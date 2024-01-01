Ingresos de canales y alianzas comerciales de Cloudflare crecen 174 % en los últimos dos años y se amplían las fuentes de ingresos adicionales. Programa reconocido con 5 estrellas por CRN

San Francisco, CA, 26 de marzo de 2024 – Cloudflare, Inc. NYSE: NET), la empresa líder de conectividad cloud, anunció hoy que los ingresos de los canales aumentó 174 % con respecto a los dos últimos años, y que la empresa recientemente fue premiada por CRN, y recibió el mayor reconocimiento con una calificación de 5 estrellas por su Programa de socios. El PowerUP Partner Program de Cloudflare que se lanzó recientemente es una fuente de ingresos adicionales para sus socios de canal a nivel global. La expansión del programa surge como consecuencia de los sólidos resultados que han tenido las asociaciones y alianzas de Cloudflare para clientes comunes de diversos sectores en todo el mundo.

Con el rápido crecimiento de las aplicaciones interconectadas, la mayor cantidad de empleados y dispositivos surgen vectores de ataque nuevos y más sofisticados. Las organizaciones con seguridad limitada y arquitecturas de red tradicionales no solo deben hacer frente a un mayor riesgo de ataque, sino que también se ven limitadas por la falta de libertad para hacer innovaciones entre las aplicaciones en la nube. La conectividad cloud de Cloudflare es el elemento esencial para que los negocios transformen la manera de conectarse, protegerse y crear sus entornos digitales.

Los socios son fundamentales para expandir las soluciones y el soporte que los clientes necesitan para controlar la complejidad de las aplicaciones, reducir los ciberriesgos y reducir los costos en la red de Cloudflare. El enfoque sólido e integral de Cloudflare con respecto al marco de ciberseguridad de una organización incluye la conectividad entre múltiples nubes. El último año, Cloudflare se asoció con una gran cantidad de organizaciones, luego de ver la oportunidad comercial de ayudar a los clientes a proteger sus aplicaciones de Internet y de innovar con acceso total en todos los entornos de la nube.

“Hemos observado que muchos clientes de todo el mundo se han beneficiado con la conectividad cloud de Internet y eso se lo debemos a nuestras asociaciones y alianzas de canal. El crecimiento del canal de Cloudflare es el resultado de la manera en que hemos profundizado nuestro trabajo con socios y distribuidores", afirmó Matthew Harrell, director de Canales y Alianzas de Cloudflare a nivel global. “A medida que la consolidación y la seguridad se convierten en los aspectos centrales de cada empresa, el canal tiene enormes oportunidades en el mercado con las soluciones de Cloudflare. El PowerUP Program, lanzado recientemente, presenta nuevos niveles, recursos y soporte para garantizar que nuestros socios puedan capitalizar esta oportunidad”.

Todos los niveles del PowerUP Partner Program de Cloudflare (Registered, Select y Elite) ofrecen paquetes de soluciones de conectividad cloud que incluyen lo siguiente:

Protección de una de las redes más grandes: Cloudflare tiene una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, y la mayor red global de centros de datos para mitigación de DDoS. Con sus centros de datos distribuidos a escala global, la red para detener amenazas de Cloudflare absorbe y neutraliza los ataques y al mismo tiempo permite que los usuarios legítimos sigan teniendo acceso a los sitios web y las aplicaciones de Internet. La ciberseguridad líder en la industria de Cloudflare protege las redes corporativas, las aplicaciones de Internet y los usuarios, todo a través de una plataforma unificada.

Cloudflare ofrece una red líder y las funciones perimetrales necesarias para entornos de trabajo flexibles. Esto implica reducir la deuda tecnológica, la arquitectura tradicional y el trabajo manual de los equipos de informática de los clientes. Los socios asesoran y ayudan a los clientes a gestionar sus infraestructuras informáticas a medida que sus redes evolucionan y transfieren cargas de trabajo a la conectividad cloud de Cloudflare. Consolidación de la plataforma: la consolidación con la conectividad cloud de Cloudflare puede reducir la complejidad de la aplicación y el costo total de propiedad (TCO) en un 50 % sin comprometer la seguridad o el rendimiento y agilizar la modernización en todos los entornos digitales.

la consolidación con la conectividad cloud de Cloudflare puede reducir la complejidad de la aplicación y el costo total de propiedad (TCO) en un 50 % sin comprometer la seguridad o el rendimiento y agilizar la modernización en todos los entornos digitales. Cumplimiento normativo de los datos: Data Localization Suite de Cloudflare está diseñada como una plataforma especializada para ayudar a las organizaciones a proteger, conectar y crear dentro de las normativas, independientemente de dónde se encuentren la organización y sus usuarios. La oferta ayuda a abordar una variedad amplia y creciente de reglamentaciones, marcos y normas que incluyen GDPR, CCPA, PCI DSS y HIPAA.

Testimonios de socios

Los negocios de canal de Cloudflare se extienden a través de sociedades y alianzas de larga data con integradores de sistemas globales, proveedores de servicios administrados, revendedores y distribuidores como IBM Cloud, Kyndryl, GuidePoint Security, Dicker Data y TD SYNNEX:

“Tanto IBM Cloud como Cloudflare tienen como objetivo ofrecer soluciones que aborden amenazas de seguridad potencialmente costosas, sin reducir la velocidad de Internet ni impedir la innovación comercial”, expresó Nataraj Nagaratnam, Fellow, director de tecnología (CTO) de IBM Cloud Security. “Nos enorgullece colaborar con Cloudflare para ayudar a proteger a las empresas de los ataques de bots. Juntos estamos ayudando a nuestros clientes a brindar asistencia en cuestiones de seguridad, rendimiento y resiliencia".

“Cloudflare sigue ofreciendo las soluciones que han brindado asistencia a nuestros socios para administrar entornos multinube con funciones de ciberseguridad líderes e integradas. Desde empleados híbridos hasta aplicaciones como las API y los sitios web, Cloudflare ayuda a proteger y conectar Internet a escala”, expresó Vlad Mitnovetski, director de operaciones de Dicker Data. “Cloudflare está alineada con nuestro compromiso de ofrecer a nuestros socios de ANZ acceso a las soluciones más integrales, y les permite proteger y extender sus redes”.

“A medida que las organizaciones siguen migrando a la nube y el panorama de las amenazas se vuelve cada vez más complejo, la necesidad de una sólida protección en la nube es cada vez mayor”, declaró Mark Thornberry, vicepresidente sénior de Relaciones con los Proveedores de GuidePoint Security. “Nuestra sociedad con Cloudflare ayuda a nuestros clientes comunes a innovar y a priorizar la transformación digital con un enfoque proactivo para mitigar los riesgos en los entornos en la nube”.

“Tener una red sólida, segura y moderna es sumamente importante para las empresas en la actualidad. La alianza estratégica global de Kyndryl y Cloudflare ofrece a las empresas tecnologías y servicios expertos para impulsar la transformación de la red”, comentó Paul Savill, director de Redes y Proceso Perimetral a nivel global en Kyndryl. “Los servicios de red administrados y de asesoramiento de Kyndryl, combinados con las innovadoras tecnologías de red en la nube, permiten que las empresas adopten un enfoque de red sostenible y multinube para mejorar el rendimiento y la seguridad en toda la pila tecnológica”.

“TD SYNNEX se compromete a unir las soluciones informáticas que ofrecen resultados comerciales en la actualidad y a promover el crecimiento para el futuro, con enfoques personalizados y flexibles para las organizaciones”, afirmó Jessica McDowell, vicepresidenta sénior de Tecnologías de alto crecimiento, EE. UU. de TD SYNNEX. “Con Cloudflare como parte estratégica de nuestra amplia cartera de socios proveedores, tenemos la posibilidad de profundizar y extender nuestra conectividad cloud y las ofertas de seguridad para que los clientes puedan hacer cosas excelentes con la tecnología”.

Aspectos destacados del programa

Para garantizar que todos los socios puedan ofrecer soluciones al mercado con claras fuentes de ingreso, PowerUP Partner Program de Cloudflare presenta lo siguiente:

Beneficios en niveles y fáciles de aplicar: en los diferentes niveles (Registered, Select y Elite), los socios reciben acceso a una variedad de beneficios. Con Elite, los socios tienen acceso a un gerente de canal exclusivo y a un ingeniero de preventas de Cloudflare, planificación comercial conjunta, MDF en función de propuestas, asistencia de marketing, elegibilidad para participar en la Partner Advisory Board de Cloudflare, capacitación personalizada, etc.

en los diferentes niveles (Registered, Select y Elite), los socios reciben acceso a una variedad de beneficios. Con Elite, los socios tienen acceso a un gerente de canal exclusivo y a un ingeniero de preventas de Cloudflare, planificación comercial conjunta, MDF en función de propuestas, asistencia de marketing, elegibilidad para participar en la Partner Advisory Board de Cloudflare, capacitación personalizada, etc. Precios de consumo simplificados: los socios pueden cotizar y facturar de manera segura con los descuentos transparentes y previsibles en función del nivel del socio. Los socios autorizados tienen acceso a la lista de precios mediante el portal de socios de Cloudflare o los distribuidores autorizados de Cloudflare.

los socios pueden cotizar y facturar de manera segura con los descuentos transparentes y previsibles en función del nivel del socio. Los socios autorizados tienen acceso a la lista de precios mediante el portal de socios de Cloudflare o los distribuidores autorizados de Cloudflare. Amplia capacitación y acreditaciones: la idea es que los socios actúen como expertos de confianza en toda la conectividad cloud de Cloudflare. Estar autorizado como socio implica tener acreditaciones y sesiones exclusivas, y comenzar con habilidades de alto nivel de Cloudflare University para adaptar la capacitación.

la idea es que los socios actúen como expertos de confianza en toda la conectividad cloud de Cloudflare. Estar autorizado como socio implica tener acreditaciones y sesiones exclusivas, y comenzar con habilidades de alto nivel de Cloudflare University para adaptar la capacitación. Impulso a la cartera de ventas: las nuevas y flexibles herramientas de ventas del programa están diseñadas para adoptar y ampliar tratos, y concretar negocios más rápido.

Para obtener más información sobre PowerUP Partner Program de Cloudflare, consulta los recursos a continuación:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

