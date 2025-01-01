儿童安全

Illustration of family of three sitting on a couch looking at a computer.

作为 Cloudflare 的成员，我们知道数字时代的育儿方式可能面临各种挑战。为了尽到自己的一份力，我们专注于开发工具，使客户的网站变得更加安全，并让千千万万的家庭能够为孩子提供一个安全的网络环境。

Illustration of family of three sitting on a couch looking at a computer.

帮助我们的客户解决在线儿童剥削问题

Cloudflare 致力于帮助网站运营商使他们的网站免受儿童性虐待内容的影响。这样的例子已经屡见不鲜，网站运营商经常被一些用户上传儿童性虐待内容 (CSAM)，或有恶意员工将其储存在服务器上，这令网站运营商措手不及。为此，我们建立了 CSAM 扫描工具以协助客户解决此类问题。启用后，CSAM 扫描工具会使用模糊哈希技术识别网站上的潜在 CSAM 内容，然后采取措施阻止用户访问该内容，确保客户将内容报告给国家失踪和受剥削儿童中心 (National Center for Missing and Exploited Children)，并通知客户以便他们可以采取进一步措施。了解更多

1.1.1.1. 家庭版

除了帮助网站运营商保护他们的网站外，Cloudflare 还提供工具来帮助保护家庭和儿童在家中的互联网体验。我们提供安全、快速、隐私优先的 DNS 解析器 1.1.1.1.，可供任何人免费使用。通过使用 1.1.1.1. 家庭版，用户可以获得具有相同隐私优先级的 DNS 解析器，并新增筛选功能，以保护他们的家庭免受恶意软件和成人内容的侵害。1.1.1.1. 家庭版是帮助我们建立更好、更安全的儿童上网环境的又一种途径。

解决使用我们服务的网站上的 CSAM 举报

Cloudflare 鼓励在使用我们服务的网站上发现 CSAM 的任何人向我们举报，我们会第一时间采取措施与国家失踪和受剥削儿童中心 (NCMEC) 和其他机构合作，帮助从互联网上删除这些内容。

与儿童安全组织和执法部门合作

Cloudflare 定期与执法部门合作，以响应与 CSAM 或剥削未成年人相关调查中的信息请求。我们还制定了一个受信任举报人计划，允许全球近 60 个儿童安全组织访问敏感的原始 IP 地址信息（这类信息原本因安全问题而不会开放访问），从而支持他们进行 CSAM 调查。能够参与受信任举报人计划的组织包括加拿大儿童保护中心、Internet Watch 基金会 (IWF)、INHOPE 协会、澳大利亚网络安全委员会和 Meldpunt 等团体。

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