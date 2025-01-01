兒童安全

Illustration of family of three sitting on a couch looking at a computer.

作為 Cloudflare 的工作人員，我們深知在這個數位時代，養育子女已經成為一項巨大的挑戰。為了盡到我們的責任，我們始終專注於工具開發，讓我們的客戶能够提高其網站的安全性，並幫助眾多家庭在存取網際網路時加強對孩子的保護。

Illustration of family of three sitting on a couch looking at a computer.

幫助客戶解决線上兒童剝削問題

Cloudflare 長期致力於幫助網站運營商避免在其網站上出現兒童性虐待內容。很多網站運營商本無惡意，但使用者會上傳兒童性虐待內容 (CSAM) 或惡意員工將該內容存儲在其伺服器上，實在令他們措不及手，而這樣的例子我們已經見過太多。因此我們建立了 CSAM 掃描工具來幫助客戶解決這個問題。CSAM 掃描工具在啟用後，會使用模糊雜湊技術來識別網站上潜在的 CSAM 資料，採取措施來封锁存取該內容，並幫助確保客戶將內容報告給美國失蹤及被剝削兒童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，然後再通知客戶，以便他們採取適當的額外措施。瞭解更多

1.1.1.1. 家庭版

除了幫助網站運營商保護網站以外，Cloudflare 還提供了一些工具，來幫助保護家庭和家中兒童的上網體驗。我們的 DNS 解析程式 1.1.1.1. 不僅安全快速，而且以隱私權優先，任何人都可以免費使用。在 1.1.1.1. 家庭版中，既包括隱私權優先的 DNS 解析程式，又新增了篩選功能，可保護使用者家庭免受惡意軟體和成人內容的影響。1.1.1.1. 家庭版在我們為兒童建立一個更優質、更安全的網際網路方面，又增添了一份保障。

在使用我們服務的網站上處理 CSAM 的舉報

Cloudflare 鼓勵在使用我們服務的網站上找到 CSAM 的任何人向我們提交舉報，以便我們採取措施與美國失蹤及被剝削兒童中心 (NCMEC) 以及其他機構合作，從而將這些內容從網際網路上删除。

與兒童安全組織和執法部門合作

Cloudflare 在進行與 CSAM 或未成年人剝削相關的調查時，會定期與執法部門合作來回應資訊要求。我們還制定了一項受信任報告人計畫，透過允許全世界近 60 個兒童安全組織存取我們本因安全問題而無法提供的敏感來源 IP 位址資訊，來支援 CSAM 調查。受信任計畫的參與者包括加拿大兒童保護中心、Internet Watch 基金會 (IWF)、INHOPE 協會、澳大利亞網路安全委員會和 Meldpunt 等組織。

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