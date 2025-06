Cloudflare schafft durch Erhalt neuer richtungsweisender internationaler Datenschutzzertifizierungen weltweit Vertrauen

San Francisco, Kalifornien, 3. Juni 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute bekannt, dass er als einer der ersten Unternehmen die offizielle Zertifizierung für zwei neue internationale Datenschutzstandards erlangt hat: das Global Cross-Border Privacy Rules (Global CBPR)- und das Global Privacy Recognition for Processors (Global PRP)-System. Diese wurden von neun Staaten eingeführt und ermöglichen Unternehmen wie Cloudflare den Nachweis, dass sie ihrer freiwilligen Verpflichtung zum Datenschutz und zur Einhaltung von Datenschutzstandards bei der grenzüberschreitenden Übermittlung personenbezogener Daten nachkommen. Da verschafft anderen Firmen die Gewissheit, dass bei Cloudflare geprüfte Kontrollen und Schutzmaßnahmen für Kundendaten angewendet werden.

„Ein weltweit tätiges Unternehmen zu führen, wird immer komplizierter“, sagt Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Globale Standards wie CBPR und PRP sind wichtig, weil sie klare und einheitliche Leitlinien für den Datenschutz festlegen können und Unternehmen das Skalieren und die Geschäftstätigkeit im Ausland erleichtern. Bei Cloudflare steht Datenschutz seit langem an erster Stelle. Wir integrieren ihn standardmäßig in unsere Produkte und beteiligen uns an der Entwicklung neuer Protokolle für die Branche. Und jetzt gehören wir zu den ersten Unternehmen, das diese neuen globalen Zertifizierungen erlangt hat.“

Die Global CBPR- und Global PRP-Zertifizierungen wurden von Australien, Chinesisch Taipeh, Japan, Kanada, Mexiko, Südkorea, den Philippinen, Singapur und den Vereinigten Staaten eingeführt. Das Vereinigte Königreich, Bermuda, Mauritius und die Sonderwirtschaftszone DIFC (Dubai International Financial Centre) sind assoziierte Mitglieder des CBPR-Systems.

Diese beiden neuen Zertifizierungen helfen dabei, eine Brücke zu verschiedenen Datenschutzgesetzen weltweit zu schlagen. Sie ermöglichen Unternehmen den Nachweis über die Einhaltung eines international anerkannten Standards. Bei dem Global CBPR- und dem Global PRP-System handelt es sich um eine Reihe von Standards zur Absicherung von Datenschutz und Privatsphäre, die den geschützten grenzüberschreitenden Austausch personenbezogener Daten unterstützen und Verbraucherinnen, Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen Sicherheit geben sollen. Die Zertifizierungen umfassen 50 Anforderungen an die Erhebung, die Verwaltung und den Schutz von personenbezogenen Daten in Unternehmen. Diese sind an neun Achsen ausgerichtet:

Schadensabwendung

Benachrichtigung

Begrenzung der Datenerfassung

Arten der Verwendung personenbezogener Daten

Wahlmöglichkeit

Integrität personenbezogener Daten

Sicherheitsvorkehrungen

Zugangs- und Berichtigungsanspruch

Rechenschaftspflicht

Cloudflare ist derzeit auch gemäß der Normen ISO 27701 und ISO 27018 zertifiziert, die Richtlinien für den Umgang mit personenbezogenen Daten in Public Cloud-Umgebungen festlegen. Außerdem wurde in einer Überprüfung bestätigt, dass das Unternehmen den Verhaltenskodex der Europäischen Union für Cloud-Betreiber (EU Cloud Code of Conduct) einhält. Dieser findet im Rahmen der DSGVO in den 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern) Anwendung.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud und hat es sich zum Ziel gesetzt, ein besseres Internet zu schaffen. Mit Cloudflare können Organisationen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Damit kann jedes Unternehmen die notwendige Kontrolle erlangen, um zu arbeiten, zu entwickeln und seinen Geschäftsbetrieb zu beschleunigen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare erfahren Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Tiefere Einblicke in aktuelle Internettrends und -erkenntnisse erhalten Sie bei https://radar.cloudflare.com.

