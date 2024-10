Cloudflare presenta Speed Brain para que instantáneamente millones de páginas web sean 45 % más rápidas

San Francisco, CA, 25 de septiembre de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy la presentación de Speed Brain, un nuevo producto que funciona con algunos de los navegadores web más populares para agilizar la carga de páginas web hasta un 45 % más rápido, de manera gratuita. El objetivo de Speed Brain es eliminar por completo los tiempos de carga al predecir la próxima página que un usuario visitará y al descargar una página web al almacenamiento en caché del navegador antes de que un usuario navegue hacia esta. Ahora, los sitios web que usan Cloudflare se cargarán más rápido que nunca, casi de manera instantánea.

A medida que la web fue evolucionando, la velocidad ha sido uno de los factores fundamentales para mejorar las experiencias en línea – la Internet ha evolucionado de una espera de minutos para descargar una canción, hasta tan solo 100 milisegundos, lo que da una sensación de “instantaneidad”, algo que hace que la experiencia de navegación sea ideal. Uno de los obstáculos que aún existen para agilizar los tiempos de carga es la demora en la descarga de ciertas partes de una página web – desde archivos HTML hasta imágenes estáticas – al visitar un sitio. El objetivo de Speed Brain es eliminar por completo este tiempo de espera y entregar las páginas instantáneamente.

“Al activar Speed Brain, Cloudflare ha hecho que millones de páginas web sean casi un 50 por ciento más rápidas – instantáneamente. Esto significa que los usuarios de Internet de todo el mundo pueden navegar, comunicarse, aprender y trabajar más rápido y de manera más confiable”, comentó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Creemos que nadie debería tener que pagar por agilizar sus páginas web y que los usuarios de Internet merecen tener una experiencia lo más rápida posible. Si bien muchos han intentado reducir o eliminar los tiempos de carga, Cloudflare es la única empresa que puede hacer que esto suceda de manera instantánea para la parte significativa de Internet que utiliza nuestra red”.

La nueva función Speed Brain de Cloudflare anticipa el contenido de la página que un usuario probablemente visite a continuación. En la actualidad, esto se hace de manera conservadora, haciendo una especulación sobre la página siguiente que un usuario visitará cuando el cursor se desplaza sobre un enlace o comienza a hacer clic. En los próximos meses y en 2025, Cloudflare ofrecerá predicciones más agresivas que se harán mediante aprendizaje automático e inteligencia artificial para predecir la página siguiente que un usuario visitará en función del tráfico web y las solicitudes anteriores. Por ejemplo, Speed Brain en un sitio web de comercio electrónico que vende prendas utilizará información de solicitudes web previas para predecir con un alto grado de precisión que un visitante típico probablemente haga clic en ‘Camisas’ cuando visite la página principal ‘Hombres > Prendas’. En función de esto, Speed Brain puede comenzar a distribuir contenido estático, como imágenes, incluso antes de que el usuario haga clic en el enlace ‘Camisas’. Por lo tanto, cuando el usuario hace clic en ‘Camisas’, la página se carga instantáneamente. Esta innovación es posible gracias a la API de reglas de especulación de Chrome, y a la inmensa red global de Cloudflare que se encuentra entre los clientes y los servidores, haciendo que esté bien posicionado para especular.

"Cloudflare ha logrado una buena reputación en la industria en cuanto a experiencia en velocidad y por su ayuda para mejorar la Internet para todos”, comentó Barry Pollard, defensor de desarrolladores para mejorar el rendimiento de la web, Google. “Nuestro equipo se complace al ver que una empresa como Cloudflare asume la responsabilidad de agilizar instantáneamente las experiencias de navegación para tantas personas mediante el uso de la API de reglas de especulación de una manera tan sencilla para los propietarios de sitios. Las optimizaciones del aprendizaje automático planificadas simplificarán mucho más las cosas para los propietarios de los sitios, y harán que la Internet sea más rápida para muchas más personas".

Speed Brain está disponible inmediatamente con todos los planes de Cloudflare y es gratis. Speed Brain está actualmente activado de manera predeterminada para millones de dominios en el plan gratuito de Cloudflare. Los planes Pro, Business y Enterprise se pueden activar manualmente con tan solo un clic. Speed Brain es para navegadores web basados en Chromium como Google Chrome o Microsoft Edge.

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Blog técnico: Presentación de Speed Brain: agilización de la web de un 45 %

Únete a nosotros en línea para demostraciones, anuncios de productos y más en nuestra primera transmisión en directo de Builder Day el 26 de septiembre a las 11 a. m. PT. Inscríbete en https://builderday.pages.dev.

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

