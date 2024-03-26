Cloudflare Channel- und Alliance-Geschäftsumsatz steigt innerhalb von zwei Jahren um 174 Prozent und wird um zusätzliche Einnahmequellen erweitert; das Programm wurde von CRN mit 5 Sternen ausgezeichnet

San Francisco, Kalifornien, 26. März 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gab heute bekannt, dass sein Channel-Umsatz in den letzten zwei Jahren um 174 Prozent gestiegen ist und kürzlich von CRN mit der höchsten Auszeichnung einer 5-Sterne-Bewertung für sein Partnerprogramm ausgezeichnet wurde. Das kürzlich gestartete Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm bietet seinen Vertriebspartnern auf der ganzen Welt zusätzliche, klare Wege zur Umsatzgenerierung. Die Ausweitung des Programms erfolgt aufgrund der Tatsache, dass die Partnerschaften und Allianzen von Cloudflare für gemeinsame Kunden in verschiedenen Branchen weltweit sehr gute Ergebnisse hervorgebracht haben.

Durch das schnelle Wachstum der vernetzten Anwendungen, Mitarbeitenden und Geräte entstehen neue und raffiniertere Angriffsvektoren. Unternehmen mit begrenzter Sicherheit und traditionellen Netzwerkarchitekturen sind nicht nur einem erhöhten Angriffsrisiko ausgesetzt, sondern sehen sich auch durch die fehlende Freiheit zur Innovation zwischen Cloud-Anwendungen benachteiligt. Die Connectivity Cloud von Cloudflare ist das digitale Herzstück für Unternehmen, mit der Unternehmen ihre digitalen Umgebungen besser verbinden, schützen und aufbauen können.

Partner sind unerlässlich, um die Lösungen und den Support zu bieten, die Kunden benötigen, um die Komplexität von Anwendungen zu kontrollieren, Cyberrisiken zu reduzieren und Kosten zu senken – und das alles über das Netzwerk von Cloudflare. Der robuste All-in-One-Ansatz von Cloudflare für die Cybersicherheit eines Unternehmens umfasst die Konnektivität zwischen mehreren Clouds. Im Laufe des letzten Jahres hat Cloudflare mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammengearbeitet, die die Chance erkannt haben, ihren Kunden zu helfen, ihre Internetanwendungen zu sichern und mit voller Kontrolle über Cloud-Umgebungen innovativ zu sein.

„Wir haben erlebt, dass eine Vielzahl von Kunden weltweit von der Connectivity Cloud von Cloudflare profitiert hat, und wir müssen unseren Channel-Partnerschaften und Allianzen Anerkennung zollen. Das Channel-Wachstum von Cloudflare ist ein Beweis dafür, wie wir unsere Zusammenarbeit mit Partnern und Distributoren vertieft haben“, sagte Matthew Harrell, Cloudflare Global Head of Channels & Alliances. „Da Konsolidierung und Sicherheit für jedes Unternehmen in den Vordergrund gerückt sind, bietet sich den Vertriebspartnern mit den Lösungen von Cloudflare eine riesige Chance auf dem gesamten Markt. Unser kürzlich eingeführtes PowerUP-Programm bietet neue Ebenen, Ressourcen und Unterstützung, um sicherzustellen, dass unsere Partner diese Chance nutzen können.“

Alle Stufen des Cloudflare PowerUP-Partnerprogramms – Registered, Select und Elite – können die Connectivity Cloud-Lösungen von Cloudflare bereitstellen, einschließlich:

Schutz durch eines der größten Netzwerke : Cloudflare betreibt eines der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt und verfügt über das größte globale Netzwerk von Rechenzentren zur DDoS-Abwehr. Mit seinen weltweit verteilten Rechenzentren absorbiert und neutralisiert das Cloudflare-Netzwerk Angriffe, während Websites und Internetanwendungen für legitime Nutzende zugänglich bleiben. Die branchenführende Cybersicherheit von Cloudflare schützt Unternehmensnetzwerke, Internetanwendungen und Nutzende, und das alles über eine einheitliche Plattform.

: Cloudflare betreibt eines der größten und am besten vernetzten Netzwerke der Welt und verfügt über das größte globale Netzwerk von Rechenzentren zur DDoS-Abwehr. Mit seinen weltweit verteilten Rechenzentren absorbiert und neutralisiert das Cloudflare-Netzwerk Angriffe, während Websites und Internetanwendungen für legitime Nutzende zugänglich bleiben. Die branchenführende Cybersicherheit von Cloudflare schützt Unternehmensnetzwerke, Internetanwendungen und Nutzende, und das alles über eine einheitliche Plattform. Modernisierung über Firmennetzwerke und Internetanwendungen hinweg : Cloudflare bietet die führenden Netzwerk- und Edge-Funktionen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden. Dazu gehört die Reduktion von technischen Schulden und veralteter Architektur, während die IT-Teams der Kunden von manueller Arbeit entlastet werden. Partner beraten und unterstützen Kunden bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Workloads in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern.

: Cloudflare bietet die führenden Netzwerk- und Edge-Funktionen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden. Dazu gehört die Reduktion von technischen Schulden und veralteter Architektur, während die IT-Teams der Kunden von manueller Arbeit entlastet werden. Partner beraten und unterstützen Kunden bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und Workloads in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern. Plattform-Konsolidierung : Die Konsolidierung mit der Connectivity Cloud von Cloudflare kann die Anwendungskomplexität reduzieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 50 % senken, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Performance, und so die Modernisierung digitaler Umgebungen beschleunigen.

: Die Konsolidierung mit der Connectivity Cloud von Cloudflare kann die Anwendungskomplexität reduzieren und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 50 % senken, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Performance, und so die Modernisierung digitaler Umgebungen beschleunigen. Datenkonformität: Die Cloudflare Data Localization Suite wurde als spezialisierte Plattform entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Daten zu schützen, zu vernetzen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, unabhängig davon, wo das Unternehmen und seine Nutzenden ansässig sind. Das Angebot hilft dabei, eine breite und wachsende Palette von Vorschriften, Rahmenwerken und Standards wie DSGVO, CCPA, PCI DSS und HIPAA zu erfüllen.

Erfahrungsberichte von Partnern

Das Channel-Geschäft von Cloudflare wird durch langjährige Partnerschaften und Allianzen mit globalen Systemintegratoren, Managed Service Providern, Wiederverkäufern und Distributoren erweitert, darunter IBM Cloud, Kyndryl, GuidePoint Security, Dicker Data und TD SYNNEX:

„Sowohl IBM Cloud als auch Cloudflare haben es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen bereitzustellen, die potenziell kostspielige Sicherheitsbedrohungen abwehren, ohne die Internetgeschwindigkeit oder geschäftliche Innovationen zu bremsen”, sagt Nataraj Nagaratnam, Fellow, CTO, IBM Cloud Security. „Wir sind stolz darauf, mit Cloudflare zusammenzuarbeiten, um Unternehmen vor Bot-Angriffen zu schützen. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden dabei, ihre Anforderungen an Sicherheit, Performance und Ausfallsicherheit zu erfüllen.“

„Cloudflare liefert auch weiterhin die Angebote, die unsere Partner bei der Verwaltung von Multi-Cloud-Umgebungen unterstützt haben, und zwar mit führenden Cybersecurity-Funktionen, die bereits integriert sind. Von hybriden Belegschaften bis hin zu Anwendungen wie APIs und Websites hilft Cloudflare, das Internet im großen Stil zu sichern und zu verbinden“, sagte Vlad Mitnovetski, Chief Operating Officer von Dicker Data. „Cloudflare ist perfekt im Einklang mit unserer Verpflichtung, unseren Partnern in der gesamten Region ANZ Zugang zu den umfassendsten Lösungen zu bieten, damit sie ihre Netzwerke schützen und erweitern können.“

„Da Unternehmen weiterhin in die Cloud migrieren und die Bedrohungslandschaft immer komplexer wird, war der Bedarf an starker Cloud-Sicherheit noch nie so groß“, sagte Mark Thornberry, SVP of Vendor Relations bei GuidePoint Security. „Unsere Partnerschaft mit Cloudflare kann unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, Innovationen voranzutreiben und die digitale Transformation mit einem proaktiven Ansatz zur Risikoabwehr in Cloud-Umgebungen zu priorisieren.“

„Ein robustes und sicheres modernes Netzwerk ist für die Unternehmen von heute von größter Bedeutung. Die globale strategische Allianz von Kyndryl und Cloudflare bietet Unternehmen Experten-Technologien und -Services, um die Transformation des Netzwerks voranzutreiben“, sagte Paul Savill, Global Practice Leader of Network and Edge Computing bei Kyndryl. „Die führenden verwalteten und beratenden Netzwerkservices von Kyndryl in Kombination mit den innovativen Cloud-Networking-Technologien von Cloudflare ermöglichen es Unternehmen, einen nachhaltigen Multi-Cloud-Networking-Ansatz zu verfolgen, um die Performance und Sicherheit ihres gesamten Technologie-Stacks zu verbessern.“

„TD SYNNEX ist bestrebt, IT-Lösungen, die heute Geschäftsergebnisse liefern und Wachstum für die Zukunft möglich machen, mit maßgeschneiderten und flexiblen Ansätzen für Unternehmen zu vereinen“, sagte Jessica McDowell, SVP of High Growth Technologies, US bei TD SYNNEX. „Mit Cloudflare als strategischem Teil unseres umfangreichen Portfolios von Partnerunternehmen können wir die Breite und Tiefe unseres Konnektivitäts-, Cloud- und Sicherheitsangebots erweitern, damit unsere Kunden mit der Technologie Großartiges erreichen können.“

Highlights des Programms

Um sicherzustellen, dass alle Partner ihre Marktangebote mit einer klaren Umsatzstrategie anbieten können, stehen beim Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm folgende Prioritäten im Vordergrund:

Gestaffelte und einfach zu beantragende Vorteile : Über alle Partnerstufen hinweg, einschließlich Registered, Select und Elite, erhalten Partner Zugang zu einer Reihe von Vorteilen. Mit Elite haben Partner Zugang zu einem exklusiven Cloudflare Channel Manager und Presales Engineer, gemeinsamer Geschäftsplanung, vorschlagsbasiertem MDF, Marketingunterstützung, Berechtigung zur Teilnahme am Cloudflare Partner Advisory Board, maßgeschneiderten Schulungen und mehr.

: Über alle Partnerstufen hinweg, einschließlich Registered, Select und Elite, erhalten Partner Zugang zu einer Reihe von Vorteilen. Mit Elite haben Partner Zugang zu einem exklusiven Cloudflare Channel Manager und Presales Engineer, gemeinsamer Geschäftsplanung, vorschlagsbasiertem MDF, Marketingunterstützung, Berechtigung zur Teilnahme am Cloudflare Partner Advisory Board, maßgeschneiderten Schulungen und mehr. Vereinfachte Preisgestaltung : Partner können transparente und vorhersehbare Rabatte auf Basis der Partnerstufe auflisten und abrechnen. Autorisierte Partner haben über das Cloudflare-Partnerportal oder die autorisierten Cloudflare-Vertriebspartner Zugriff auf die Preisliste.

: Partner können transparente und vorhersehbare Rabatte auf Basis der Partnerstufe auflisten und abrechnen. Autorisierte Partner haben über das Cloudflare-Partnerportal oder die autorisierten Cloudflare-Vertriebspartner Zugriff auf die Preisliste. Umfassende Schulungen und Akkreditierungen : Partner sollen als vertrauenswürdige Experten für die Connectivity Cloud von Cloudflare dienen. Die Autorisierung als Partner umfasst Akkreditierungen und exklusive Schulungen, angefangen von der Cloudflare University bis hin zu maßgeschneiderten Trainings.

: Partner sollen als vertrauenswürdige Experten für die Connectivity Cloud von Cloudflare dienen. Die Autorisierung als Partner umfasst Akkreditierungen und exklusive Schulungen, angefangen von der Cloudflare University bis hin zu maßgeschneiderten Trainings. Vertriebspipeline vorantreiben: Die neuen, flexiblen Verkaufstools des Programms sind auf Deals zur erstmaligen Einrichtung von und den Ausbau der genutzten Cloudflare-Produkte ausgerichtet, um Geschäfte noch schneller abschließen zu können.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste konsolidierte Plattform von cloudnativen Produkten und Entwicklertools am Markt. Mit dieser Lösung kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen bauen auf Cloudflare – darunter große Marken ebenso wie Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine und mittelständische Betriebe, gemeinnützige Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Bei radar.cloudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des „Securities Act of 1933“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des „Securities Exchange Act of 1934“ der Vereinigten Staaten in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „voraussehen“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „erwägen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Signalwörter. Unter zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung direkt oder indirekt getätigt werden, sind unter anderem Aussagen über die Funktionen und die Effektivität der Produkte und Technologie von Cloudflare, über die potenziellen Vorteile, die sich für die Kunden von Cloudflare aus der Nutzung der Produkte und Technologie von Cloudflare ergeben, und über die Vorteile, die sich für die Partner von Cloudflare aus der Teilnahme am Cloudflare PowerUP-Partnerprogramm ergeben, über die Pläne und Erwartungen von Cloudflare hinsichtlich seiner Bemühungen um Partnerschaften und Allianzen (einschließlich des Cloudflare PowerUP Partnerprogramms), über die technologische Entwicklung von Cloudflare, über die zukünftige Betriebstätigkeit, das Wachstum, die Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen unseresGlobal Head of Channels & Alliances und anderer zu verstehen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt angegeben wurden, was auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen ist – unter anderem auf die Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Jahresberichts im Formular 10-K, das am 21. Februar 2024 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse bis zu dem Datum, an dem sie gemacht wurden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren, sodass sie Ereignisse, Umstände, neue Informationen oder unvorhergesehene Ereignisse berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung auftreten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es ist möglich, dass sich die dargelegten Pläne, Absichten oder Annahmen in den von Cloudflare getätigten zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisieren, weshalb Sie sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen sollten.

© 2024 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Rechtsräumen. Alle anderen hier referenzierten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

