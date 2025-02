Sicherheits- und Kostenoptimierung bei TownNews dank Cloudflare Magic Transit

TownNews bietet lokalen Medienunternehmen Lösungen für eine digitale Transformation. Das Unternehmen zählt mehr als 2.000 Zeitungen, Rundfunkanstalten, Zeitschriften und Webpublikationen zu seinen Kunden und stellt für sie ein integriertes Content Management System (CMS) zur Veröffentlichung von multimedialen Nachrichteninhalten bereit. Außerdem bietet TownNews über 100 Begleitprodukte, die Medienunternehmen bei der Steigerung der Abonnement- und Anzeigenverkäufe unterstützen.

„Wir setzen stark auf intelligente Analyselösungen, die unseren Kunden bei datenorientierten Entscheidungen helfen können“, erläutert Chris Murley, Director of Product & Infrastructure. „Bei mehreren unserer aktuellen und künftigen Produkte geht es um große Datensilos, deren Inhalte wir für unsere Kunden verarbeiten und in Form von Dashboards aufbereiten, die einen guten Überblick bieten. Mithilfe dieser Lösungen können unsere Kunden A/B-Tests durchführen und ermitteln, wie sie am besten neue Abonnenten gewinnen, um ihren Umsatz zu maximieren.“

The challenge: Replace a complex, costly DDoS service

Medienunternehmen zählen seit Langem zu den beliebtesten Zielen von DDoS-Angriffen. Aus Sorge, dass solche Attacken die Leistung des firmeneigenen CMS beeinträchtigen könnten, hatte sich TownNews für einen cloudbasierten DDoS-Abwehrdienst entschieden.

Leider war dieser so komplex, dass ihn das Unternehmen nur selten eingesetzt hat.

„Große Angriffe erleben wir eher selten, aber wenn es dazu kommt, müssen wir in der Lage sein, ihnen schnell etwas entgegenzusetzen“, sagt Murley. „Letztlich haben wir uns um jeden Angriff selbst gekümmert, denn wir hätten unseren Anbieter zur Aktivierung des Dienstes erst anrufen müssen und dann hätte er über 45 Minuten gebraucht, um die Abwehr zu aktivieren. Es lief darauf hinaus, dass wir die Angriffsquellen schneller selbst isolieren konnten. Außerdem traten bei unserem Dienstleister viele Probleme beim Datenverkehrsfluss, bei den Filtern und den logischen Regeln auf. Es war so mühsam, dass wir uns daran gewöhnt haben, den Angriff vor Ort selbst zu bewältigen.“

Cost was also an issue. “At the time, five to six years ago, no DDoS vendors had a good offering. They all charged exorbitant monthly fees for something we only wanted to use on-demand, with tons of surcharges on top of that. Then, contracts gave them an option to cancel the service if the attack was too large.,” Murley explains.

The solution: Magic Transit gives TownNews a flexible, affordable option for on-prem DDoS protection

TownNews hat sich nun für den Cloudflare-Dienst Magic Transit angemeldet, dessen DDoS-Schutz auch die Infrastruktur vor Ort mit einbezieht. Das Unternehmen nutzte bereits seit einiger Zeit Cloudflare CDN. „Als Cloudflare bezüglich der Teilnahme an einem Magic Transit-Betatest an uns herangetreten ist, passte das aus unserer Sicht perfekt“, so Murley. „Wir setzten bereits großes Vertrauen in Cloudflare, deshalb war sofort klar, dass wir Magic Transit ausprobieren.“

Murley war begeistert davon, wie unkompliziert sich die Vertragsverhandlungen gestalteten, außerdem gefiel ihm das gut kalkulierbare Preismodell von Cloudflare. „Wir sind bei Anbietern von DDoS-Abwehrdiensten komplizierte Verträge mit vielen Fallstricken gewöhnt: Aufpreise bei Bandbreitenüberschreitung, Berechnung von 4.000 $ für jede Aktivierung des DDoS-Schutzes und Ähnliches. Cloudflare hingegen stellt uns einen monatlichen Pauschalbetrag in Rechnung. Es fallen keine Aufpreise für eine Überschreitung der Bandbreite oder für das Aktivieren von Magic Transit an. Dieser zweckorientierte und unkomplizierte Ansatz ist einzigartig und erfrischend.“

Und Murley konnte feststellen, dass sich der Einsatz des Produkts nicht weniger einfach gestaltete. „Da Magic Transit vollständig softwaredefiniert ist und eine globale Migration erlaubt, muss unser Traffic nicht zu einem weit entfernten Scrubbing-Center umgeleitet werden. Diese Lösung ist viel besser als das, was andere Dienstleister auf dem Markt zu bieten haben“, stellt er fest. „Wir finden es toll, dass sie über ein API steuerbar ist. Die Handhabung ist viel schneller und einfacher als bei der DDoS-Lösung, die wir vorher eingesetzt haben. Wir waren froh, uns von unserem bisherigen Anbieter trennen zu können.“

Durch die Verwendung von Magic Transit kann TownNews auf die Anschaffung zusätzlicher Hardware verzichten und damit Geld sparen. Zugleich wird sichergestellt, dass die Leistung der Website bei einem groß angelegten DDoS-Angriff nicht leidet. „Magic Transit erspart TownNews enorme Investitionen in Routing-Infrastruktur und Schaltungen zur Umleitung von Traffic während DDoS-Angriffen. Außerdem müssen wir uns keine Gedanken mehr über eine Verschlechterung der Performance machen. Wenn man hingegen im Fall eines Angriffs weitere Regeln aktiviert, wird die Kapazität eingeschränkt, die das entsprechende Gerät in Echtzeit bearbeiten kann. Einem Unternehmen wie unserem stehen einfach keine 100 Terabyte an Netzwerkkapazität zur Verfügung.“

Using Cloudflare CDN to provide world-class performance in a challenging scenario

Um Kunden zum Abschluss eines Abonnements zu bewegen und sie lange genug auf einer Seite zu halten, damit sie auf eine Anzeige klicken, kommt es wesentlich auf kurze Seitenladezeiten und eine niedrige Latenz an. Deshalb wird bei den Produkten von TownNews auf Skalierbarkeit gesetzt.

„Wir sichern unter anderem zu, dass unseren Kunden eine Infrastruktur der Weltklasse zur Verfügung steht, die selbst bei hohem Datenverkehrsaufkommen Seitenladezeiten von weniger als drei Sekunden bieten kann“, erklärt Murley. „Wenn eine winzige Nachrichten-Site plötzlich eine riesige Menge an Traffic auf sich vereint, reagieren wir sofort mit einer dementsprechenden Kapazitätssteigerung. Und auch wenn eine bedeutende Internetpräsenz beim Traffic Rekordzahlen verzeichnet, bleiben die Ladezeiten trotzdem durchgängig kurz.“

Die Möglichkeit, Traffic über Cloudflare CDN auszulagern, hat schon immer dazu beigetragen, dass TownNews diese solide Performance zu einem erschwinglichen Preis anbieten konnte, doch was die Lösung wirklich kann, konnte sie vor allem während der Covid-19-Pandemie unter Beweis stellen, denn seit Beginn der Seuche registrieren die Kunden des Unternehmens einen um bis zu 50 % höheren täglichen Traffic.

“A tiny newspaper with a staff of two people might post a video that goes viral, and suddenly, they go from maybe 1000 viewers a day to millions a day,” Murley explains. “On a daily basis, we’re offloading a huge amount of traffic. If we tried to handle all of that traffic on-prem, we’d be spending about an additional $15,000 each month on hardware and circuits.” Cloudflare saves TownNews money and hassle

Murley schätzt die Zusammenarbeit mit der Vertriebsabteilung von Cloudflare. „Mir hat früher immer vor der jährlichen Vertragsverlängerung gegraut“, gibt er zu. „Mit Cloudflare habe ich dagegen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Was sich andere Unternehmen während Covid-19 leisten, ist unglaublich. Ein Unternehmen wie Cloudflare, das sein Möglichstes tut, um den Kunden zu helfen, ist dagegen eine echte Wohltat.“