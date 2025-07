Cloudflare Firewall for AI permettra de sécuriser les applications IA, gratuitement et à grande échelle

Cette nouvelle protection sécurisera les entreprises, par défaut, contre les tentatives d'attaques, d'abus et de manipulation, car ces dernières reposent de plus en plus sur les modèles IA

Paris, 4 mars 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine de la connectivité cloud, annonce le développement du service Firewall for AI, une nouvelle couche de protection qui permettra d'identifier les attaques et les abus avant que ces menaces ne commencent à s'en prendre au grands modèles linguistiques (Large Language Models, LLM), un type d'application IA qui interprète le langage humain et d'autres types de données complexes. Soutenue par la puissance du réseau mondial de Cloudflare, l'un des plus vastes au monde, la solution Firewall for AI positionnera Cloudflare comme l'un des seuls fournisseurs de sécurité préparés à combattre la prochaine vague d'attaques liées à la révolution IA, c'est-à-dire celles qui visent les fonctionnalités, les données critiques et les secrets professionnels contenus dans les LLM.

Une étude récente a révélé que seul un dirigeant sur quatre a confiance dans la préparation de son entreprise à faire face aux risques liés à l'IA. Lorsqu'il s'agit de protéger les LLM, il peut s'avérer extrêmement difficile d'intégrer les systèmes de sécurité adéquats dès le départ, car il est pratiquement impossible de limiter les interactions des utilisateurs. De même, ces modèles ne sont, par définition, pas prédéterminés (ils peuvent, par exemple, produire une diversité de résultats, même lorsqu'ils sont nourris des mêmes données entrantes). En conséquence, les LLM sont en train de devenir une voie d'accès non protégée pour les acteurs malveillants ;, un problème qui laisse les entreprises vulnérables aux manipulations, aux attaques et aux abus visant les modèles.

« Lorsque de nouveaux types d'applications émergent, de nouveaux types de menace suivent rapidement. Il en va de même pour les applications soutenues par IA », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Avec le service Firewall for AI de Cloudflare, nous contribuons à intégrer dès le départ la sécurité au sein du paysage de l'IA. Nous proposerons l'un des premiers boucliers destinés aux modèles IA, afin de permettre aux entreprises de tirer avantage des opportunités permises par la technologie, tout en garantissant leur protection. »

Grâce à la solution Firewall for AI de Cloudflare, les équipes de sécurité pourront protéger leurs applications LLM des vulnérabilités potentielles susceptibles d'être utilisées à des fins néfastes contre les modèles IA. Cloudflare permettra à ses clients de :

Détecter rapidement les nouvelles menaces : la solution Firewall for AI peut être déployée en amont de n'importe quel LLM exécuté sur l'environnement Workers AI de Cloudflare. En analysant et en évaluant les invites soumises par un utilisateur, elle pourra ainsi mieux identifier les tentatives d'exploitation du modèle visant à extraire des données.

: la solution Firewall for AI peut être déployée en amont de n'importe quel LLM exécuté sur l'environnement Workers AI de Cloudflare. En analysant et en évaluant les invites soumises par un utilisateur, elle pourra ainsi mieux identifier les tentatives d'exploitation du modèle visant à extraire des données. Bloquer automatiquement les menaces, sans intervention humaine nécessaire : bâti sur le réseau mondial de Cloudflare, le service Firewall for AI peut être déployé à proximité de l'utilisateur final afin de proposer la capacité sans précédent de protéger les modèles contre les abus de manière quasi immédiate.

: bâti sur le réseau mondial de Cloudflare, le service Firewall for AI peut être déployé à proximité de l'utilisateur final afin de proposer la capacité sans précédent de protéger les modèles contre les abus de manière quasi immédiate. Mettre en œuvre une sécurité par défaut, et ce gratuitement : un client exécutant un LLM sur l'environnement Workers AI de Cloudflare pourra être protégé gratuitement par la solution Firewall for AI, afin de l'aider à prévenir les préoccupations grandissantes que sont l'injection d'invites et la fuite de données.

D'après Gartner®, « Il n'est pas possible de sécuriser une application d'IA générative de manière isolée. Commencez toujours par un socle solide de sécurité cloud, de sécurité des données et de sécurité des applications, avant de planifier le déploiement de mesures de sécurité spécifiques à l'IA générative ». La solution Cloudflare Firewall for AI ajoutera des couches supplémentaires à sa plateforme de sécurité complète, afin de remédier finalement aux menaces posées par cette technologie émergente.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources suivantes :

Source : « Generative AI Adoption: Top Security Threats, Risks and Mitigations » (Adoption de l'IA générative : principales menaces, sources de risques et mesures d'atténuation), Gartner, Dennis Xu, Kevin Schmidt, 17 janvier 2024

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine de la connectivité cloud. Elle permet à ses clients de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. La solution de connectivité cloud de Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises d'accéder au contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et accélérer leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par les organismes à but non lucratif, les groupes d'assistance humanitaire et les administrations du monde entier.

Pour en apprendre davantage sur la solution de connectivité cloud de Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur https://radar.cloudflare.com.

Suivez-nous: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité de la solution Cloudflare Firewall for AI et des autres produits et technologies de Cloudflare, les avantages liés à l'utilisation de la solution Cloudflare Firewall for AI et des autres produits et technologies de Cloudflare pour les clients Cloudflare, le moment auquel la solution Cloudflare Firewall for AI ou n'importe laquelle de ses fonctionnalités associées sera développée et rendue disponible en version bêta, ou mise en disposition générale, à l'ensemble des clients actuels et potentiels de Cloudflare, les plans et objectifs de Cloudflare pour la solution Cloudflare Firewall for AI et les autres produits et technologies de Cloudflare, ainsi que le calendrier relatif à ces derniers, le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, les futures tendances du marché, de même que les commentaires formulés par le CEO de Cloudflare, Matthew Prince, et les autres membres de l'équipe Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, comprenant notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 21 février 2024, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2024 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.