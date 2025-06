Cloudflare wurde als eine „TIME100 Most Influential Company of 2025“ ausgezeichnet

San Francisco, Kalifornien, 26. Juni 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud mit dem erklärten Ziel, das Internet besser zu machen, gibt heute bekannt, dass es als eine „TIME100 Most Influential Company in 2025“ ausgezeichnet wurde;– als eines der 100 Unternehmen, die weltweit für ihren herausragenden Beitrag ausgezeichnet wurden. Cloudflare wurde zum ersten Mal in diese Liste aufgenommen und wird dafür gewürdigt, dass es dazu beigetragen hat, dass Cyberangriffe keinen Einfluss auf den Ausgang der US-Wahlen 2024 hatten. Das ganze Jahr über half Cloudflare entscheidend dabei mit, das Land vor Cyberangriffen zu bewahren, politische Kandidaten zu schützen und seine Dienste für Hunderte von Webseiten von Behörden für mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten kostenlos bereitzustellen.

Die fünfte jährliche Auszeichnung der „Most Influential Companies“ von TIME würdigt die Visionäre und Vordenker, die die Welt heute prägen, und ehrt Unternehmen, die auf der ganzen Welt einen außergewöhnlichen Beitrag leisten. Im vergangenen Jahr spielte Cloudflare eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des demokratischen Prozesses des Landes. Während die ganze Welt die Vereinigten Staaten aufmerksam beobachtete, stellte sich Cloudflare der Herausforderung und unterstützte die US-Präsidentschaftskandidaten, Wahlhelfer und politischen Kampagnen in allen Phasen der Wahl. Das Unternehmen verteidigte die Wahlen in den Vereinigten Staaten vor Cyberbedrohungen, schützte Kandidaten und Kommunalverwaltungen, die von Cyberangriffen betroffen waren, und verhinderte Störungen.

„Ich bin stolz darauf, dass Cloudflare dazu beigetragen hat, dass die Wahlen in den USA 2024 nicht durch Cyberangriffe beeinträchtigt wurden. In den vergangenen acht Jahren hat Cloudflare Regierungen, Behörden und die Demokratie mit dem höchstmöglichen Sicherheitsniveau geschützt“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Wir fühlen uns geehrt, als TIME100 Most Influential Company ausgezeichnet zu werden;– dies ist ein Beweis für den Einfluss und die Rolle unseres Teams beim Online-Schutz von Kampagnen und Wahlverantwortlichen. Cloudflare hat das Ziel, ein besseres Internet zu schaffen – eines, auf das die Welt zunehmend angewiesen ist – sowohl in kritischen Momenten wie diesen als auch im Alltag.“

Neben politischen Kampagnen benötigen auch laufende Wahlen auf nationaler und lokaler Ebene sowie Ressourcen, die für die Demokratie des Landes wichtig sind, Schutz. Im Rahmen des von Cloudflare angebotenen Projekt Athenian stellt das Unternehmen staatlichen und lokalen Behörden kostenlos seine Dienste auf höchstem Enterprise-Niveau zur Verfügung. Von Januar bis November 2024 hat Cloudflare jeden Tag etwa 1 Million Online-Bedrohungen abgewehrt. Mehr als die Hälfte der US-Bundesstaaten verlassen sich auf das Projekt Athenian, um jederzeit einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu Informationen und Wählerregistrierung zu ermöglichen.

Aktuell laufen etwa 20;Prozent des Internets über das Cloudflare-Netzwerk. Hinzu kommen Internetpräsenzen wie Apps für Mobilgeräte, APIs, KI-Workflows und Unternehmensnetzwerke. Das Unternehmen betreibt eines der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt und blockiert für seine Millionen von Kunden, von denen mehr als 250.000 zahlende Kunden sind, jeden Tag durchschnittlich 247 Milliarden Online-Bedrohungen. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare, von den größten Marken wie 36;Prozent der Fortune 500 über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt. Die rasche Produktexpansion von Cloudflare hat es dem Unternehmen ermöglicht, in benachbarte Märkte einzutreten, was zu einem Wachstum des gesamten adressierbaren Marktes von 181 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 231;Mrd. USD im Jahr 2028 geführt hat.*1

Neben der Aufnahme in die „TIME100 Most Influential“ hat Cloudflare im vergangenen Jahr eine Reihe weiterer brancheninterner und redaktioneller Anerkennung für seine Geschäftsaktivität, Firmenkultur, Führungsrolle und Innovationen erhalten:

Über Cloudflare

Fußnote: 1. Stand: 1. Quartal 2025