|BRAKING APPARATUS FOR A VEHICLE
|15-Dec-97
|6453335
|PROVIDING AN INTERNET THIRD PARTY DATA CHANNEL
|21-Jul-98
|6188683
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
|3-Mar-97
|6804225
|SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET
|19-Feb-97
|6460940
|SUPPLEMENTAL BRAKE SYSTEM
|8-Nov-94