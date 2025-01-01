幫助客戶解决線上兒童剝削問題

Cloudflare 長期致力於幫助網站運營商避免在其網站上出現兒童性虐待內容。很多網站運營商本無惡意，但使用者會上傳兒童性虐待內容 (CSAM) 或惡意員工將該內容存儲在其伺服器上，實在令他們措不及手，而這樣的例子我們已經見過太多。因此我們建立了 CSAM 掃描工具來幫助客戶解決這個問題。CSAM 掃描工具在啟用後，會使用模糊雜湊技術來識別網站上潜在的 CSAM 資料，採取措施來封锁存取該內容，並幫助確保客戶將內容報告給美國失蹤及被剝削兒童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，然後再通知客戶，以便他們採取適當的額外措施。瞭解更多。