FanHero setzt auf Cloudflare Waiting Room für bessere Nutzererfahrungen und die erfolgreiche Erfüllung von Verträgen im Wert von mehreren Millionen Dollar

Über die im Jahr 2016 gegründete „White Label“-Videoplattform FanHero können Kunden überall auf der Welt kommerzielle Inhalte bereitstellen. FanHero bietet eine Allzwecklösung für das Hosten, Verwalten und Übertragen – auf Abruf oder in Echtzeit – verschiedener Videoinhalte, von Sportereignissen über Firmenevents bis hin zu Lehrveranstaltungen. Bei dieser Art der Dienstleistung ist eine schnelle und zuverlässige Bereitstellung das A und O, denn die Kunden von FanHero müssen sich darauf verlassen können, dass die Übertragung ihrer Veranstaltungen mit teilweise Hunderttausenden von Zuschauern reibungslos funktioniert.

Challenge (Abfragen):

Der Service von FanHero steht und fällt mit der Verfügbarkeit und Erreichbarkeit. CEO Humberto Farias sagt: „Mehrere Minuten auf die Behebung eines Problems zu verwenden, können wir uns nicht erlauben. Wenn sich die Zuschauer unserer Kunden ein Live-Event ansehen und auch nur für ein paar Sekunden nicht auf die Plattform zugreifen können, ist das unglaublich frustrierend für sie.“

Dass sich FanHero an Cloudflare gewandt hat, liegt an unserer einmaligen Kombination aus Performance, Sicherheit und Zuverlässigkeit. „Wir waren auf der Suche nach einer Komplettlösung aus einer Hand“, so Farias.

Cloudflare Waiting Room hilft FanHero bei der Bewältigung abrupter und starker Schwankungen der Zuschauerzahlen

Als sich die Firma nach einer ihren Anforderungen gewachsenen Plattform umsah, erfuhr sie von der Warteraum-Funktion von Cloudflare. Sie bietet die Möglichkeit, eine virtuelle Warteschlange zu erschaffen und so die Anzahl der Zugriffe auf eine Website zu steuern.

FanHero versucht zwar stets, die Zahl der Zuschauer eines bestimmten Events vorherzusagen, doch hin und wieder wird das Unternehmen von der tatsächlichen Zahl der Teilnehmenden überrascht. Farias erläutert: „Wenn wir ein sehr beliebtes Sportevent übertragen und die erwartete Nutzerzahl um mehrere Hunderttausend übertroffen wird, wissen wir dank des Warteraums von Cloudflare, dass unsere Infrastruktur trotzdem genügend Zeit hat, sich auf den Ansturm einzustellen. Auf diese Weise können wir den Zuschauern unserer Kunden letztlich eine gute Nutzererfahrung bieten.“

Selbst wenn die Zuschauerzahlen den Prognosen entsprechen, kann ein abrupter Anstieg des Traffics die Plattform unter Umständen stark beanspruchen. In der Regel versuchen die meisten Zuschauer, sich kurz vor Beginn eines Spiels oder Events einzuloggen, sodass FanHero zu diesem Zeitpunkt plötzlich eine große Zahl an Zahlungstransaktionen bewältigen muss. Die Systeme des Unternehmens sind dem Ansturm zwar gewachsen, doch externen Zahlungsdienstleistern stehen nicht immer die gleichen Kapazitäten zur Verfügung.

Das kann auf der Plattform Latenz verursachen, wofür dann FanHero verantwortlich gemacht wird. Mithilfe des Warteraums kann FanHero jedoch festlegen, wie viele Nutzer gleichzeitig eine Zahlung vornehmen dürfen. Auf diese Weise kann die reibungslose Abwicklung sämtlicher Transaktionen sichergestellt werden, ohne dass es zu einer Systemüberlastung kommt. „Der Warteraum von Cloudflare bietet einen Schutz, der den Zuschauern unserer Kunden letztlich eine positive Erfahrung ermöglicht“, so Farias.

FanHero hat den Warteraum bereits für Dutzende von Events genutzt und konnte sich dabei von den Vorteilen der Funktion überzeugen. Kürzlich wurden bei einer Veranstaltung 375.000 Besucher aus 50 Ländern verzeichnet, von denen 100.000 zahlungspflichtige Inhalte konsumiert haben. Ohne den Warteraum hätte der sprunghafte Anstieg der Anfragen unmittelbar vor dem Event die Zahlungsdienstleister von FanHero womöglich in die Bredouille gebracht. Durch die Lösung hatten die Partner jedoch genug Zeit, ihre Infrastruktur eigenständig an den Ansturm anzupassen. So konnte Hunderttausenden Zuschauern, die das Spiel genießen wollten, ein herausragendes Erlebnis geboten werden, während die Systeme von Wettbewerbern unter der hohen Nachfrage zusammenbrachen.

„Die Warteraum-Funktion ist großartig, weil sie uns eine Skalierung erlaubt und gleichzeitig zusätzlichen Schutz bietet. So gewährleisten wir letzten Endes ein positives Nutzererlebnis für die Zuschauer unserer Kunden“, erläutert Farias. „Sie konnten trotz der aktuellen Einschränkungen in Zeiten des Social Distancing die Emotionen und Spannung eines Livespiels miterleben.“

Cloudflare Waiting Room garantiert den Zuschauern ein positives Erlebnis

Die Warteraum-Funktion gibt FanHero aber nicht nur die Gewissheit, den Zuschauern ein positives Erlebnis bieten zu können, sondern gewährleistet auch die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen. Farias erklärt: „Die Fristen unseres SLA werden nicht in Stunden, sondern in Minuten angegeben. Ausfälle sind eine Katastrophe – nicht nur für unseren Ruf, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Noch schlimmer sind aber die Auswirkungen auf die Nutzererfahrung. Der Warteraum von Cloudflare schützt uns vor einem solchen Desaster. Außerdem stellt die Lösung sicher, dass wir keine millionenschweren Vertragsverluste erleiden.“