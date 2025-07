Maßstabsgerechter und kostenloser Schutz von KI-Anwendungen mit Firewall for AI von Cloudflare

San Francisco (Kalifornien), 4. März 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, stellt heute Firewall for AI vor. Wenn jemand versucht Large Language Models (LLM) – die mittels KI menschliche Sprache und andere komplexe Daten interpretieren können – zu manipulieren oder anzugreifen, kann dieser neue Sicherheitsservice das schon frühzeitig erkennen. Firewall for AI wird durch unser leistungsfähiges, globales Netzwerk unterstützt, das zu den größten der Welt zählt. Cloudflare wird dank dieses Produkts zu den wenigen IT-Sicherheitsdienstleistern gehören, die im Kontext der KI-Revolution für die nächste Welle an Angriffen auf Funktionen, wichtige Daten und Geschäftsgeheimnisse innerhalb von LLM gewappnet ist.

Wie eine aktuelle Untersuchung zeigt, ist unter hochrangigen Führungskräften nur jede vierte davon überzeugt, dass ihr Unternehmen gut auf die mit KI einhergehenden Gefahren vorbereitet ist. Bereits in der Entwicklungsphase von LLM angemessene Sicherheitssysteme zu integrieren, kann aus zwei Gründen eine Herausforderung sein. Erstens ist es fast unmöglich, die Nutzerinteraktionen zu begrenzen. Zweitens sind diese Modelle absichtlich nicht vorhersagbar. So können beispielsweise für ein und dieselbe Eingabe verschiedene Antworten ausgegeben werden. Dadurch werden LLM zu einem ungesicherten Einfallstor für Manipulationen dieser Modelle, Angriffe und Missbrauch.

„Auf neue Anwendungsarten folgen schnell neue Bedrohungen. Das ist bei KI-gestützten Applikationen nicht anders“, so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. „Mit Firewall for AI trägt Cloudflare dazu bei, dass der Sicherheitsaspekt von Anfang an in die Gestaltung der KI-Landschaft einfließt. Wir werden eines der ersten Schutzschilde für KI-Modelle überhaupt bereitstellen, mit dem Unternehmen die Chancen dieser Technologie auf sichere Weise für sich nutzen können.“

IT-Sicherheitsteams können mit Firewall for AI von Cloudflare dafür sorgen, dass etwaige Schwachstellen von LLM-Anwendungen nicht gegen die zugrundeliegenden KI-Modelle verwendet werden können. Das macht Cloudflare möglich:

Neue Bedrohungen schnell erkennen : Firewall for AI kann vor jeder LLM eingesetzt werden, die auf Workers AI von Cloudflare betrieben wird. Die Prompts der Nutzer werden gescannt und bewertet. Auf diese Weise lassen sich Versuche, ein Modell auszunutzen und Daten auszuschleusen, besser erkennen.

: Firewall for AI kann vor jeder LLM eingesetzt werden, die auf Workers AI von Cloudflare betrieben wird. Die Prompts der Nutzer werden gescannt und bewertet. Auf diese Weise lassen sich Versuche, ein Modell auszunutzen und Daten auszuschleusen, besser erkennen. Bedrohungen ohne menschliches Zutun automatisch blockieren : Firewall for AI baut auf dem globalen Cloudflare-Netzwerk auf und wird in der Nähe der Endnutzer zum Einsatz kommen. Dadurch können Modelle in nie dagewesener Weise praktisch ohne Verzögerung vor Missbrauch geschützt werden.

: Firewall for AI baut auf dem globalen Cloudflare-Netzwerk auf und wird in der Nähe der Endnutzer zum Einsatz kommen. Dadurch können Modelle in nie dagewesener Weise praktisch ohne Verzögerung vor Missbrauch geschützt werden. Sicherheit kostenlos standardmäßig implementieren: Jeder Kunde, der ein LLM auf Workers AI von Cloudflare betreibt, kann kostenlos den Schutz von Firewall for AI in Anspruch nehmen und wachsenden Bedrohungen wie Prompt Injection und Datenlecks den Schrecken nehmen.

Bei Gartner® heißt es zu diesem Thema: „Eine Anwendung mit generativer KI lässt sich nicht in einem Vakuum absichern. Bevor Schutzmaßnahmen speziell für generative KI entwickelt und eingesetzt werden, sollte man immer eine solide Grundlage in Form von Cloud-, Daten- und Anwendungssicherheit schaffen.“ Firewall for AI verstärkt die bestehende umfassende Sicherheitsplattform von Cloudflare, sodass die mit jungen Technologien einhergehenden Gefahren neutralisiert werden können.

Quelle: „Generative AI Adoption: Top Security Threats, Risks and Mitigations“, Gartner, Dennis Xu, Kevin Schmidt, 17. Januar 2024

