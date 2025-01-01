FanHero 使用 Cloudflare Waiting Room 来提升用户体验并保护价值数百万美元的合同

FanHero 是一个成立于 2016 年的白标视频平台，客户可以通过这个平台向全球交付内容并从中牟利。无论客户拥有的是点播还是直播视频内容，FanHero 都能提供一体化解决方案来托管、管理和分发视频，服务范围覆盖体育、企业活动和教育内容等各行各业。由于产品性质的关系，FanHero 必须为客户提供快速可靠的用户体验，协助客户顺利举办他们的活动，观众人数有时可达数十万。

Challenge：

FanHero 的服务在于可用性和可访问性。FanHero 首席执行官 Humberto Farias 表示，“花几分钟时间缓解问题对我们来说也是太长。如果客户在观看直播活动，却不能在几秒钟内接通平台，那么他们会感到十分沮丧。”

FanHero 之所以选择 Cloudflare，是因为他们在性能、安全性和可靠性方面拥有独特的组合。Farias 表示，“我们要找到一站式解决方案，将一切集于一处。”

Cloudflare Waiting Room 帮助 FanHero 管理观众激增

在寻找满足需求的平台过程中，FanHero 听闻了 Cloudflare Waiting Room 。Waiting Room 是 Cloudflare 推出的一款解决方案，提供一个虚拟队列来控制访问者访问网站的速度。

FanHero 试图预测一场活动吸引的观众人数，但结果有时会让他们大跌眼镜。Farias 说道，“假如我们在举办一场人气很高的比赛，最终的用户数量比预期多出数十万，Cloudflare Waiting Room 让我们胸有成竹，因为我们的基础设施将有时间进行扩展，我们的客��户最终也会获得优质的体验。”

即使 FanHero 对活动收视率早有意料，流量激增仍然能让平台备受压力。大多数观众在临近比赛或其他活动开始时才会登录，这需要 FanHero 能够处理突然增多的支付交易。尽管 FanHero 的系统能够应对这种激增，但第三方支付合作伙伴不一定具备同样的能力。

这会在平台上引发延迟，造成 FanHero 反响不佳。有了 Waiting Room，FanHero 能够管理许多用户同时提交付款，确保所有交易都顺畅完成，并且没有系统不堪重负。据 Farias 所说，“Cloudflare Waiting Room 提供了这一层保护，可确保客户最终获得优质的体验。”

FanHero 使用 Waiting Room 举办了数十场活动，已经体会到它的美妙。最近一场活动吸引了 50 个不同国家/地区的 375,000 名访问者，其中 100,000 人消费了付费内容。如果没有 Waiting Room，活动开始前激增的请求会给 FanHero 的支付处理供应商带来极大挑战。Waiting Room 确保 FanHero 支付处理供应商的基础设施有时间进行自动扩展，即使在竞争对手的系统被需求压垮时也能从容应对，让数十万想要观看和享受比赛的观众获得卓越的体验。

Farias 说道，“Waiting Room 非常出色，它既允许我们进行扩展，又能提供额外保护层，确保客户最终获得出色的用户体验。尽管如今有无法亲临现场的桎梏，他们依然能享受到现场比赛的热烈气氛和兴奋之情。”

Cloudflare Waiting Room 确保积极的观众体验

Waiting Room 让 FanHero 满怀信心，为观众提供积极的体验并履行合同义务。Farias 表示，“我们 SLA 的衡量单位不是小时，而是分钟。停机是灾难，不仅在于声誉，金钱亦是如此。而从用户体验角度来看，影响更加恶劣。Cloudflare Waiting Room 帮助我们避免灾难，确保我们不会损失�价值数百万美元的合同。”