Cloudflare Apresenta o Speed Brain para tornar instantaneamente milhões de sites Cloudflare Pages 45% mais rápidos

San Francisco, CA, 25 de setembro de 2024 - Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), a empresa líder em nuvem de conectividade, anunciou hoje Speed Brain, um novo produto que funciona com alguns dos navegadores web mais populares para acelerar o carregamento de páginas da Web em até 45% mais rápido, gratuitamente. O Speed Brain tem como objetivo eliminar completamente os tempos de carregamento, prevendo a próxima página que o usuário visitará e baixando uma página da Web no cache do navegador antes que o usuário navegue até ela. Agora, o site que usa Cloudflare carregará mais rápido do que nunca, quase instantaneamente.

Com a evolução do site web, a velocidade tem sido um dos fatores mais importantes para aprimorar as experiências on-line - a Internet amadureceu, passando da espera de minutos para fazer o download de uma música para 100 milissegundos, o que é "instantâneo" o suficiente para uma experiência de navegação ideal. Um dos obstáculos remanescentes aos tempos de carregamento rápidos é o atraso no download de determinadas partes de uma página da Web, de arquivos HTML a imagens estáticas, ao visitar um site. O Speed Brain tem como objetivo eliminar completamente esse tempo de espera e renderizar as páginas instantaneamente.

"Ao ativar o Speed Brain, o Cloudflare tornou milhões de páginas web quase 50% mais rápidas - instantaneamente. Isso significa que os usuários da Internet em todo o mundo podem navegar, se comunicar, aprender e trabalhar com mais rapidez e confiabilidade", disse Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare. "Acreditamos que ninguém deveria ter que pagar para acelerar sua página da Web e que os usuários da Internet merecem a experiência mais rápida possível. Embora muitos tenham tentado reduzir ou eliminar os tempos de carregamento, o Cloudflare está em uma posição única para realmente fazer isso acontecer instantaneamente para a parte significativa da Internet que usa nossa rede."

O novo recurso Speed Brain da Cloudflare predefine o conteúdo da página que um usuário provavelmente visitará em seguida. Atualmente, isso é feito de forma conservadora, especulando a próxima página que um usuário visitará quando o cursor passar o mouse sobre um link ou começar a clicar. Nos próximos meses e até 2025, o Cloudflare oferecerá previsões mais agressivas usando aprendizado de máquina e inteligência artificial para prever a próxima página que um usuário visitará com base no tráfego e nas solicitações anteriores do web. Por exemplo, o Speed Brain ativado em um site de comércio eletrônico que vende roupas usará insights de solicitações anteriores do web para prever com alta precisão que um visitante típico da Web provavelmente clicará em "Shirts" (Camisas) ao visualizar a página principal "Mens > Clothes" (Homens > Roupas). Com base nisso, o Speed Brain pode começar a fornecer conteúdo estático, como imagens, antes mesmo de o usuário clicar no link "Shirts". Como resultado, quando o usuário clica em “Camisas”, a página carrega instantaneamente. Essa inovação é possível graças ao Chrome Speculation-Rules API e à enorme rede global da Cloudflareque fica entre o cliente e os servidores, o que a torna bem posicionada para Speed Brain.

Cloudflare construiu uma reputação no setor como especialista em velocidade e em ajudar a tornar a Internet melhor para todos", disse Barry Pollard, Web Performance Developer Advocate, Google. "Nossa equipe está animada por ver uma empresa como a Cloudflare aproveitar a chance de tornar as experiências de navegação muito mais rápidas para tantas pessoas logo de cara usando a API Speculation-Rules, de uma maneira tão simples para os proprietários de sites. As otimizações de aprendizado de máquina em andamento aliviarão ainda mais a carga dos proprietários de sites e tornarão grande parte da Internet mais rápida para muito mais pessoas."

Speed Brain está disponível em todos os planos Cloudflare imediatamente e de graça; o Speed Brain está atualmente habilitado por padrão para milhões de domínios no plano gratuito Cloudflare. Pro, Business, e Enterprise plano podem ser ativados manualmente com um clique. Speed Brain é para navegadores baseados no Chromium web, como o Google Chrome ou o Microsoft Edge.

