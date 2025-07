Firewall de Cloudflare para IA ayuda a proteger aplicaciones de IA a escala y gratis

San Francisco, CA, 4 de marzo de 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy el desarrollo de un Firewall para IA, una nueva capa de protección que identificará abusos y ataques antes de que lleguen y manipulen los modelos de lenguaje grandes (LLM), un tipo de aplicación de IA que interpreta el lenguaje humano y otros tipos de datos complejos. El Firewall para IA, respaldado por la potencia de la red global de Cloudflare, una de las más grandes del mundo, posicionará a Cloudflare como uno de los únicos proveedores de seguridad preparados para combatir la próxima ola de ataques en la era de la revolución de IA – los que apuntan contra la funcionalidad, los datos críticos y los secretos comerciales que se guardan en los LLM.

Un estudio reciente reveló que solo uno de cada cuatro ejecutivos de primer nivel tienen la seguridad de que sus organizaciones están bien preparadas para abordar los riesgos que implica la IA. A la hora de proteger los LLM, puede resultar sumamente desafiante integrar sistemas de seguridad adecuados desde el comienzo, ya que resulta prácticamente imposible limitar las interacciones de los usuarios, y estos modelos no son predeterminados por diseño – p. ej., pueden generar una variedad de resultados incluso cuando se ingresa la misma información. Por lo tanto, los LLM se están convirtiendo en un camino sin protección para los agentes de amenazas – dejando a las organizaciones en un estado de vulnerabilidad para manipulaciones, ataques y abusos.

"Cuando surgen nuevos tipos de aplicaciones, enseguida aparecen nuevos tipos de amenazas. Ocurre lo mismo con las aplicaciones de IA". indicó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. “Con el Firewall para IA de Cloudflare estamos ayudando a integrar la seguridad en el ámbito de la IA desde el comienzo. Brindaremos uno de los mejores escudos de protección para los modelos de IA que permitirán a las empresas aprovechar la oportunidad que ofrece la tecnología, y al mismo tiempo garantizan protección".

Con el Firewall para IA de Cloudflare, los equipos de seguridad podrán proteger sus aplicaciones de LLM de potenciales vulnerabilidades que pueden ser utilizadas como armas contra los modelos de IA. Con Cloudflare, los clientes podrán hacer lo siguiente:

Detectar rápidamente nuevas amenazas : el Firewall para IA puede implementarse frente a cualquier LLM que se ejecute en Workers AI de Cloudflare. Al escanear y evaluar indicaciones enviadas por un usuario, identificará mejor los intentos de aprovechar un modelo y extraer datos.

: el Firewall para IA puede implementarse frente a cualquier LLM que se ejecute en Workers AI de Cloudflare. Al escanear y evaluar indicaciones enviadas por un usuario, identificará mejor los intentos de aprovechar un modelo y extraer datos. Bloquear automáticamente las amenazas – sin necesidad de intervención humana : el Firewall para IA, integrado en la red global de Cloudflare, se implementará cerca del usuario final, y brindará una capacidad sin precedentes para proteger casi de inmediato los modelos de los abusos.

: el Firewall para IA, integrado en la red global de Cloudflare, se implementará cerca del usuario final, y brindará una capacidad sin precedentes para proteger casi de inmediato los modelos de los abusos. Implementar la seguridad gratis de manera predeterminada: todo cliente que ejecute un LLM en Workers AI de Cloudflare puede ser protegido por Firewall para IA de manera gratuita, lo que ayuda a evitar que surjan preocupaciones como la inyección de solicitudes y la filtración de datos.

Según Gartner®, "No se puede proteger una aplicación GenAI de manera aislada.Siempre se debe comenzar con una base sólida de seguridad en la nube, seguridad de datos y seguridad de aplicaciones antes de planificar e implementar controles de seguridad específicos de GenAI".Firewall para IA de Cloudflare agregará capas adicionales a su plataforma de seguridad integral existente que impedirá las amenazas que presenta la tecnología emergente.

Fuente: "Generative AI Adoption: Top Security Threats, Risks and Mitigations", Gartner, Dennis Xu, Kevin Schmidt, 17 de enero de 2024

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma unificada con más funciones de productos en la nube nativa y herramientas para desarrolladores, por lo tanto, cualquier organización puede tener el control que necesita para trabajar, desarrollar y agilizar sus negocios.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

