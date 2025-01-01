作为 Cloudflare 的成员，我们知道数字时代的育儿方式可能面临各种挑战。为了尽到自己的一份力，我们专注于开发工具，使客户的网站变得更加安全，并让千千万万的家庭能够为孩子提供一个安全的网络环境。
Cloudflare 致力于帮助网站运营商使他们的网站免受儿童性虐待内容的影响。这样的例子已经屡见不鲜，网站运营商经常被一些用户上传儿童性虐待内容 (CSAM)，或有恶意员工将其储存在服务器上，这令网站运营商措手不及。为此，我们建立了 CSAM 扫描工具以协助客户解决此类问题。启用后，CSAM 扫描工具会使用模糊哈希技术识别网站上的潜在 CSAM 内容，然后采取措施阻止用户访问该内容，确保客户将内容报告给国家失踪和受剥削儿童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，并通知客户以便他们可以采取进一步措施。了解更多。
Cloudflare 定期与执法部门合作，以响应与 CSAM 或剥削未成年人相关调查中的信息请求。我们还制定了一个受信任举报人计划，允许全球近 60 个儿童安全组织访问敏感的原始 IP 地址信息（这类信息原本因安全问题而不会开放访问），从而支持他们进行 CSAM 调查。能够参与受信任举报人计划的组织包括加拿大儿童保护中心、Internet Watch 基金会 (IWF)、INHOPE 协会、澳大利亚网络安全委员会和 Meldpunt 等团体。