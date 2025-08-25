Cloudflare lanciert neue Zero Trust-Tools für die sichere Einführung von KI im großen Stil

Neue Innovationen unterstützen Sicherheitsteams dabei, die KI-Nutzung zu überwachen, sich vor Schatten-KI zu schützen und sensible Daten zu sichern – alles von einer einzigen zentralen Plattform aus

San Francisco, Kalifornien, 25. August 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich der Connectivity-Cloud, hat heute leistungsstarke neue Funktionen für Cloudflare One, seine Zero Trust-Plattform, angekündigt, die Organisationen dabei helfen sollen, neue generative KI-Anwendungen sicher einzuführen, zu entwickeln und bereitzustellen. Mit diesen neuen Funktionen gibt Cloudflare seinen Kunden die Möglichkeit, den Einsatz generativer KI im gesamten Unternehmen automatisch zu verstehen, zu analysieren und Kontrollen festzulegen – und so die Produktivität und Innovation ihrer Teams zu steigern, ohne die Sicherheits- oder Datenschutzstandards zu gefährden.

In allen Teams – von Finanzen und Marketing bis hin zu Technik und Design – setzen Unternehmen generative KI ein, um schneller zu arbeiten, tägliche Aufgaben zu optimieren und leistungsstarke neue Anwendungen zu entwickeln. Allerdings werden dabei Sicherheit und Datenschutz häufig nicht berücksichtigt. So können beispielsweise Mitarbeitende versehentlich vertrauliche Unternehmensinformationen in Chatbots einfügen oder Entwickler KI-gesteuerte Anwendungen ohne die Mitwirkung ihrer Sicherheitsteams bereitstellen. Um diese Risiken zu vermeiden, müssen Unternehmen den Einsatz von KI verstehen und steuern, damit alle Mitarbeitenden sie effizient und sicher nutzen können – mit nativ integrierter Sicherheit.

„Cloudflare bietet die optimale Lösung, um jedes Unternehmen bei der sicheren Einführung von KI zu unterstützen. Wir sind heute das einzige Unternehmen, das die Sicherheit einer Zero-Trust-Plattform mit einem vollständigen Spektrum an KI- und Inferenz-Entwicklungsprodukten bieten kann – alles gestützt durch die Reichweite eines globalen Netzwerks“, sagte Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Die weltweit innovativsten Unternehmen möchten KI als Hebel nutzen, um schnell zu agieren, zu entwickeln und zu skalieren, ohne die Sicherheit zu gefährden. Wir befinden uns in einer einzigartigen Position, um diese Innovation voranzutreiben und KI sicher in alle Unternehmen zu bringen.“

Cloudflare führt AI Security Posture Management (AI-SPM) in seine Zero Trust-Plattform ein, um Unternehmen zu ermöglichen, sich gegen eine Reihe potenzieller Bedrohungen zu schützen, die durch die breite Einführung von KI-Tools entstehen. Dadurch können Unternehmen schneller agieren und haben die Gewissheit, dass KI sicher von allen Teams eingesetzt wird. Nun, da alle Funktionen verfügbar sind, erhalten Sicherheitsteams:

Einblick darin, wie Mitarbeitende KI nutzen : Mit dem neuen Schatten-KI-Bericht von Cloudflare können Sicherheitsteams sofortige Einblicke in ihren Datenverkehr gewinnen, um ein klares, datengestütztes Bild der KI-Nutzung in ihrer Organisation zu erhalten. Diese detaillierte Ansicht ermöglicht es ihnen, nicht nur zu sehen, dass ein Mitarbeitender eine KI-Anwendung nutzt, sondern auch, welche KI-App genutzt wird und welche Nutzer darauf zugreifen.

: Mit dem neuen Schatten-KI-Bericht von Cloudflare können Sicherheitsteams sofortige Einblicke in ihren Datenverkehr gewinnen, um ein klares, datengestütztes Bild der KI-Nutzung in ihrer Organisation zu erhalten. Diese detaillierte Ansicht ermöglicht es ihnen, nicht nur zu sehen, dass ein Mitarbeitender eine KI-Anwendung nutzt, sondern auch, welche KI-App genutzt wird und welche Nutzer darauf zugreifen. Schutz vor Schatten-KI : Cloudflare Gateway ermöglicht es, KI-Richtlinien am Rand des Cloudflare-Netzwerks automatisch durchzusetzen, um eine konsistente Sicherheit für jeden Mitarbeitenden zu gewährleisten, unabhängig davon, wo er bzw. sie arbeitet. Sicherheitsteams können ungenehmigte KI-Anwendungen vollständig blockieren, die Arten von Daten, die in KI-Anwendungen hochgeladen werden, einschränken und Überprüfungen von KI-Tools durchführen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllen.

: Cloudflare Gateway ermöglicht es, KI-Richtlinien am Rand des Cloudflare-Netzwerks automatisch durchzusetzen, um eine konsistente Sicherheit für jeden Mitarbeitenden zu gewährleisten, unabhängig davon, wo er bzw. sie arbeitet. Sicherheitsteams können ungenehmigte KI-Anwendungen vollständig blockieren, die Arten von Daten, die in KI-Anwendungen hochgeladen werden, einschränken und Überprüfungen von KI-Tools durchführen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin die Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllen. Schutz sensibler Daten ohne vollständige Einschränkung der KI-Nutzung : Schutz für KI-Prompts (AI Prompt Protection) ermöglicht es Sicherheitsteams, potenziell gefährliche oder riskante Interaktionen von Mitarbeitenden mit KI-Modellen zu identifizieren und diese Prompts und Antworten zu kennzeichnen. Richtlinien können jetzt inline auf der Prompts-Ebene durchgesetzt werden, um Risiken frühzeitig zu mindern und die Mitarbeitenden zu warnen oder daran zu hindern, sensible Daten – wie z. B. Quellcode – bei einem nicht vertrauenswürdigen KI-Anbieter einzugeben. Dadurch erhalten Sicherheitsteams die Kontrolle, die sie benötigen, um Unternehmensdaten zu überwachen, die möglicherweise außerhalb der Organisation gesendet werden, ohne die Nutzung von KI-Tools durch die Mitarbeitenden vollständig einzuschränken.

: Schutz für KI-Prompts (AI Prompt Protection) ermöglicht es Sicherheitsteams, potenziell gefährliche oder riskante Interaktionen von Mitarbeitenden mit KI-Modellen zu identifizieren und diese Prompts und Antworten zu kennzeichnen. Richtlinien können jetzt inline auf der Prompts-Ebene durchgesetzt werden, um Risiken frühzeitig zu mindern und die Mitarbeitenden zu warnen oder daran zu hindern, sensible Daten – wie z. B. Quellcode – bei einem nicht vertrauenswürdigen KI-Anbieter einzugeben. Dadurch erhalten Sicherheitsteams die Kontrolle, die sie benötigen, um Unternehmensdaten zu überwachen, die möglicherweise außerhalb der Organisation gesendet werden, ohne die Nutzung von KI-Tools durch die Mitarbeitenden vollständig einzuschränken. Einblick in die Interaktionen von KI-Modellen mit Tools außerhalb des Unternehmens : Zero Trust MCP Server Control konsolidiert alle MCP-Tool-Aufrufe – eine Anfrage eines KI-Modells oder einer Anwendung an einen Server zur Ausführung einer bestimmten Aufgabe – in einem einzigen Dashboard. Diese Sichtbarkeit ermöglicht es letztlich, den gesamten MCP-Traffic, unabhängig von seiner Herkunft, über Cloudflare zu leiten, um die Kontrolle und das Zugriffsmanagement zu verbessern. Nun können Sicherheitsteams mit zentralisierten Einblicken Richtlinien auf Benutzerebene sowohl auf Gateway- als auch auf individueller MCP-Server-Ebene festlegen.

Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud.

