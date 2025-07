Cloudflare Firewall for AI、大規模かつ無償でAIアプリの安全を確保

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare, Inc.(クラウドフレア)は本日、新たな保護レイヤーとなる、Firewall for AIの開発を発表しました。Firewall for AIは、人間の言語や他のタイプの複雑なデータを解釈するAIアプリケーションである大規模言語モデル(LLM)を使って不正なアクセスや改ざんが行われる前に、不正使用や攻撃を特定します。世界最大規模のCloudflareのグローバルネットワークを基盤とするFirewall for AIにより、Cloudflareは、AI革命の次のトレンドであるLLMの機能性、重要なデータ、企業機密を標的とした攻撃に対抗できる数少ないセキュリティプロバイダとなります。

最近の調査によると、自社組織がAIリスクに対処するための十分な準備ができていると確信している経営幹部は、4人に1人に留まることが明らかになりました。LLMの保護については、ユーザーによる介入を制限することは不可能に近く、またLLMのモデルは、そもそも事前に定められたものではない(たとえば、同じ内容を入力したとしても、LLMは複数の異なる結果を生成する場合がある)ので、最初から適切なセキュリティシステムを組み込むことは非常に困難です。その結果、LLMは脅威アクターにとって無防備なパスとなり、組織はモデルの改ざんや攻撃、悪用に対して脆弱な状態に置かれています。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「新しいタイプのアプリケーションが登場すると、それに続くように新しいタイプの脅威も出てきます。これは、AI搭載のアプリケーションでも同じです。CloudflareのFirewall for AIは、AIの環境に最初からセキュリティを組み込むことができます。Cloudflareが提供するFirewall for AIは、確実な保護のもとでAIというテクノロジーが解き放つ機会を活用できるよう組織を支援する、史上初のAIモデル向けシールドのひとつとなります」と述べています。

セキュリティチームは、CloudflareのFirewall for AIを使用することで、AIモデルの脅威となりうる潜在的脆弱性からLLMアプリケーションを保護できるようになります。Cloudflareがユーザーの役に立つことをまとめました。

新たな脅威を迅速に検知 :Firewall for AIは、CloudflareのWorkers AI上で動作するあらゆるLLMの前にデプロイできます。ユーザーが送信した入力内容をスキャンおよび評価することで、モデルを悪用してデータを盗み出そうとする試みをより的確に特定します。

:Firewall for AIは、CloudflareのWorkers AI上で動作するあらゆるLLMの前にデプロイできます。ユーザーが送信した入力内容をスキャンおよび評価することで、モデルを悪用してデータを盗み出そうとする試みをより的確に特定します。 人の介入なしに脅威を自動でブロック :Cloudflareのグローバルネットワーク上に構築されたFirewall for AIは、エンドユーザーの近くにデプロイされるため、過去に例のない機能で、悪意のある行為からほぼ即座にモデルを保護します。

:Cloudflareのグローバルネットワーク上に構築されたFirewall for AIは、エンドユーザーの近くにデプロイされるため、過去に例のない機能で、悪意のある行為からほぼ即座にモデルを保護します。 デフォルトかつ無料でセキュリティの実装を提供:LLMがCloudflareのWorkers AI上で実行されていれば、誰もがFirewall for AIによって無料で保護され、増大するプロンプトインジェクションやデータ漏洩などの問題を防ぐことができます。

Gartner®は「生成AIアプリを単独で保護することはできません。必ずクラウドセキュリティ、データセキュリティ、アプリケーションセキュリティの強固な基盤から始めて、生成AIに特化したセキュリティ対策を計画・導入する必要があります」と指摘しています。Cloudflare Firewall for AIは、既存の包括的なセキュリティプラットフォームにさらなるレイヤーを追加し、最終的に新たなテクノロジーによってもたらされる脅威から防御します。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

出典:「Generative AI Adoption: Top Security Threats, Risks and Mitigations」、 Gartner、Dennis Xu、Kevin Schmidt、2024年1月17日

__Cloudflare(クラウドフレア)について __

Cloudflare, Inc.(NYSE:NET)は、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに複雑性やコストの削減を実現する、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、最もフル機能かつ統一されたクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供し、業務、開発、ビジネスの加速に欠かせないコントロールをあらゆる組織にもたらします。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については cloudflare.com/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.comをご覧ください。

SNS: ブログ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述(1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条(いずれもその後の改正を含む)に該当)があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです」、「するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいは当社の予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別することができます。ただし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースぶて明示または黙示されている将来予想に関する記述には、Cloudflare Firewall for AIおよびその他の製品のテクノロジーの性能と有効性、Cloudflare Firewall for AIおよびその他の製品の技術によってCloudflareのお客様が得られる利益、Cloudflare Firewall for AIおよび関連する機能がCloudflareのすべてのお客様(既存および見込み)にベータ版として公開、あるいは一般公開される時期、Cloudflare Firewall for AIおよびその他の製品および技術に関するCloudflareの計画および目標、およびその時期、Cloudflareの技術開発、将来の事業活動、成長、イニシアチブ、または戦略、CloudflareのCEO、Matthew Princeなどによるコメントが含まれますが、これらに限定はされません。Cloudflareが2024年2月21日に米国証券取引委員会(SEC)に提出した年次報告書(フォーム10-K)やCloudflareがSECに随時提出するその他の文書で詳説するリスク(ただしこれらに限定はされない)をはじめ、さまざまな要因によって、上記の将来予想に関する記述で明示または黙示した結果と実際の結果との間に重大な相違が生じる可能性があります。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2024Cloudflare,Inc. All rights reserved. Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。