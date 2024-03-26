Les revenus commerciaux des canaux Channel et Alliance de Cloudflare augmentent de 174 % en deux ans et s'étendent avec de nouvelles voies de revenus et un programme récompensé de 5 étoiles par CRN

Paris, 26 mars 2024 – Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine de la connectivité cloud, annonce que les revenus de son canal Channel ont augmenté de 174 % au cours des deux dernières années et que l'entreprise a récemment été récompensée par CRN, en recevant la distinction maximale de 5 étoiles pour son programme partenaires. Cloudflare a lancé dernièrement le programme de partenariat PowerUP afin d'offrir de nouvelles voies de revenus bien définies à ses partenaires Channel internationaux. L'expansion du programme intervient dans un contexte d'excellents résultats obtenus par les partenariats et les alliances de Cloudflare pour nos clients communs sur l'ensemble des secteurs à travers le monde.

La croissance rapide de l'interconnexion en matière d'applications, de collaborateurs et d'appareils s'accompagne de l'émergence de nouveaux vecteurs d'attaque, plus sophistiqués. Les entreprises dotées d'une sécurité limitée et d'architectures réseau traditionnelles ne font pas seulement face à un risque d'attaques accru, mais sont également entravées par le manque de liberté d'innovation entre les applications cloud. La connectivité cloud de Cloudflare constitue le socle central pour les entreprises qui cherchent à transformer la manière dont elles se connectent, se protègent et développent au sein de leurs environnements numériques.

Les partenaires sont essentiels à l'extension des solutions et du support dont les clients ont besoin pour contrôler la complexité de leurs applications, diminuer le cyber-risque et réduire les coûts via le réseau Cloudflare. L'approche robuste et tout-en-un qu'a Cloudflare du cadre de cybersécurité d'une entreprise inclut la connectivité entre plusieurs clouds. Au cours de l'année passée, Cloudflare s'est associée à un grand nombre d'entreprises, après avoir réalisé l'opportunité commerciale résidant dans le fait d'aider ses clients à sécuriser leurs applications Internet et à innover grâce au contrôle total sur l'ensemble de leurs environnements cloud.

« Nous avons observé une vaste gamme d'avantages dus à la connectivité cloud de Cloudflare pour nos clients à travers le monde, et nous devons créditer nos partenariats et nos alliances de filière pour ce résultat. La croissance du canal Channel de Cloudflare témoigne de la manière dont nous avons approfondi nos relations de travail avec nos partenaires et nos revendeurs », explique Matthew Harrell, Cloudflare Global Head of Channels & Alliances. « La consolidation et la sécurité étant devenues des notions centrales pour chaque entreprise, les solutions Cloudflare constituent une énorme opportunité, sur l'ensemble du marché, pour le canal Channel. Le programme PowerUP que nous avons lancé récemment permet à nos partenaires de s'assurer de capitaliser sur cette opportunité en leur proposant de nouveaux degrés, de nouvelles ressources et de nouvelles possibilités de support. »

Tous les niveaux du programme de partenariat PowerUP (Registered, Select et Elite) peuvent proposer la suite de solutions composant la connectivité cloud de Cloudflare, qui offre notamment les services suivants :

Protection de l'un des plus vastes réseaux mondiaux : Cloudflare gère l'un des réseaux les plus étendus et les plus interconnectés du monde, tout en disposant du plus vaste réseau mondial de datacenters dédiés à l'atténuation des attaques DDoS. Grâce à ses datacenters répartis à travers le monde, le réseau de protection contre les menaces de Cloudflare absorbe et neutralise les attaques, tout en permettant aux utilisateurs légitimes de continuer à accéder aux sites web et aux applications Internet. L'offre de cybersécurité de Cloudflare, l'une des meilleures du secteur, protège les réseaux d'entreprise, les applications Internet et les utilisateurs, le tout par l'intermédiaire d'une plateforme unifiée.

Témoignages de partenaires

L'activité Channel de Cloudflare s'étend par l'intermédiaire de partenariats et d'alliances de longue date auprès d'intégrateurs de systèmes, de fournisseurs de services gérés, de revendeurs et de distributeurs internationaux, comme IBM Cloud, Kyndryl, GuidePoint Security, Dicker Data et TD SYNNEX :

« IBM Cloud et Cloudflare ont chacune pour mission de proposer des solutions permettant de répondre aux menaces de sécurité potentiellement coûteuses, sans entraver la vitesse d'Internet ou l'innovation métier », précise Nataraj Nagaratnam, Fellow, CTO, IBM Cloud Security. « Nous sommes heureux de collaborer avec Cloudflare pour protéger les entreprises contre les attaques de bots. Ensemble, nous aidons nos clients à prendre en charge leurs besoins en termes de sécurité, de performances et de résilience. »

« Cloudflare continue à proposer les offres qui ont soutenu nos partenaires dans la gestion de leurs environnements multicloud grâce à des capacités de cybersécurité intégrées de premier plan. Des collaborateurs en travail hybride aux applications, telles que les API et les sites web, Cloudflare contribue à la sécurisation et à la connexion d'Internet à l'échelle souhaitée », indique Vlad Mitnovetski, Dicker Data Chief Operating Officer. « Cloudflare est uniformément en ligne avec notre engagement consistant à assurer un accès aux solutions les plus complètes à nos partenaires de la région ANZ, afin de leur permettre de protéger et d'étendre leurs réseaux. »

« Alors que les entreprises continue de migrer vers le cloud et que le panorama des menaces se complexifie, la nécessité de disposer d'une sécurité cloud solide n'a jamais été aussi grande », affirme Mark Thornberry, SVP of Vendor Relations chez GuidePoint Security. « Notre partenariat avec Cloudflare peut aider nos clients communs à innover et à accorder la priorité à la transformation numérique grâce à une approche proactive de l'atténuation des risques dans les environnements cloud. »

« Le fait de disposer d'un réseau moderne, robuste et sécurisé se révèle d'une importance primordiale pour les entreprises d'aujourd'hui. L'alliance stratégique internationale conclue entre Kyndryl et Cloudflare permet de fournir aux entreprises des technologies et des services experts afin de stimuler la transformation de leur réseau », souligne Paul Savill, Global Practice Leader of Network and Edge Computing chez Kyndryl. « Les services gérés et les services de conseil de Kyndryl, associés aux technologies cloud innovantes de Cloudflare, permettent aux entreprises d'adopter une approche durable et multicloud du réseau afin d'améliorer les performances et la sécurité de leur pile technologique. »

« TD SYNNEX s'est engagée à unifier les solutions informatiques permettant d'obtenir des résultats commerciaux dès aujourd'hui et de débloquer la croissance future, en proposant des approches flexibles et sur mesure aux entreprises », nous dit Jessica McDowell, SVP of High Growth Technologies, US chez TD SYNNEX. « Avec Cloudflare en tant qu'élément stratégique de notre vaste portefeuille de fournisseurs partenaires, nous pouvons enrichir l'étendue et la profondeur de notre connectivité cloud et de nos offres de sécurité, afin de permettre à nos clients d'accomplir des exploits grâce à la technologie. »

Points clés du programme

Afin que nous assurer que tous nos partenaires soient en capacité d'étendre leurs solutions au marché, avec des voies de revenus claires, le programme de partenariat Cloudflare PowerUP tourne autour des notions suivantes :

Avantages par niveau, faciles à appliquer : nos partenaires bénéficient d'un éventail d'avantages sur l'ensemble des niveaux (Registered, Select et Elite). Avec le niveau Elite, les partenaires sont en contact avec un Channel Manager et un Presales Engineer dédiés chez Cloudflare, tout en profitant d'une planification opérationnelle commune, d'un MDF sur proposition, d'un soutien marketing, de la possibilité de participer au comité de conseil des partenaires de Cloudflare et d'une formation personnalisée, parmi bien d'autres avantages.

: nos partenaires bénéficient d'un éventail d'avantages sur l'ensemble des niveaux (Registered, Select et Elite). Avec le niveau Elite, les partenaires sont en contact avec un Channel Manager et un Presales Engineer dédiés chez Cloudflare, tout en profitant d'une planification opérationnelle commune, d'un MDF sur proposition, d'un soutien marketing, de la possibilité de participer au comité de conseil des partenaires de Cloudflare et d'une formation personnalisée, parmi bien d'autres avantages. Tarification simplifiée et fonction de la consommation : les partenaires peuvent facturer en toute confiance grâce à des remises transparentes et prévisibles basées sur le niveau de partenaire. Les partenaires autorisés ont accès à notre liste de tarifs via le portail partenaires Cloudflare ou notre réseau de distributeurs autorisés.

: les partenaires peuvent facturer en toute confiance grâce à des remises transparentes et prévisibles basées sur le niveau de partenaire. Les partenaires autorisés ont accès à notre liste de tarifs via le portail partenaires Cloudflare ou notre réseau de distributeurs autorisés. Formation extensive et accréditations : nos partenaires ont pour objectif de servir d'experts de confiance sur l'ensemble de la plateforme de connectivité cloud de Cloudflare. Le fait de devenir un partenaire autorisé inclut des accréditations et des sessions exclusives de formation personnalisées, à commencer par la mise à niveau des compétences auprès de la Cloudflare University.

: nos partenaires ont pour objectif de servir d'experts de confiance sur l'ensemble de la plateforme de connectivité cloud de Cloudflare. Le fait de devenir un partenaire autorisé inclut des accréditations et des sessions exclusives de formation personnalisées, à commencer par la mise à niveau des compétences auprès de la Cloudflare University. Dynamisation du pipeline de ventes : les nouveaux outils de vente flexibles proposés dans le cadre du programme sont pré-configurés pour la signature de contrats d'adoption et d'expansion afin d'accélérer les affaires.

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat Cloudflare PowerUP, n'hésitez pas à consulter les ressources ci-dessous :

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET) est le leader dans le domaine de la connectivité cloud. Elle permet à ses clients de rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. La solution de connectivité cloud de Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises d'accéder au contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et accélérer leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par les organismes à but non lucratif, les groupes d'assistance humanitaire et les administrations du monde entier.

Pour en apprendre davantage sur la solution de connectivité cloud de Cloudflare, rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud. Pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet, rendez-vous sur radar.cloudflare.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée, lesquelles déclarations comportent des incertitudes et risques substantiels. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par la présence de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « étudie », « planifie », « prévoit », « pourrait », « a l'intention de », « vise », « projette », « envisage », « considère », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue » ou de la forme négative de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires concernant les attentes, la stratégie, les plans ou les intentions de Cloudflare. Toutes les déclarations prospectives ne contiennent cependant pas les termes identificateurs suscités. Les déclarations prospectives exprimées ou sous-entendues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les capacités et l'efficacité des produits et de la technologie Cloudflare, les avantages liés à l'utilisation des produits et de la technologie Cloudflare pour les clients Cloudflare, les avantages liés à la participation au programme de partenariat Cloudflare PowerUP pour les partenaires de Cloudflare, les prévisions et les attentes de Cloudflare concernant ses efforts de partenariat et d'alliance (y compris le programme de partenariat Cloudflare PowerUP), le développement technologique, les opérations, la croissance, les initiatives ou les stratégies futures de Cloudflare, de même que les commentaires effectués par le Global Head of Channels & Alliances de Cloudflare et d'autres membres de Cloudflare. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, comprenant notamment, sans s'y limiter, les risques détaillés dans les documents déposés par Cloudflare auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), comme notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé le 21 février 2024, ainsi que d'autres documents susceptibles d'être déposés ponctuellement par Cloudflare auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives effectuées dans le présent communiqué de presse concernent uniquement les événements survenus à la date à laquelle sont effectuées lesdites déclarations. Cloudflare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou de refléter de nouvelles informations ou la survenue d'événements imprévus, sauf dans les cas prévus par la loi. Cloudflare peut ne pas parvenir à concrétiser réellement les plans, intentions ou attentes divulgués dans ses déclarations prospectives et le lecteur ne devrait donc pas se fier indûment à ces déclarations.

© 2024 Cloudflare, Inc. Tous droits réservés. Cloudflare, le logo Cloudflare et les autres marques Cloudflare sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Cloudflare, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Tous les autres noms et marques mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

