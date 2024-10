Cloudflare wprowadza Speed Brain, aby natychmiastowo generować miliony stron internetowych o 45% szybciej

San Francisco, Kalifornia, 25 września 2024 r. – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), wiodąca firma w connectivity cloud , ogłosiła dzisiaj Speed Brain, nowy produkt, który współpracuje z niektórymi najpopularniejszych Internet , aby przyspieszyć ładowanie stron internetowych nawet o 45% szybciej, bezpłatnie. Speed Brain ma na celu całkowite wyeliminowanie czasów ładowania, przewidując następną stronę, którą odwiedzi użytkownik, oraz pobierając stronę do pamięci podręcznej przeglądarki, zanim użytkownik przejdzie do niej. Teraz witryny internetowe korzystające z Cloudflare ładują się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, niemal natychmiast.

Wraz z rozwojem Internet szybkość stała się jednym z najbardziej krytycznych czynników poprawiających doświadczenia online – Internet ewoluował od minut oczekiwania na pobranie utworu do 100 milisekund, w których „ natychmiastowy” mamy wrażenie, że przeglądanie jest idealne. doświadczenie. Jedną z pozostałych przeszkód na drodze do skrócenia czasu ładowania jest opóźnienia w pobieraniu określonych fragmentów strony internetowej – od plików HTML po statyczne obrazy – podczas odwiedzania witryna. Speed Brain ma na celu całkowite wyeliminowanie tego czasu oczekiwania i natychmiastowe renderowanie stron.

Włączając Speed Brain, firma Cloudflare sprawiła, że miliony stron Internet stały się prawie o 50 procent szybsze i to natychmiast. Oznacza to, że Internet na całym świecie mogą przeglądać witryny, komunikować się, uczyć się oraz pracować szybciej i bardziej niezawodnie ” mówi Matthew Prince, współzałożyciel i CEO Cloudflare. Uważamy, że nikt nie powinien musiał płacić za przyspieszenie działania swojej strony internetowej, a Internet zasługują na jak najszybsze doświadczenie. Podczas gdy wiele z nich próbowało skrócić lub wyeliminować czasy ładowania, Cloudflare jest w wyjątkowej sytuacji, aby pomóc tej znacznej części Internet korzystającej z naszej sieci.

Nowa funkcja Cloudflare Speed Brain pobiera z wyprzedzeniem treść strony, którą użytkownik najprawdopodobniej odwiedzi w następnej kolejności. Obecnie odbywa się to w sposób konserwatywny poprzez spekulacje, która strona odwiedzi użytkownik, gdy jego kursor najedzie na link lub zacznie klikać. W nadchodzących miesiącach oraz do 2025 roku Cloudflare będzie oferować bardziej agresywne predykcje wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do przewidywania następnej strony, którą odwiedzi użytkownik, na podstawie poprzedniego ruchu w Internet i żądań. Na przykład funkcja Speed Brain w witrynie e- witryna sprzedającej odzież wykorzystuje informacje z poprzednich żądań Internet do przewidzenia z dużą dokładnością, że typowy odwiedzający prawdopodobnie kliknie „Koszule” na stronie nadrzędnej „Męskie > Ubrania”. Na tej podstawie Speed Brain może zacząć dostarczać treści statyczne, takie jak obrazy, zanim użytkownik kliknie link „Koszule”. W rezultacie, gdy użytkownik kliknie przycisk 'Koszule', strona ładuje się natychmiast. Ta innowacja jest możliwa dzięki interfejsowi Chrome Speculation-Rules interfejs API oraz ogromnej globalnej sieci Cloudflare, która znajduje się między klientami a serwerami, co ma dobrą pozycję dla Speed Brain.

Cloudflare zbudowała reputację w branży jako eksperta w zakresie szybkości i pomagania w ulepszaniu Internet dla wszystkich użytkowników mówi Barry Pollard, Web Performance Developer Advocate, Google. Nasz zespół z radością obserwuje, jak firma Cloudflare wykorzystuje szansę na znacznie szybsze przeglądanie tak wielu osób od samego początku dzięki korzystaniu z interfejs API Speculation-Rules, w tak prosty sposób: właścicieli witryn. Optymalizacja uczenia maszynowego, która już teraz pracuje, odejmie od właścicieli witryn jeszcze większe obciążenie i przyspieszy korzystanie z Internet dla tylu osób.

Narzędzie Speed Brain jest natychmiast i bezpłatnie dostępne we wszystkich planach Cloudflare ; Narzędzie Speed Brain jest obecnie domyślnie włączone w milionach domen pakietu Free plan. Plany pakiet Pro, Business (dla małych firm) i Enterprise można włączyć ręcznie jednym kliknięciem. Speed Brain jest przeznaczony dla przeglądarek Internet opartych na Chromium, takich jak Google Chrome czy Microsoft Edge.

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) to jedna z najważniejszych firm w connectivity cloud , której misją jest pomóc budować lepszy Internet. Umożliwia organizacjom zwiększanie szybkości pracy i bezpieczeństwa pracowników, aplikacji oraz sieci w dowolnym miejscu, przy jednoczesnym uproszczeniu systemów i obniżeniu kosztów. Globalna connectivity cloud Cloudflare stanowi jednolitą platformę produktów i narzędzi programistycznych w natywnej technologii chmurowej o najpełniejszym zestawie funkcji, dzięki którym każda organizacja może uzyskać kontrolę potrzebną do pracy, rozwoju i dynamicznego wzrostu swojej działalności.

Dzięki jednej z największych i najbardziej połączonych ze sobą sieci na świecie Cloudflare chroni codziennie swoich klientów przed miliardami zagrożeń i ataków online. Cloudflare zaufały miliony organizacji – od największych marek przez przedsiębiorców i małe firmy po organizacje non-profit, grupy humanitarne i rządy na całym świecie.

Dowiedz się więcej o connectivity cloud Cloudflare na stronie cloudflare.com/connectivity-cloud. Czytaj o najnowszych trendach i analizach dotyczących Internet na stronie https://radar.cloudflare.com.

