Cloudflare Channel and Alliance Business Revenue Accelerates 174% Over Two Years and Expands with Additional Paths to Revenue, Program Awarded 5-Stars by CRN

캘리포니아주 샌프란시스코, 2024년 3월 26일 – 선도적인 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)에서 지난 2년 동안 채널 수익이 174% 증가했으며, 최근 CRN으로부터 파트너 프로그램에 대해 최고 등급인 별점 5점을 받았다고 오늘 발표했습니다. 최근 출시된 Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램은 전 세계 채널 파트너에게 명확한 추가 수익 경로를 제공합니다. Cloudflare의 파트너십 및 제휴가 전 세계 여러 분야의 공동 고객에게 강력한 성과를 제공하면서 해당 프로그램이 확장되었습니다.

상호 연결된 앱, 직원, 장치가 빠르게 늘어남에 따라 새롭고 더욱 정교한 공격 벡터가 등장하고 있습니다. 제한된 보안과 전통적인 네트워크 아키텍처를 갖추고 있는 조직에서는 공격 위험이 증가할 뿐만 아니라 클라우드 앱 간의 혁신의 자유가 부족하여 방해를 받고 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 디지털 환경에서 연결, 보호, 구축하는 방법을 변혁하기 위한 기업의 디지털 핵심입니다.

Cloudflare의 네트워크를 통해 솔루션을 확장하고, 고객이 앱의 복잡성을 제어하고 사이버 위험을 줄이며 비용을 절감하도록 지원하려면 파트너가 아주 중요합니다. 조직의 사이버 보안 프레임워크에 대한 Cloudflare의 강력한 올인원 접근 방식에는 여러 클라우드 간의 연결이 포함됩니다. 지난 한 해 동안 Cloudflare에서는 수많은 조직과 파트너십을 체결하여 고객이 인터넷 앱을 보호하고, 클라우드 환경 전반을 완벽하게 제어하며 혁신할 수 있도록 지원하는 비즈니스 기회를 실현했습니다.

"우리는 채널 파트너십 및 제휴 덕분에 전 세계의 다양한 고객이 Cloudflare의 클라우드 연결성 덕분에 혜택을 누리는 것을 보고 있습니다. Cloudflare의 채널이 성장한다는 것은 파트너 및 유통업체와 협업을 강화해 왔다는 증거입니다"라고 Cloudflare 채널 및 연합 글로벌 책임자 Matthew Harrell은 이야기합니다. "통합과 보안이 모든 비즈니스에서 가장 중요한 위치를 차지하게 되면서, 채널은 Cloudflare의 솔루션과 함께 시장 전반에서 엄청난 기회를 맞이하고 있습니다. 최근 출시한 PowerUP 프로그램은 파트너가 이러한 기회를 활용할 수 있도록 새로운 수준의 리소스 및 지원을 제공합니다."

Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램의 등급은 Registered, Select, Elite 등이며 다음을 포함하는 Cloudflare의 클라우드 연결성 솔루션 제품군을 제공할 수 있습니다.

최대 규모의 네트워크에서 보호: Cloudflare는 전 세계 최대 규모 및 최다 상호 연결 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며, 최대 규모의 DDoS 완화 데이터 센터 전역 네트워크를 보유하고 있습니다. 전 세계에 분산된 데이터 센터를 갖춘 Cloudflare 위협 네트워크는 공격을 흡수하고 무력화하면서 합법적인 사용자가 웹 사이트와 인터넷 앱에 계속 액세스할 수 있도록 지원합니다. 업계를 선도하는 Cloudflare의 사이버 보안은 통합 플랫폼을 통해 기업 네트워크, 인터넷 앱, 사용자를 보호합니다.

Cloudflare는 전 세계 최대 규모 및 최다 상호 연결 네트워크 중 하나를 운영하고 있으며, 최대 규모의 DDoS 완화 데이터 센터 전역 네트워크를 보유하고 있습니다. 전 세계에 분산된 데이터 센터를 갖춘 Cloudflare 위협 네트워크는 공격을 흡수하고 무력화하면서 합법적인 사용자가 웹 사이트와 인터넷 앱에 계속 액세스할 수 있도록 지원합니다. 업계를 선도하는 Cloudflare의 사이버 보안은 통합 플랫폼을 통해 기업 네트워크, 인터넷 앱, 사용자를 보호합니다. 기업 네트워크 및 인터넷 앱 전반의 최신화: Cloudflare에서는 유연한 업무 환경에 필요한 선도적인 네트워크 및 에지 기능을 제공합니다. 여기에는 기술 부채 및 레거시 아키텍처를 줄이는 동시에 고객의 IT 팀이 수작업을 줄이도록 하는 것을 포함합니다. 파트너는 고객이 네트워크를 발전시키고 작업 부하를 Cloudflare의 클라우드 연결성으로 이전할 때 IT 인프라를 관리할 수 있도록 조언하고 지원합니다.

Cloudflare에서는 유연한 업무 환경에 필요한 선도적인 네트워크 및 에지 기능을 제공합니다. 여기에는 기술 부채 및 레거시 아키텍처를 줄이는 동시에 고객의 IT 팀이 수작업을 줄이도록 하는 것을 포함합니다. 파트너는 고객이 네트워크를 발전시키고 작업 부하를 Cloudflare의 클라우드 연결성으로 이전할 때 IT 인프라를 관리할 수 있도록 조언하고 지원합니다. 플랫폼 통합: Cloudflare의 클라우드 연결성과 통합하면 앱의 복잡성을 감소시키고, 보안이나 성능 저하 없이 총소유 비용(TCO)을 50% 절감하여 디지털 환경 전반의 최신화를 가속화할 수 있습니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성과 통합하면 앱의 복잡성을 감소시키고, 보안이나 성능 저하 없이 총소유 비용(TCO)을 50% 절감하여 디지털 환경 전반의 최신화를 가속화할 수 있습니다. 데이터 규제 준수: Cloudflare 데이터 현지화 제품군은 조직 및 사용자의 위치와 관계없이 규제를 준수하며 보호하고, 연결하며, 구축할 수 있도록 지원하는 전문 플랫폼으로 설계되었습니다. 이 제품은 GDPR, CCPA, PCI DSS 및 HIPAA 등 점점 더 광범위해지는 규정, 프레임워크, 표준에 대응할 수 있도록 지원합니다.

파트너 후기

Cloudflare의 채널 비즈니스는 IBM Cloud, Kyndryl, GuidePoint Security, Dicker Data, TD SYNNEX 등의 글로벌 시스템 통합업체, 관리형 서비스 공급자, 리셀러, 유통업체와의 다년간의 파트너십 및 제휴를 통해 확장되고 있습니다.

"IBM Cloud와 Cloudflare는 인터넷 속도 또는 비즈니스 혁신에 지장을 주지 않으면서 잠재적으로 비용이 많이 드는 보안 위협에 대처하는 솔루션을 제공한다는 사명을 가지고 있습니다"라고 IBM Cloud Security의 CTO, Nataraj Nagaratnam은 이야기합니다. "당사에서는 봇 공격으로부터 기업을 보호하기 위해 Cloudflare와 협업하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 클라이언트가 보안, 성능, 복원력 요구 사항을 지원할 수 있도록 함께 지원하고 있습니다."

"Cloudflare에서는 선도적인 사이버 보안 기능이 통합된 멀티 클라우드 환경을 관리하는 파트너를 계속 지원하고 있습니다. Cloudflare에서는 하이브리드 근무 직원부터 API 및 웹 사이트와 같은 앱까지, 인터넷을 대규모로 보호하고 연결하는 데 도움을 줍니다"라고 Dicker 데이터 최고 운영 책임자 Vlad Mitnovetski는 이야기합니다. "Cloudflare에서는 ANZ 파트너 모두에게 가장 포괄적인 솔루션에 대한 액세스를 제공하여, 네트워크를 보호하고 확장할 수 있도록 지원하겠다는 당사의 약속을 계속 실천하고 있습니다."

"조직이 클라우드로 계속 마이그레이션하고 위협 환경이 점점 더 복잡해지면서, 강력한 클라우드 보안에 대한 필요성이 그 어느 때보다도 더 커지고 있습니다"라고 GuidePoint Security의 벤더 관계 담당 SVP, Mark Thornberry는 이야기합니다. "당사와 Cloudflare의 파트너십 덕분에 우리의 공동 고객이 클라우드 환경 전반에서 위험을 완화하는 능동적인 접근 방식을 통해 디지털 변환을 혁신하고 우선순위를 지정할 수 있습니다."

"강력하고 안전한 최신 네트워크를 마련하는 것은 오늘날 기업에게는 가장 중요한 일입니다. Kyndryl과 Cloudflare의 글로벌 전략적 제휴로 기업에서는 네트워크 변혁을 주도할 수 있는 전문 기술과 서비스를 누릴 수 있습니다"라고 Kyndryl의 네트워크 및 에지 컴퓨팅 글로벌 실무 책임자, Paul Savill은 이야기합니다. "Kyndryl의 선도적인 관리형 및 컨설팅 네트워크 서비스가 Cloudflare의 혁신적인 클라우드 네트워킹 기술과 결합하여 기업이 멀티 클라우드, 지속 가능한 네트워킹 접근 방식을 수용하여 기술 스택 전반에서 성능과 보안을 향상할 수 있도록 지원합니다."

"TD SYNNEX는 조직을 위해 맞춤화되고 유연한 접근 방식을 통해 현재 비즈니스 성과를 제공하고 미래에 성장할 수 있도록 IT 솔루션을 통합하는 데 전념하고 있습니다"라고 TD SYNNEX US의 고성장 기술 부문 SVP, Jessica McDowell은 이야기합니다. "당사의 방대한 벤더 파트너 포트폴리오의 전략적 부분인 Cloudflare를 통해 클라우드 연결성 및 보안 제품의 폭과 깊이를 추가로 확장하여 고객이 기술을 통해 훌륭한 성과를 낼 수 있도록 지원합니다."

프로그램 특징

모든 파트너가 명확한 수익 창출 경로를 통해 솔루션의 시장 점유율을 늘릴 수 있도록 Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램은 다음과 같이 운영됩니다.

등급화되어 적용하기 쉬운 혜택: 파트너는 Registered, Select, Elite 등 파트너 등급에 따라 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다. 파트너는 Elite를 통해 Cloudflare 채널 전담 관리자 및 프리세일즈 엔지니어, 공동 비즈니스 계획, 제안서 기반 MDF, 마케팅 지원, Cloudflare 파트너 자문 위원회 참여 자격, 맞춤형 트레이닝 등을 이용할 수 있습니다.

파트너는 Registered, Select, Elite 등 파트너 등급에 따라 다양한 혜택을 누릴 수 있습니다. 파트너는 Elite를 통해 Cloudflare 채널 전담 관리자 및 프리세일즈 엔지니어, 공동 비즈니스 계획, 제안서 기반 MDF, 마케팅 지원, Cloudflare 파트너 자문 위원회 참여 자격, 맞춤형 트레이닝 등을 이용할 수 있습니다. 간소화된 소비 요금제: 파트너 등급에 기반한 투명하고 예측 가능한 할인을 통해 파트너는 자신 있게 가격을 제시하고 청구할 수 있습니다. 공인 파트너는 Cloudflare 파트너 포털 또는 Cloudflare 공인 유통업체를 통해 가격 목록에 액세스할 수 있습니다.

파트너 등급에 기반한 투명하고 예측 가능한 할인을 통해 파트너는 자신 있게 가격을 제시하고 청구할 수 있습니다. 공인 파트너는 Cloudflare 파트너 포털 또는 Cloudflare 공인 유통업체를 통해 가격 목록에 액세스할 수 있습니다. 광범위한 트레이닝 및 인증: 파트너는 Cloudflare의 클라우드 연결성 전반에서 신뢰할 수 있는 전문가의 역할을 하도록 설계되었습니다. 파트너로 인증되면 Cloudflare University에서의 기술 역량 향상부터 맞춤형 트레이닝까지 다양한 독점 세션과 인증을 제공받을 수 있습니다.

파트너는 Cloudflare의 클라우드 연결성 전반에서 신뢰할 수 있는 전문가의 역할을 하도록 설계되었습니다. 파트너로 인증되면 Cloudflare University에서의 기술 역량 향상부터 맞춤형 트레이닝까지 다양한 독점 세션과 인증을 제공받을 수 있습니다. 세일즈 파이프라인 주도: 이 프로그램에는 거래를 채택하고 확장하여 비즈니스를 신속히 성사시킬 수 있도록 설계된 새롭고 유연한 판매 도구가 있습니다.

Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 아래 리소스를 확인해 주세요.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 주요 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 앱, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

Cloudflare는 상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대의 네트워크를 기반으로 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 규모가 가장 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인도주의 단체, 전 세계 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/connectivity-cloud를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 radar.cloudflare.com을 참조하세요.

당사 팔로우하기: 블로그 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 보도 자료에 표시되거나 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare의 제품과 기술의 역량 및 효율성에 대한 진술, Cloudflare 제품과 기술이 Cloudflare의 고객에게 주는 이점, Cloudflare 파트너가 Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램에 참여하는 것에 대한 이점, 파트너십 및 제휴 노력(Cloudflare PowerUP 파트너 프로그램 포함)에 대한 Cloudflare의 계획 및 기대치, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브나 전략, Cloudflare 채널 및 연합 글로벌 책임자 및 기타 인원의 발언 등이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다. Cloudflare에서 2024년 2월 21일 양식 10-K에 작성해서 제출한 Cloudflare의 연간 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건과만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare에서는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도, 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

© 2024 Cloudflare, Inc. All rights reserved. Cloudflare, Cloudflare 로고, 기타 Cloudflare 마크는 미국 및 기타 관할 지역에서 Cloudflare, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 문서에 언급된 모든 기타 마크 및 이름은 각 소유주의 상표일 수 있습니다.

미디어 연락처

Cloudflare, Inc.

[email protected]

출처:

Cloudflare, Inc.