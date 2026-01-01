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Project Jengo

Founded in 2017 to fight back against patent trolls and level the playing field for innovative companies.

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Blackbird Tech's Patents

For recap on the Blackbird prior-art search, check out this blog post.

Click the patent number in the left hand column to view the patent information

Patent Number Name Priority Date
9620989 RECHARGEABLE BATTERY ACCESSORIES 13-Mar-13
US20170194800 BATTERY PACK 13-Mar-13
US20130081778 METHOD AND APPARATUS FOR A CLOSE-COUPLED COOLING SYSTEM 3-Oct-11
8715087 VIDEO GAME INCLUDING USER DETERMINED LOCATION INFORMATION 12-Apr-11
PUB20140200078 Video Game Including User Determined Location Information 12-Apr-11
8106569 LED RETROFIT FOR MINIATURE BULBS 12-May-09
7867058 SPORTS BRA 17-Apr-07
7788261 INTERACTIVE WEB INFORMATION RETRIEVAL USING GRAPHICAL WORD INDICATORS 14-Dec-06
7752557 METHOD AND APPARATUS OF VISUAL REPRESENTATIONS OF SEARCH RESULTS 29-Aug-06
7809717 METHOD AND APPARATUS FOR CONCEPT-BASED VISUAL PRESENTATION OF SEARCH RESULTS 6-Jun-06
7752243 METHOD AND APPARATUS FOR CONSTRUCTION AND USE OF CONCEPT KNOWLEDGE BASE 6-Jun-06
PUB20130213082 METHOD AND APPARATUS FOR A DISTRIBUTED COOLING SYSTEM FOR ELECTRONIC EQUIPMENT ENCLOSURES 22-Dec-05
7740234 METHOD AND APPARATUS FOR A LOW-PROFILE SUSPENSION SYSTEM 22-Dec-05
7556271 METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK 22-Dec-05
7611157 METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK 22-Dec-05
8424885 METHOD AND APPARATUS FOR AN ENVIRONMENTALLY-PROTECTED ELETRONIC EQUIPMENT ENCLOSURE 22-Dec-05
7628409 METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK 22-Dec-05
7461849 METHOD AND APPARATUS FOR AN ELETRONIC EQUIPMENT RACK 22-Dec-05
9679286 METHODS AND APPARATUS FOR ENABLING SECURE NETWORK-BASED TRANSACTIONS 20-Sep-05
7830245 SYSTEM AND METHOD FOR POSITIONING A VEHICLE OPERATOR 14-Mar-05
7106183 REARVIEW CAMERA AND SENSOR SYSTEM FOR VEHICLES 26-Aug-04
8996546 INTERNET BASED RESOURCE RETRIEVAL SYSTEM 28-May-04
7162378 POINT OF PLAY TERMINAL 12-Mar-04
8478512 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA 5-Feb-04
8489314 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT AND PRESENTATION OF USER-BASED ROUTE DATA 5-Feb-04
8744761 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
8548719 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT 5-Feb-04
8306746 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
8380429 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING GPS DATA 5-Feb-04
9243927 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
9400190 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA 5-Feb-04
8855905 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA 5-Feb-04
7522995 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
7904240 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
9086295 REAL-TIME TRAFFIC CONDITION MEASUREMENT USING NETWORK TRANSMISSION DATA 5-Feb-04
8457871 REAL-TIME TRAFFIC CONDITIONS MEASUREMENT AND PRESENTATION OF SPONSORED CONTENT 5-Feb-04
9014972 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
US20160102993 METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING TRAVEL TIME INFORMATION 5-Feb-04
7230392 ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES 8-Dec-03
6823036 WRISTWATCH-TYPED PEDOMETER WITH WIRELESS HEARTBEAT SIGNAL RECEIVING DEVICE 24-Sep-03
PUB20130141903 LED LIGHTING APPARATUS 23-Sep-03
6956338 ANALOG CONTROL OF LIGHT SOURCES 12-Aug-03
7086751 ILLUMINATED PRODUCT PACKAGING 27-Jun-03
7081036 BUTTOCK LIFT SUPPORT 9-May-03
7086747 LOW-VOLTAGE LIGHTING APPARATUS FOR SATISFYING AFTER-HOURS LIGHTING REQUIREMENTS, EMERGENCY LIGHTING REQUIREMENTS, AND LOW LIGHT REQUIREMENTS 11-Dec-02
7114834 LED LIGHTING APPARATUS 23-Sep-02
7636430 TOLL-FREE CALL ORIGINATION USING AN ALPHANUMERIC CALL INITIATOR 1-Nov-01
7129931 MULTIPURPOSE COMPUTER DISPLAY SYSTEM 14-Sep-01
6425349 BICYCLE PET CARRIER 14-Jun-01
6694007 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING ELETRONIC TEXT MESSAGES 22-Mar-01
6552888 SAFETY ELECTRICAL OUTLET WITH LOGIC CONTROL CIRCUIT 22-Jan-01
7174362 METHOD AND SYSTEM FOR SUPPLYING PRODUCTS FROM PRE-STORED DIGITAL DATA IN RESPONSE TO DEMANDS TRANSMITTED VIA COMPUTER NETWORK 21-Nov-00
6879678 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING A PERSONAL COMMUNICATION ASSISTANT 13-Nov-00
7116657 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE CALL CONNECTIONS USING A DESKTOP APPLICATION 22-Aug-00
6705976 EXERCISE APPARATUS 6-Aug-00
9424848 METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILIZING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS 9-Jun-00
7958214 METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILIZING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS 9-Jun-00
8285832 METHOD FOR SECURE TRANSACTIONS UTILISING PHYSICALLY SEPARATED COMPUTERS 9-Jun-00
8542111 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
8633802 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
8866589 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
8648717 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
8094010 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
7583197 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
US20150326992 PROGRAMMABLE COMMUNICATOR 23-May-00
6602045 WINGTIP WINDMILL AND METHOD OF USE 5-Feb-00
6883927 FRAME ASSEMBLY AND LIGHT FOR AN ELECTRICAL WALL CONDUIT 31-Jan-00
6816085 METHOD FOR MANAGING A PARKING LOT 14-Jan-00
7797448 GPS-INTERNET LINKAGE 28-Oct-99
6453303 AUTOMATED ANALYSIS FOR FINANCIAL ASSETS 8-Aug-99
6450222 NON-PNEUMATIC TIRE HAVING AN ELASTOMERIC HOOP 14-Jul-99
6175608 PEDOMETER 28-Oct-98
6434212 PEDOMETER 28-Oct-98
6557948 BRAKING APPARATUS FOR A VEHICLE 15-Dec-97
6453335 PROVIDING AN INTERNET THIRD PARTY DATA CHANNEL 21-Jul-98
6188683 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET 3-Mar-97
6804225 SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING LONG DISTANCE VOICE COMMUNICATIONS USING THE INTERNET 19-Feb-97
6460940 SUPPLEMENTAL BRAKE SYSTEM 8-Nov-94