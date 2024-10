Cloudflare lance Speed Brain afin de rendre des millions de pages web 45 % plus rapides

Paris, le 25 septembre 2024 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce Speed Brain, un nouveau produit fonctionnant de concert avec certains des navigateurs web les plus populaires pour accélérer le chargement des pages jusqu'à 45 %, et ce gratuitement. Le service Speed Brain a pour objectif d'éliminer totalement les temps de chargement en prédisant la page qu'un utilisateur visitera ensuite et en téléchargeant cette dernière dans le cache du navigateur avant que l'utilisateur ne s'y rende. Les sites web qui utilisent Cloudflare se chargeront désormais plus vite que jamais, presque instantanément.

Au fur et à mesure qu'Internet progressait, la vitesse est devenue l'un des facteurs essentiels pour améliorer l'expérience en ligne. L'Internet a évolué. Là où il fallait attendre plusieurs minutes pour télécharger un morceau, il ne faut désormais plus que 100 millisecondes, soit un délai quasiment « instantané », suffisant pour profiter d'une expérience de navigation idéale. L'un des obstacles restants réside dans le retard survenant lors du téléchargement de certains éléments d'une page web, des fichiers HTML aux images statiques. La solution Speed Brain a pour but d'éliminer complètement ce temps d'attente et d'afficher les pages instantanément.

« En activant Speed Brain, Cloudflare a rendu des millions de pages web quasiment 50 % plus rapides. Instantanément. Les internautes peuvent désormais naviguer, communiquer, apprendre et travailler plus vite et de manière plus fiable », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Nous pensons que personne ne devrait avoir à payer pour accélérer sa page web et que les utilisateurs d'Internet méritent l'expérience la plus rapide possible. Là où de nombreuses structures ont tenté de réduire ou d'éliminer les temps de chargement, Cloudflare se trouve dans une position unique pour parvenir véritablement à un chargement instantané, du moins pour la partie substantielle d'Internet qui utilise notre réseau. »

La nouvelle fonctionnalité Speed Brain de Cloudflare précharge le contenu de la page sur laquelle un utilisateur a le plus de probabilités de se rendre par la suite. À l'heure actuelle, l'opération s'effectue encore de manière prudente, en spéculant sur la page sur laquelle l'utilisateur va se rendre ensuite lorsque son curseur passe au-dessus d'un lien ou commence à cliquer. Dans les mois à venir et courant 2025, Cloudflare proposera des prévisions plus dynamiques grâce à l'apprentissage automatique (Machine Learning) et à l'intelligence artificielle afin de prédire la page sur laquelle un utilisateur compte se rendre en fonction du trafic web et des requêtes. La fonction Speed Brain activée sur un site d'e-commerce vendant des vêtements, par exemple, utilisera les informations issues des requêtes web précédentes pour prédire avec une grande précision que le visiteur moyen a tendance à cliquer sur « Chemises » lorsqu'il consulte la page parente « Hommes > Vêtements ». En fonction de ces informations, Speed Brain commencera à diffuser du contenu statique, comme les images, avant même que l'utilisateur ne clique sur le lien « Chemises ». En conséquence, la page se chargera instantanément lorsque l'utilisateur cliquera effectivement sur ce lien. Cette innovation est rendue possible par l'API Speculation-Rules de Chrome et le vaste réseau mondial de Cloudflare, situé entre les clients et les serveurs, une position particulièrement avantageuse pour la spéculation.

« Cloudflare s'est bâtie une réputation dans le secteur en tant qu'experte de la vitesse et de l'amélioration d'Internet pour tous », précise Barry Pollard, Web Performance Developer Advocate chez Google. « Notre équipe se réjouit de voir une entreprise telle que Cloudflare sauter sur l'occasion de rendre l'expérience de navigation tellement plus rapide dès le départ pour tant d'utilisateurs grâce à l'API Speculation-Rules, et de manière si simple pour les propriétaires de sites. Les optimisations par apprentissage automatique dans les tuyaux délesteront encore plus ces derniers et rendront une grande partie d'Internet plus rapide pour de nombreux utilisateurs. »

La fonctionnalité Speed Brain est disponible immédiatement et gratuitement dans toutes les offres Cloudflare. Elle est activée par défaut sur des millions de domaines titulaires de l'offre gratuite. Les clients Pro, Business et Enterprise peuvent l'activer manuellement en un clic. Le service Speed Brain fonctionne mieux sur les navigateurs basés sur Chromium, comme Google Chrome ou Microsoft Edge.

