Cloudflare 發佈 2023 年網際網路熱門趨勢

加州舊金山，2023 年 12 月 12 日 – – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，今天公佈了其第四年的年度回顧，其中探討了全球網際網路深入解析和安全趨勢，並深入探討了 2023 年最熱門的網際網路服務。

網際網路在現代生活中無處不在。Cloudflare 的《年度回顧》顯示，僅 2023 年，全球流量就增長了 25%，絲毫沒有放緩的跡象。這一增長突顯了人們依賴網際網路服務來促進和支援重要的系統和工作，例如，支援全球數位經濟、支援醫療保健網路營運、維護企業的業務持續性，並最終將人們及其社群聯繫起來。

2023 年的一些主要重點包括：

最熱門的網際網路服務 ：Google 連續兩年位居第一，然後依次為 Facebook（排名第二）、Apple（排名第三）和 TikTok（排名第四）。

：Google 連續兩年位居第一，然後依次為 Facebook（排名第二）、Apple（排名第三）和 TikTok（排名第四）。 最熱門的社交媒體平台 ：Facebook 位居第一，擊敗了 2022 年的榜首 TikTok（排名第二），然後依次為 Instagram（排名第三）和 Twitter/X（排名第四）。

：Facebook 位居第一，擊敗了 2022 年的榜首 TikTok（排名第二），然後依次為 Instagram（排名第三）和 Twitter/X（排名第四）。 最熱門的產生型 AI 服務 ：OpenAI 在這一新興類別中位居第一，然後依次為 Character AI（排名第二）、Quillbot（排名第三）和 Hugging Face（排名第四）。

：OpenAI 在這一新興類別中位居第一，然後依次為 Character AI（排名第二）、Quillbot（排名第三）和 Hugging Face（排名第四）。 受到攻擊最多的產業 ：威脅執行者在全球範圍內對金融組織發動攻擊的情況最為常見。

：威脅執行者在全球範圍內對金融組織發動攻擊的情況最為常見。 最常見的網路威脅 ：惡意電子郵件中的詐騙性連結和勒索行為是攻擊者利用最多的兩大攻擊類型。

：惡意電子郵件中的詐騙性連結和勒索行為是攻擊者利用最多的兩大攻擊類型。 觀察到的網際網路服務中斷：2023 年，全世界發生了 180 多次網際網路服務中斷（2022 年為 150 多次），其中很多是因為政府指示的全地區和全國範圍的網際網路連線關停。

「我們全都依賴網際網路，而 Cloudflare 的全球網路作為世界上最大的網路之一，已經演變為數位化世界所依賴的重要基礎架構的一個支柱，」Cloudflare 共同創辦人兼 CEO Matthew Prince 說，「由於我們在網際網路上扮演著獨特的角色，因此能夠即時瞭解線上熱門活動以及新興技術趨勢的起起伏伏，例如，AI 的繁榮和 Starlink 在全球的加速使用。我們有責任做到透明，並分享《年度回顧》等報告中的資料和觀點，從而幫助提升線上世界的可靠性、復原能力和安全性。」

以上資料來自 Cloudflare Radar，這是一款可供任何人查看全球網際網路趨勢和深入解析的免費工具。Radar 由以下資料提供支援：來自 Cloudflare 的全球網路（世界最大的網路之一，覆蓋 100 多個國家/地區的 300 多座城市）的資料，以及來自 Cloudflare 的 1.1.1.1 公用 DNS 解析程式作為一種快速且私密地瀏覽網際網路的方式被廣泛使用）的彙整和匿名資料。

若要深入瞭解 Cloudflare 的年度回顧，請查看下方資源：

關於 Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com.

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前瞻性聲明

本新聞稿包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 節與經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 節含義所載前瞻性聲明，且這些聲明涉及重大風險與不確定性。在某些情況下，您可以識別前瞻性聲明，因為其包含「可能」、「將會」、「應該」、「期望」、「探索」、「計畫」、「預期」、「會」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞語、這些詞語的否定詞，或是其他涉及 Cloudflare 期望、策略、計畫或意圖的類似術語或表達方式。但是，並非所有前瞻性聲明均內含這些可識別的詞語。本新聞稿中明示或暗示的前瞻性聲明包括但不限於以下聲明：Cloudflare 的產品和技術、Cloudflare 的技術發展、未來營運、成長、措施或策略，以及 Cloudflare CEO 提出的評論。由於多項因素，實際結果可能與前瞻性聲明說明或暗示之結果存在重大差別，包括但不限於 Cloudflare 向證券交易委員會 (SEC) 提交之文件中詳述的風險，包括 Cloudflare 在 2023 年 11 月 2 日提交的 10-Q 表格季度報告，以及 Cloudflare 可能不定時向 SEC 提交的其他文件。

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