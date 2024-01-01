Cloudflareチャネルおよびアライアンス部門の事業収益が過去2年で174%増加、プログラムがCRNより5つ星を獲得し、収益機会がさらに拡大

カリフォルニア州サンフランシスコ、2024年3月26日 – コネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare, Inc.（NYSE：NET）は本日、チャネルおよびアライアンス部門の事業収益が過去2年間で174%増加したこと、および最近になってCRNからの評価としてパートナープログラムに対して5つ星の最高評価を獲得したことを発表しました。当社が最近になって立ち上げたCloudflare PowerUPパートナープログラムでは、世界中のチャネルパートナーに対し、収益確保のための明確な道筋がさらに多く提供されています。同プログラムは、Cloudflareのパートナーシップの拡大の一環として立ち上げたもので、世界中の業種の顧客に対し堅固な結果をもたらしています。

アプリケーション、従業員、端末間での相互接続の急速な成長により、より多くの新たな攻撃ベクトルが出現し始めています。限られたセキュリティ環境と従来型のネットワークアーキテクチャを持つ組織は、攻撃リスクの高まりに直面しているだけでなく、クラウドアプリケーション間でのイノベーションの自由度が得られていないために成長を妨げられています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、ビジネスがデジタル環境において接続、保護、構築を行う方法を変革するためのデジタルコアとして活躍しています。

パートナーは、Cloudflareのネットワークを通して顧客がアプリケーションの複雑性を管理し、サイバーリスクを低減し、コスト削減を実現するために必要とするソリューションとサポートを拡大するために欠かせない存在です。組織のサイバーセキュリティフレームワークに対するCloudflareのオール・イン・ワン型の強固なアプローチの中に、複数のクラウド間でのコネクティビティがあります。これまで、Cloudflareは多数の組織とパートナー関係を構築し、顧客がインターネットアプリケーションの安全を確保し、クラウド環境全体にわたる完全な管理を伴った革新を行えるようにサポートする事業機会を実現してきました。

Cloudflareチャネルセールスおよびアライアンスのグローバル責任者であるMatthew Harrellは、「弊社には、Cloudflareのコネクティビティクラウドを活用している多彩なお客様が世界中におられるので、チャネルパートナーシップおよびアライアンスに大きな信頼を寄せています。Cloudflareのチャネル事業の成長は、パートナーおよびディストリビューターとの取り組みを深めてきた弊社の軌跡を証明するものと言えます。あらゆるビジネスにとって、統合とセキュリティが第一線で取り組むべき中心課題となっている中、Cloudflareのソリューションにより、チャネルには市場における膨大な機会が開かれています。弊社が最近立ち上げたPowerUPプログラムでは、弊社パートナーがこの機会をつかむための新たなレベル、リソース、サポートをお届けしています。」と述べています。

レジスタード、セレクト、エリートにまたがるCloudflare PowerUPパートナープログラムのあらゆるティアでは、次を含むCloudflareのコネクティビティクラウドソリューションのスイートをお届けすることができます。

最大規模のネットワークの1つによる保護 ：Cloudflareは世界で最大規模かつ最も密に相互接続されたネットワークの1つであり、最大規模のDDoS軽減データセンターのネットワークを擁しています。グローバルに展開するデータセンターにより、Cloudflareの脅威ネットワークはWebサイトとインターネットアプリケーションへのアクセスを正当なユーザーに対し確保しながら、攻撃を吸収および無効化しています。Cloudflareの業界をけん引するサイバーセキュリティは、企業ネットワーク、インターネットアプリケーション、ユーザーを保護しており、このすべてが統一されたプラットフォームを通して実現しています。

パートナーの声

Cloudflareのチャネル事業は、IBM Cloud、Kyndryl、GuidePoint Security、Dicker Data、TD SYNNEXなどのグローバルシステムインテグレーター、マネージドサービスプロバイダー、再販業者、ディストリビューターとの長期的パートナーシップおよびアライアンスを通して拡充してきました。

IBM Cloud Securityのフェロー兼CTOであるNataraj Nagaratnam氏は、「IBM CloudとCloudflareの両社には、インターネットの速度や事業のイノベーションを妨げることなく、コスト高の可能性を持つセキュリティの脅威に対応するソリューションを届けるとのミッションがあります。企業をボット攻撃から保護する支援を提供するに当たり、Cloudflareとの協業に大変満足しています。両社一丸となって、顧客のセキュリティ、パフォーマンス、耐障害性のニーズをサポートしていきます。」と述べています。

Dicker DataのCOOであるVlad Mitnovetski氏は、「Cloudflareは最先端のサイバーセキュリティ能力に裏打ちされるマルチクライド環境の管理において、弊社パートナーを支えるオファリングを提供し続けています。ハイブリッドワーカーからAPIやWebサイトなどのアプリケーションまで、Cloudflareは大規模にインターネットを保護し、接続をサポートしています。Cloudflareは、ANZ（オーストラリア・ニュージーランド）全体に渡る弊社パートナーに対し最も包括的なソリューションを提供し、ネットワークの保護と拡充を実現させるという弊社のコミットメントと常に合致しています」と述べています。

GuiePoint Securityのベンダーリレーション部門シニアバイスプレジデントのMark Thornberry氏は、「組織がクラウドへの移行を続け、脅威の状況が複雑さを増す中、強固なクラウドセキュリティの必要性はこれまでになく高まっています。「Cloudflareとの弊社パートナーシップにより、クラウド環境に渡って存在するリスクを軽減する能動的なアプローチを伴った、共同顧客におけるイノベーション、およびデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが支えられています。」と述べています。

Kyndrylのネットワークおよびエッジコンピューティング部門グローバル・プラクティス・リーダーのPaul Savill氏は、「現代の企業にとって、堅固かつセキュアな最新鋭ネットワークこそ、最も重要なものとなっています。KyndrylとCloudflareのグローバルな戦略的アライアンスにより、企業に対しネットワーク変革を推進するための専門的テクノロジーとサービスが提供できています。Kyndrylの最先端のマネージドおよびコンサルティングネットワークサービスがCloudflareの革新的なネットワーキングテクノロジーと合わさることで、企業はテクノロジースタックに渡るパフォーマンスとセキュリティを改善するマルチクラウドで持続可能なネットワーキングアプローチを実現することができています。」と述べています。

TD SYNNEX USAハイグローステクノロジー部門シニアバイスプレジデントであるJessica McDowell氏は、「TD SYNNEXは、組織に合わせた柔軟なアプロ―チで、今日のビジネスに成果をもたらし、未来の成長の可能性を解き放つITソリューションの統合に取り組んでいます。弊社の膨大なベンダーパートナーポートフォリオにCloudflareを据えることで、弊社はコネクティビティクラウドとセキュリティオファリングに幅と深みをもたらすことができ、弊社顧客にとってこのテクノロジーにより実現できることの幅が広がっています」と述べています。

プロジェクトハイライト

すべてのパートナーが必要なものをそろえ、明確な収益プランと共にそのソリューションを市場に広げられるよう、Cloudflare PowerUPパートナープログラムでは、次に重点を置いています。

段階別かつハードルの低い特典獲得機会 ：レジスタード、セレクト、エリートのパートナーティアには、各種特典を用意しています。エリートティアでは、専属Cloudflareチャネルマネージャーおよびプレセールスエンジニア、ジョイントビジネスプランニング、提案ベースのMDF、マーケティングサポート、Cloudflareパートナー諮問委員会、カスタマイズされた研修などを活用していただけます。

：レジスタード、セレクト、エリートのパートナーティアには、各種特典を用意しています。エリートティアでは、専属Cloudflareチャネルマネージャーおよびプレセールスエンジニア、ジョイントビジネスプランニング、提案ベースのMDF、マーケティングサポート、Cloudflareパートナー諮問委員会、カスタマイズされた研修などを活用していただけます。 簡素化された消費ベースの価格設定 ：パートナーティアに基づき、透明性を備えた予測可能な割引プランに則って正確な請求を行えます。認可済みのパートナーは、CloudflareパートナーポータルまたはCloudflare認可済み再販業者より価格一覧を確認できます。

：パートナーティアに基づき、透明性を備えた予測可能な割引プランに則って正確な請求を行えます。認可済みのパートナーは、CloudflareパートナーポータルまたはCloudflare認可済み再販業者より価格一覧を確認できます。 拡張的研修及び認可制度 ： パートナーは、Cloudflareのコネクティビティクラウド全般に関し、実績あるエキスパートとして活躍できるようになっています。パートナーとして認可を受けることで、Cloudflare Universtyでのスキル向上からカスタマイズされた研修まで、各種認定取得や限定セッションの活用機会が提供されます。

： パートナーは、Cloudflareのコネクティビティクラウド全般に関し、実績あるエキスパートとして活躍できるようになっています。パートナーとして認可を受けることで、Cloudflare Universtyでのスキル向上からカスタマイズされた研修まで、各種認定取得や限定セッションの活用機会が提供されます。 セールスパイプラインの強化：同プログラムでは、契約をより早期にまとめるための採用および拡張取引のための柔軟な販売ツールを新たに設けています。

Cloudflare PowerUPパートナープログラムの詳細については、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるよう支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた統合プラットフォームで、非常に充実した機能を備え、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできるようにします。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、radar.cloudflare.comをご覧ください。

