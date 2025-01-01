帮助我们的客户解决在线儿童剥削问题

Cloudflare 致力于帮助网站运营商使他们的网站免受儿童性虐待内容的影响。这样的例子已经屡见不鲜，网站运营商经常被一些用户上传儿童性虐待内容 (CSAM)，或有恶意员工将其储存在服务器上，这令网站运营商措手不及。为此，我们建立了 CSAM 扫描工具以协助客户解决此类问题。启用后，CSAM 扫描工具会使用模糊哈希技术识别网站上的潜在 CSAM 内容，然后采取措施阻止用户访问该内容，确保客户将内容报告给国家失踪和受剥削儿童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，并通知客户以便他们可以采取进一步措施。了解更多。