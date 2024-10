Cloudflare beschleunigt mit der Einführung von Speed Brain Millionen Webseiten um 45 Prozent

San Francisco (Kalifornien), 25. September 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute die neue Funktion Speed Brain vor. Diese ist mit einigen der beliebtesten Browser kompatibel und verringert die Ladezeiten von Webseiten kostenlos um bis zu 45 Prozent. Mit Speed Brain sollen Wartezeiten beim Laden vollständig beseitigt werden. Die Funktion sagt vorher, welche Seite von einer Nutzerin oder einem Nutzer als Nächste aufgerufen wird. Diese Seite wird dann in den Zwischenspeicher des Browsers heruntergeladen, bevor die Nutzerin oder der Nutzer sie überhaupt ansteuert. Damit werden Websites, die Cloudflare einsetzen, nun fast augenblicklich geladen.

Während der Weiterentwicklung des Web hat Geschwindigkeit immer eine entscheidende Rolle für die Verbesserung des Online-Erlebnisses gespielt. Früher brauchte man mehrere Minuten, um sich einen Song aus dem Internet herunterzuladen, während es heute nur noch 100 Millisekunden dauert. Der dadurch erweckte Eindruck von Unmittelbarkeit ist für das Surfen im Internet ideal. Beeinträchtigt wurde dieses Erlebnis bislang aber noch durch die Verzögerung, die beim Besuch einer Website durch das Herunterladen bestimmter Seitenkomponenten wie HTML-Dateien oder statischer Bilder auftritt. Mit Speed Brain wollen wir diese Wartezeit vollständig beseitigen und Seiten augenblicklich rendern.

„Durch die Einführung von Speed Brain hat Cloudflare auf einen Schlag Millionen Webseiten fast 50 Prozent schneller gemacht. Damit können Internetnutzerinnen und -nutzer auf der ganzen Welt schneller und zuverlässiger surfen, kommunizieren, lernen und arbeiten“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Unserer Meinung nach sollte niemand dafür zahlen müssen, dass seine Webseite schneller lädt. Die Internetnutzerinnen und -nutzer haben ein Recht darauf, das alles schnellstmöglich funktioniert. Schon viele haben versucht, die Ladezeiten zu verkürzen oder ganz zu beseitigen. Doch Cloudflare ist in der einmaligen Position, dies im Handumdrehen einem großen Teil des Internets zu ermöglichen, das unser Netzwerk nutzt.“

Die Inhalte der Seite, die eine Nutzerin oder ein Nutzer mit der höchsten Wahrscheinlichkeit als Nächstes aufruft, werden von der neuen Speed Brain-Funktion von Cloudflare schon vorab geladen. Zurzeit verfolgen wir dabei einen vorsichtigen Ansatz: Die Annahme, welche Seite eine Nutzerin bzw. ein Nutzer als Nächstes aufruft, wird getroffen, wenn der Cursor über einem Link schwebt oder begonnen wird, einen Link anzuklicken. In den kommenden Monaten und im nächsten Jahr sollen gewagtere Vorhersagen mittels maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz getroffen werden. Wir werden früheren Traffic und vorherige Anfragen verwenden, um zu die nächste Seite zu prognostizieren, die eine Nutzerin oder ein Nutzer aufruft. Ist Speed Brain auf einer Website aktiviert, die Kleidung verkauft, werden Erkenntnisse aus früheren Webanfragen genutzt. Damit lässt sich beispielsweise mit hoher Genauigkeit vorhersagen, dass ein durchschnittlicher Besucher der übergeordneten Seite „Herrenbekleidung“ als Nächstes wahrscheinlich auf „Hemden“ klickt. Auf dieser Grundlage kann Speed Brain damit beginnen, statische Inhalte wie Bildmaterial bereitzustellen, bevor der Nutzer den „Hemden“-Link überhaupt anklickt. Infolgedessen lädt die Seite augenblicklich, wenn tatsächlich „Hemden“ angeklickt wird. Möglich gemacht wird diese Innovation durch die Chrome Speculation-Rules-API und das ausgedehnte globale Netzwerk von Cloudflare, das aufgrund seiner Position zwischen Clients und Servern für die Anwendung von Speed Brain hervorragend geeignet ist.

„Cloudflare hat sich in der Branche einen Ruf als Experte für Geschwindigkeit erarbeitet und als ein Unternehmen, das das Internet für alle besser macht“, sagt Barry Pollard, Web Performance Developer Advocate bei Google. „Unser Team ist begeistert, dass ein Unternehmen wie Cloudflare die Chance ergreift, das Surfen im Internet mit der Speculation-Rules-API für so viele Menschen auf einen Schlag zu beschleunigen, und das auf eine für Website-Betreiber äußerst unkomplizierte Weise. Die anstehenden Machine-Learning-Optimierungen werden Website-Inhaber noch weiter entlasten und einen sehr großen Teil des Internets für sehr viele mehr Leute schneller machen.“

Speed Brain ist bei allen Tarifoptionen von Cloudflare sofort und kostenlos verfügbar. Zurzeit ist die Funktion bei Millionen von Domains, die den Free-Tarif von Cloudflare nutzen, standardmäßig aktiviert. Kunden mit Pro-, Business- und Enterprise-Tarif können sie manuell mit einem Klick freischalten. Speed Brain ist mit Chromium-basierten Browsern wie Google Chrome oder Microsoft Edge kompatibel.

