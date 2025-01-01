作為 Cloudflare 的工作人員，我們深知在這個數位時代，養育子女已經成為一項巨大的挑戰。為了盡到我們的責任，我們始終專注於工具開發，讓我們的客戶能够提高其網站的安全性，並幫助眾多家庭在存取網際網路時加強對孩子的保護。
Cloudflare 長期致力於幫助網站運營商避免在其網站上出現兒童性虐待內容。很多網站運營商本無惡意，但使用者會上傳兒童性虐待內容 (CSAM) 或惡意員工將該內容存儲在其伺服器上，實在令他們措不及手，而這樣的例子我們已經見過太多。因此我們建立了 CSAM 掃描工具來幫助客戶解決這個問題。CSAM 掃描工具在啟用後，會使用模糊雜湊技術來識別網站上潜在的 CSAM 資料，採取措施來封锁存取該內容，並幫助確保客戶將內容報告給美國失蹤及被剝削兒童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，然後再通知客戶，以便他們採取適當的額外措施。瞭解更多。
Cloudflare 在進行與 CSAM 或未成年人剝削相關的調查時，會定期與執法部門合作來回應資訊要求。我們還制定了一項受信任報告人計畫，透過允許全世界近 60 個兒童安全組織存取我們本因安全問題而無法提供的敏感來源 IP 位址資訊，來支援 CSAM 調查。受信任計畫的參與者包括加拿大兒童保護中心、Internet Watch 基金會 (IWF)、INHOPE 協會、澳大利亞網路安全委員會和 Meldpunt 等組織。