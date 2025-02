FanHero utilise Cloudflare Waiting Room pour améliorer l’expérience utilisateur et protéger des contrats d’un montant de plusieurs millions de dollars

Fondée en 2016, FanHero est une plateforme vidéo de marque blanche qui permet aux clients de diffuser et monétiser des contenus dans le monde entier. Qu’il s’agisse de contenus vidéo à la demande ou en direct, FanHero propose une solution tout-en-un dédiée à l’hébergement, la gestion et la diffusion de vidéos dans différents secteurs d’activité, notamment les événements sportifs, les événements d’entreprise, les contenus éducatifs, etc. En raison de la nature de son produit, il est important que FanHero propose une expérience utilisateur rapide et fiable à ses clients, afin que ses événements puissent se dérouler sans incident, parfois pour des centaines de milliers de spectateurs.

Le service de FanHero privilégie la disponibilité et l’accessibilité. Humberto Farias, directeur général de FanHero, déclare : « Nous ne disposons pas de quelques minutes pour atténuer un problème. Si vous regardez un événement en direct et vous ne pouvez pas accéder à la plateforme pendant même quelques secondes, c’est incroyablement frustrant pour les clients. »

FanHero a sollicité Cloudflare pour son mélange exclusif de performance, de sécurité et de fiabilité. Selon Humberto Farias, « Nous cherchions une solution qui propose un guichet unique, en réunissant toutes les fonctionnalités sur une même plateforme. »

Cloudflare Waiting Room aide FanHero à gérer les afflux soudains de spectateurs

Alors qu’elle recherchait une plateforme capable de répondre à ses besoins, l’entreprise FanHero a découvert le service Waiting Room. Le service Waiting Room est une solution Cloudflare qui fournit une file d’attente virtuelle, permettant de contrôler le rythme auquel les visiteurs accèdent à un site web.

FanHero essaie de prédire le nombre de spectateurs qu’attirera un événement particulier, mais le taux de participation surprend parfois l’entreprise. Humberto Farias explique : « Si nous hébergeons un match très populaire et nous finissons par accueillir des centaines de milliers d’utilisateurs de plus que prévu, nous savons que notre infrastructure aura le temps de s’adapter, grâce au service Waiting Room, et que nos clients bénéficieront d’une bonne expérience. »

Même si FanHero n’est pas surpris par l’affluence d’un événement, une augmentation soudaine du trafic peut éprouver la plateforme. La plupart des spectateurs vont essayer de s’inscrire juste avant le début d’une partie ou d’un événement, obligeant FanHero à gérer un afflux soudain de transactions de paiement. Bien que les systèmes de FanHero puissent gérer le pic de fréquentation, ses partenaires de paiement tiers n’ont pas toujours la même capacité.

Cela peut générer, sur la plateforme, une latence préjudiciable à l’image de FanHero. Avec le service Waiting Room, FanHero peut gérer le nombre d’utilisateurs qui envoient un paiement à un moment donné pour s’assurer que toutes les transactions se déroulent sans incident et qu’aucun système n’est surchargé. Selon Humberto Farias, « Le service Cloudflare Waiting Room fournit cette couche de protection permettant de garantir que les clients bénéficieront, en fin de compte, d’une bonne expérience. »

FanHero a utilisé le service Waiting Room pour des dizaines d’événements et a déjà constaté les avantages. Lors d’un événement récent, l’entreprise a accueilli 375 000 visiteurs originaires de 50 pays différents, et 100 000 de ces visiteurs ont consommé des contenus payants. Sans le service Waiting Room, l’augmentation des requêtes juste avant l’événement aurait pu être un défi pour les fournisseurs de traitement des paiements de FanHero. Le service Waiting Room a permis d’assurer que l’infrastructure des prestataires de traitement des paiements de FanHero aurait le temps de s’adapter automatiquement, afin de proposer une expérience exceptionnelle aux centaines de milliers de téléspectateurs qui souhaitaient regarder et profiter du match, tandis que les systèmes de leurs concurrents subissaient des défaillances en raison de la demande.

« Le service Waiting Room est fantastique. La solution nous permet d’évoluer, tout en offrant une couche de protection supplémentaire pour permettre aux clients de bénéficier d’une expérience utilisateur exceptionnelle », explique Humberto Farias. « Ils ont pu découvrir la passion et le spectacle captivant d’un match en direct, même avec les limites du monde distant actuel. »

Cloudflare Waiting Room assure au spectateur de bénéficier d’une expérience positive

Le service Waiting Room assure à FanHero de pouvoir proposer une expérience positive aux spectateurs et respecter ses obligations contractuelles. Selon Humberto Farias, « Notre SLA n’est pas indiqué en heures, mais en minutes. Les temps d’arrêt sont catastrophiques – non seulement du point de vue de la réputation, mais également du point de vue financier. C’est encore pire du point de vue de l’expérience utilisateur. Le service Cloudflare Waiting Room nous aide à éviter la catastrophe et nous permet de ne pas perdre des contrats d’un montant de plusieurs millions de dollars.